«Bygda mister litt av sjelen sin,» skriver de på den store plakaten de har hengt opp utenfor landhandelen og kafeen i Sørkedalen. Søndag er det slutt for denne gang. Men det er stadig et lite håp om at det kan bli fortsatt liv i det gule huset.

Publisert: 10.01.2020 kl 14:50

SØRKEDALEN: En epoke er over når butikken og kafeen søndag har sin siste åpningsdag i Sørkedalen. I mange tiår har den gule butikken, blant annet kjent som samvirkelaget i Sørkedalen vært der, rett over veien for Sørkedalen skole.

De siste årene har det vært kafé og matbutikk i lokalet. Nå viser det seg at kundegrunnlaget er for tynt, og derfor kom en stor plakat med denne teksten opp rett før jul:

«Etter 10 år med lidenskapelig vilje om å beholde butikken, må vi nå med tungt hjerte konstatere at kundegrunnlaget ikke er stort nok. Vi takker våre kunder for alle hyggelige besøk gjennom disse årene. Bygda mister litt av sjelen sin, men dagens forutsetninger er ikke gode nok for videre drift. Hilsen alle oss i Sørkedalen Landhandel.»

På Facebook skrev butikksjef Lilla 20. desember blant annet: «Denne plakaten ble hengt opp i går på huset og ble dermed slutten av reisen vår. Det har vært mye god innsats i dette prosjektet, som vi klarte dessverre ikke lykkes med. Butikken kommer til å etterlate et stort hull i bygda og mange vil savne kafeen etter skitur. Vi er veldig takknemlige for å ha hatt dere som gode kunder gjennom disse årene og stenger dørene med tungt hjerte nå i begynnelsen av januar.»

– Trist

Ved butikken møter Akersposten fredag formiddag Petter Nordbye, som er vokst opp i Sørkedalen og er tidligere elev ved Sørkedalen skole.

– Jeg er vokst opp med å ha denne butikken. Det er veldig trist at de må stenge. Her har jeg sittet og drukket kaffe med venner, og kafeen har vært fin å ha for folk etter en skitur eller sykkeltur, sier han.

– Det er trist og vemodig at de må stenge, sier Nordbye.

Landhandleriet har ligget der lenge (til venstre på bildet) som her da det var samvirkelag i 1953. Midt i bildet er Sørkedalen skole. Foto: Widerøes Flyveselskap / Rolf Ingelsrud

En fremtid likevel?

Til Akersposten sier butikksjef Lilla at siste dag blir søndag 12. januar, men håpet er ikke helt ute for at det kan bli fortsatt aktivitet og et tilbud i det gule huset.

– Vi jobber fremdeles for å fortsette med et konsept, sier hun til Akersposten og forteller at det er for tidlig å si mer om hva det kan bli.

