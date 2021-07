Bydel Ullern: – Alle over 18 år har fått vaksinetilbud

– Alle over 18 år har fått tilbud om vaksine, men ikke alle har bestilt time, sier avdelingsdirektør Giske Edvardsen i Bydel Ullern.

Publisert: 02.07.2021 kl 10:08

BYDEL ULLERN: – Vi har ledige timer i uke 27 og 28. Jeg oppfordrer dem som ikke har bestilt time til å gjøre det, sier Edvardsen. Uke 27. begynner mandag 5. juli.

– Hvor mange doser får bydelen i neste uke?



– Vi får 1338 nye doser, sier Edvardsen. Hun oppfordrer folk til å spise og drikke nok på varme dager før en skal vaksineres.

– Når det er varmt, blir flere svimle, sier Giske Edvardsen.

LES OGSÅ: Bydel Vestre Aker har rundet en milepæl i vaksinasjonen



Gjenåpningen av Oslo fortsetter

Smitten i Oslo fortsetter å synke, og for øyeblikket er det kun fire pasienter innlagt med covid-19 på sykehusene i Oslo og på A-hus. Det gjør det mulig å fjerne noen av de siste lokale begrensningene som har vært i Oslo:

– Gjenåpningen av Oslo fortsetter å gå veldig bra. Selv med masse liv i byen, økt mobilitet og færre regler, fortsetter antallet smittede og innlagte å synke. Det er en stor lettelse, og som planlagt kan vi da gå videre med gjenåpningen av Oslo fra mandag. Også for skjenking og hjemmekontor vil det fra mandag være nasjonale regler som gjelder i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Følgende lokale tiltak videreføres i Oslo

*Krav om bruk av munnbind i kollektivtransporten og i taxi videreføres.

Anbefalingen om å unngå unødvendige reiser med kollektivtransport videreføres.

Regelen om smitteverntiltak på byggeplasser videreføres.

Fra og med mandag fjernes altså det lokale forbudet mot skjenking etter kl. 24.00 og påbudet om hjemmekontor. Det gjelder en nasjonal regel om at skjenkesteder ikke kan slippe inn nye gjester etter kl. 24.00, som vil vare like lenge i Oslo som i resten av landet.

For arbeidsplasser gjelder fremdeles nasjonale råd om smittevern på arbeidsplasser, som blant annet betyr at man må kunne holde avstand. Det er også en nasjonal oppfordring om delvis bruk av hjemmekontor, for å unngå for mange på arbeidsplassen samtidig.

Har vært helt avgjørende

– Bruk av hjemmekontor har vært helt avgjørende for å få ned mobiliteten og minske kontakt. Når smitten er så lav som nå, er det ikke lenger riktig med et påbud om hjemmekontor. Det betyr at folk kan begynne å være mer fysiske til stede på arbeidsplassene. Så må både arbeidsgivere og ansatte huske at det fremdeles gjelder klare råd for å forebygge smitte på arbeidsplassene og en anbefaling om å unngå unødvendige reiser med kollektivtransport. For de fleste virksomheter vil en kombinasjon av hjemmekontor og tilstedeværelse være fornuftig en god stund til, sier Raymond Johansen.

Oslo kommune følger smittesituasjonen tett gjennom sommeren, og vil være klar for å iverksette nødvendige tiltak dersom det blir nødvendig.

Deltaviruset overtar

– Vi må nok regne med at deltavarianten overtar her i landet, slik som den har gjort i Storbritannia.

Det har direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) gitt uttrykk for.

FHIs ukesrapport viser at antall bekreftede tilfeller med deltavarianten har økt fra 50 tilfeller fram til uke 21, til nå totalt 353 tilfeller til og med uke 25. Det er en betydelig økning, men på et svært lavt nivå.

Stoltenberg gir uttrykk for at de likevel vil fortsette å være bekymret for varianten. Det kan se ut som den er både mer smittsom, og som også gir mer alvorlig sykdom. De som har høyest risiko for å bli alvorlig syke og dø, er i stor grad vaksinert i Norge. Vi har en skyhøy vaksinasjonsdekning i de gruppene i Norge.

I ukesrapporten kommer det fram at «de fleste deltatilfellene er knyttet til større utbrudd som alle skyldes separate importhendelser».

WHO advarer

På en pressekonferanse torsdag, advarer Verdens helseorganisasjons (WHO) regionsjef for Europa - doktor Hans Henri Kluge - om at smitten i regionen er stigende, som følge av lettede tiltak og økt reiseaktivitet.

– Dette skjer i kontekst av en situasjon i rask utvikling. Deltaviruset tar over for alfa, og fører til et økt antall innleggelser og dødsfall, sier Kluge.

Han viser til at smitten forrige uke økte med 10 prosent.

– Det vil komme en ny bølge i høst, om vi ikke holder oss disiplinerte. Det gjelder i enda høyere grad når vi har færre regler å følge, sier WHO-sjefen.

– Jeg skal ikke komme med noen kalddusj til EM-fans eller de som snart skal reise på ferie. Men før vi skal slappe av og feriere lokalt eller langt unna, vil jeg komme med tre oppfordringer, fortsetter Kluge, og ramser opp: