Bruker du medisinene dine riktig?

– Bruker du mange medikamenter, bør du be legen din om en legemiddelgjennomgang. Bruker du fire eller flere hver dag, kan de påvirke hverandre på en negativ måte, sier Morten Finckenhagen, overlege i Statens legemiddelverk.

Publisert: 18.02.2022 kl 12:52

LILLEAKER: – Du har faktisk krav på en slik gjennomgang når du bruker flere medisiner, fortsetter Finckenhagen og legger til at dette er en plikt fastleger og sykehjemsleger har.

– Det vil si at dette er en rettighet pasientene har.

Riktig bruk av legemidler er temaet på MandagsSTOPPEN 28. februar. Der kan du høre Finckenhagen fortelle om hva vi som tablett-brukere må tenke over.

– Feil bruk av medisiner kan gi redusert livskvalitet og i verste fall være dødelig

Kjemiske hjelpemidler

Legemidler inneholder kjemiske virkestoffer som virker mot sykdom og plager, men som dessverre også kan gi bivirkninger.. Bruk av flere ulike medisiner samtidig, kan gi såkalte interaksjoner. Det betyr at ett legemiddel kan forsterke eller svekke virkningen av et annet. Eldre er mer sårbare for både bivirkninger og interaksjoner fordi flere organer i kroppen svekkes i med økende alder.

Vi vet også at det er arvelige forskjeller på hvor raskt ulike medisiner brytes ned i kroppen. I noen sjeldne tilfeller kan det være aktuelt å ta en gentest for å kartlegge slike faktorer.

Når vi trekker på årene, øker sjansen for å få flere kroniske sykdommer og da må vi ofte bruke flere legemidler samtidig. Det øker sjansen for at medisinene ikke passer så godt sammen. En person kan for eksempel trenge behandling for både diabetes, slitasjegikt, prostataproblemer og hjertesykdom.

– Omtrent 10 prosent av alle sykehusinnleggelser har sammenheng med bruk - eller riktigere sagt feilbruk - av medisiner, sier Finckenhagen, som legger til at dette kan forebygges. Trolig så mye som 50 til 80 prosent kan forebygges med enkle tiltak som faktisk handler om tettere samarbeid mellom pasient og lege.

– Derfor er en systematisk gjennomgang av de medisinene den enkelte bruker, viktig.

Det er den eldre generasjonen som er storforbrukere av legemidler. Personer over 65 år utgjør ca. 15 prosent av befolkningen, men bruker mer enn halvparten av alle reseptpliktige legemidler.

Med og uten resept

Mange tror at reseptfrie tabletter «ikke teller» i denne sammenhengen.

– Det er feil.

Reseptfrie tabletter inneholder også aktive, kjemiske virkestoffer.

– Mange tenker at reseptfrie medikamenter er ufarlige, men slik er det ikke. I kombinasjon med andre medisiner, kan reseptfrie tabletter gi farlige interaksjoner.

Ikke alle vet at Paracet er trygt å bruke for nesten alle, mens Ibux og lignende kan være farlig å kombinere med hjertemedisiner og blodfortynnende. Begge fås kjøpt som smertestillende uten resept også i dagligvarebutikker og bensinstasjoner.

Pakningsvedlegget som følger med alle medisiner, gir viktig informasjon om riktig bruk. Det bør man lese uansett om medisinen er reseptfri eller forskrevet av lege.

På apotekene er farmasøytene flinke til å gi råd om riktig bruk av medisiner. Det er ikke alltid legene har tid til gode og utfyllende forklaringer. Derfor bør du spørre farmasøytene til råds hvis du har spørsmål om hvordan du skal bruke medisinene dine. Bør tablettene tas med mat? Kan jeg ta disse tablettene med melk? Kan jeg ta disse samtidig eller bør det gå noe tid imellom? Dette er gode spørsmål å stille når du[MF2] er på apoteket.

Under pandemien ble Vinmonopolet stengt. Det gikk ikke. Dørene måtte åpnes igjen. Fra gammelt av er det kjent at en ofte så på alkohol som medisin. Mange mener fremdeles at et glass vin, gjør bare godt - at det er bra for helsa. Forskning har dessverre ikke vist noen positive helsegevinster av alkohol, men et moderat forbruk går bra for mange. Ikke alle er klar over at alkohol kan forsterke eller svekke virkningen av mange legemidler. Hvis du bruker legemidler, bør du spørre fastlegen om de kan kombineres med alkohol.

Bivirkninger

– Så å si alle medikamenter kan gi bivirkninger.

– Er det lett å oppdage slike bivirkninger?

– Det kommer an på.

En bivirkning er en uønsket virkning av et legemiddel. Dette omfatter alt fra milde, kortvarige ubehag, som for eksempel kvalme rett etter inntak av en tablett, til mer alvorlige bivirkninger - som også kan være dødelige. Da legemiddelprodusentene utviklet vaksiner mot Covid-19, fulgte Statens legemiddelverk meget godt med. Norge kom fort på banen da en oppdaget alvorlige bivirkninger. Dessverre var det noen få som døde av en vaksine som nå ikke lenger er i bruk.

– På dette området er det et godt samarbeid i hele Europa, sier Finckenhagen, som kan fortelle at Statens legemiddelverk overvåker alle legemidler i hele deres levetid. Myndighetene vil alltid vurdere om nytten av et legemiddel, er større enn risikoen.

– Hva som kan aksepteres av bivirkninger, har sammenheng med sykdommen som legemiddelet skal brukes mot, sier Morten Finckenhagen, som nylig har vært med på å utforme nye nasjonale faglige råd for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang – dvs. tiltak for riktigere og sikrere bruk av legemidler.