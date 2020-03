Bydel Ullern er her for deg!

Forebygging av korona-viruset har stengt alle landets skoler og barnehager, i tillegg til alle idrettshaller og fritidsklubber. Dette fører til at hverdagen er annerledes enn den pleier å være, og sosial kontakt med jevnaldrende er svært begrenset. Bydel Ullern vil derfor fortelle deg der ute at vi er her, hvis du vil snakke med oss.

Publisert: 18.03.2020 kl 19:15

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post om smått og stort i tiden som kommer.

Her er en oversikt over bydelens tilbud og kontaktpunkter i tiden fremover:



Oslohjelpen:

Et tilbud for foreldre til barn i alderen 0-6 år. Oslohjelpen er et lavterskeltilbud til foreldre hvor du kan få hjelp når hverdagen med barn byr på utfordringer. Vi kan bistå med hjelp, uansett problemstilling.

Kontaktpunkt: Siri Gisholt. Telefon: 940 15 890. Mail: oslohjelpa@bun.oslo.kommune.no

SaLTo koordinator:

Rus- og kriminalitetsforebyggende koordinator overfor barn og unge 12-22 år. Om du er bekymret for din ungdom, rundt rus eller kriminalitet kan du kontakte SaLTo-koordinator.

Kontaktpunkt: Sara Kløverød Adolphsen.

Telefon: 952 98 326

Mail: sara.adolphsen@bun.oslo.kommune.no

Foreldrehjelpen:

Lavterskel samtaletilbud for foreldre.

Kontaktpunkt: Anne Lehne.

Telefon: 909 96 357

anne.lehne@bun.oslo.kommune.no

Helsestasjonen:

I tråd med Helsedirektoratets retningslinjer, har helsestasjonen måttet gjøre noen endringer i tilbudet til familier i en periode fremover. Helsestasjonen prioriterer konsultasjoner til gravide, nyfødte og de minste spedbarna. I tillegg vil alle få satt vaksiner i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet. Det er svært viktig å få gjennomført vaksinering, for å unngå oppblomstring av andre smittsomme sykdommer som kikhoste og meslinger, i etterkant av koronapandemien.

Bydelen ber i disse tider om at alle som kommer til helsestasjonen, avtaler dette med oss på forhånd og at man utsetter timen ved symptomer på luftveisinfeksjoner eller feber. Dersom annet ikke er avtalt ønsker vi at søsken ikke følger med på konsultasjonene, og at kun en forelder følger. Vi ber om forståelse for dette, ut i fra et smittevernhensyn. Helsestasjon for ungdom er stengt i disse dager.

Kontaktpunkt: Ring helsestasjonen på 95010766 ved behov for råd og veiledning, eller om du har bekymringer og utfordringer du ønsker å snakke med oss om.

Helsesykepleiere, jordmødre og fysioterapeut vil være ekstra tilgjengelige for konsultasjoner på telefon i tiden fremover, for alle spørsmål knyttet til barnets utvikling samt ernæring, søvn, samspill og livet i familien. Vi har også psykolog tilknyttet tjenesten.

Du kan også følge helsestasjonen på facebooksiden «Ullern helsestasjon 0-5 år» for oppdateringer og aktuell informasjon for gravide og småbarnsforelder.

Tilbud til barn og unge

Stoppestedet:

Stoppestedet er midlertidig stengt, men de ansatte er tilgjengelig på telefon, Facebook, snapchat og instagram.

Vi ønsker at barn og unge mellom 10 og 20 år som trenger noen å snakke med, tar kontakt med oss. Uansett om det handler om: hjemmesituasjon, venner, behov for å sortere tanker og følelser eller har spørsmål rundt bekymringer og frykt.

Kontaktpunkt: Runa Granlund.

Telefon: 902 85 991.

Mail: runa.granlund@bun.oslo.kommune.no

Ruskonsulent:

Jardar er vanligvis å se rundt omkring på skolene i bydelen. Selv om han ikke er å se der i tiden fremover, så kan barn og unge i alderen 12-22 år fortsatt ta kontakt med Jardar for spørsmål, råd og oppfølging vedørende rus. Foreldre kan også ta kontakt for veiledning, drøfte bekymringer eller ved behov for oppfølging.

Kontaktpunkt:

Mail: jardar.sierra@bun.oslo.kommune.no

Mobil: +4794175216

Snapchat: @rusullern

Ungdomslos:

Ungdomslosen er et tilbud til ungdom på ungdoms- og videregående skole, som har ulike utfordringer med skoletilknytning.

Vanligvis er Faiza ute på skolene i bydelen, men i disse dager er hun tilgjengelig for elevene som har hjemmeundervisning, hun er en støtte for elevene overfor skole og lærere, og kan bidra til å normalisere en ellers annerledes hverdag. Foreldre kan også ta kontakt for veiledning, drøfte bekymring eller behov for oppfølging.

Kontaktpunkt: Faiza Kassim

faiza.kassim@bun.oslo.kommune.no

mobil: 947 94 253

snapchat: @ullernlosen

Ullern barneverntjeneste:

Vi er her for å hjelpe barn og ungdom som har det vanskelig hjemme. Det er bare å ta kontakt med oss!

Kontaktpunkt:

Telefon: 950 10 766

Ung Arena Oslo Vest:

Ung Arena er et samtaletilbud til deg fra alderen 12-25 år. Selv om kontorene våre er fysisk stengt for besøk inntil videre, kan du fortsatt ta kontakt med oss på telefon og epost.

Kontaktpunkt:

Ring eller send oss SMS på 909 87 842

eller send en mail til: ungarenav@bfr.oslo.kommune.no

Andre hjelpelinjer og tilbud for barn og unge

Barnevernvakten i Oslo: 22 70 55 80/ 81 (døgnåpen)

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (døgnåpen)

Foreldresupport: 116 123 (døgnåpen)

Oslo krisesenter for kvinner og menn: 22 48 03 80 (døgnåpen)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpen)

Seksuelle overgrepstelefonen: 800 57 000 (døgnåpen)

Vold- og overgrepslinjen: 116 606 (døgnåpen)

Psykiatrisk legevakt i Oslo: 116 117

For flere hjelpetelefoner og nettsteder se: www.psykiskhelse.no