Skanska har fått varsel om mulig midlertidig forbud mot tiltak for prosjektet på Røa.

RØA: Dette varselet har Plan- og bygningsetaten sendt etter at Byantikvaren har anmodet om at det fremmes en sak om midlertidig forbud mot tiltak. Byantikvaren har gjort en ny vurdering av den gamle bygningsmassen på tomten ved Røa t-banestasjon. Dermed oppstår nye problemer for Skanska, etter at selskapet måtte revurdere planene da bystyret stoppet planinitiativet våren 2019. I følge Skanska skulle det nå være mulig med byggestart denne våren.

Eldste bygg på Røa

Det gjelder Vækerøveien 201 og 203A. Byantikvaren fraråder sterkt rivning av disse byggene. Når det gjelder Vækerøveien 201, er det først i senere tid stadfestet at dette er det eldste bygget på Røa – et våningshus på småbruket Nordengen. Det ble trolig oppført i 1834/1835. Fortidsminneforeningen og historielag har dokumentert dette og opprinnelsen og datering var frem til ganske nylig ukjent.

Det andre huset i Vækerøveien 203A, regnes som Røas eldste handelshus. Det ble oppført av den danske innvandreren Martin Wilhelm Fürstenau 1883/184. Han kalte handelshuset Schleswig etter sitt hjemsted Tønder i Schleswig, som den gang var en del av Danmark. Huset har fått flere tilbygg opp gjennom historien. Huset står fra før på Byantikvarens "Gul liste".

Det gule bygget på hjørnet Griniveien /Vækerøveien er fra før bevart gjennom reguleringsplanen for Røa 2004.

Et sammenhengende kulturmiljø

Byantikvaren skriver i sin uttalelse blant annet:

Til sammen danner Vækerøveien 201, 203 og Griniveien 6 et variert og sammensatt kulturmiljø med betydelige kvaliteter. Byantikvaren vil på det sterkeste anbefale at alle disse tre bygninger og et område omkring reguleres til spesialområde bevaring og at man dermed får bevart deler av Røas eldste bebyggelse i en sammenheng. Et sammenhengende kulturmiljø vil også i større grad tåle de endringer og nybygg som foreslås i området.

Overrasket

Vi spurte Skanska ved prosjektsjef, Oddvar Svartdal, om hvordan dette vil påvirke byggeprosjektet og om Skanska er enig i Byantikvarens vurdering av de to objektene.

- Det stemmer at vi har fått varsel om at PBE vurderer midlertidig forbud mot tiltak, på bakgrunn av en uttalelse fra byantikvaren. Vi er overrasket over at dette dukker opp nå helt i sluttfasen av behandlingen av en rammesøknad vi sendte inn i november 2020. Vi har i prosjektutviklingen forholdt oss til kommunens vedtak om at reguleringsplanen fra 2004 fortsatt skal gjelde. Vi vil gi våre merknader til varselet innen fristen på to uker, sier Svartdal.

