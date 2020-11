– Kom deg ut. Bruk de mulighetene som fortsatt er her. Ikke isoler deg, sier Mari Bilben, seniorveileder og bydelskoordinator for Aldersvennlig bydel i Bydel Ullern.

Publisert: 08.11.2020 kl 09:55

BYDEL ULLERN/VESTRE AKER: – Jeg vet at dette er tungt. Jeg vet at mange kommer til å bli fortvila, sinte og frustrerte, sa byrådsleder Raymond Johannesen. Det gjorde han under fredagens pressekonferanse hvor de nye strenge tiltakene ble offentliggjort. De vil gjelde fra og med tirsdag 10. november og i tre uker. Oslo skal gjennom en sosial nedstenging.

Finn mulighetene

– Derfor er det viktig at en finner fram til de mulighetene som fortsatt er der, sier Bilben, som uttrykker bekymring for at mennesker kommer til å isolere seg nå når det blir en ny nedstengning.

– Hvilke muligheter?



– For eksempel de rosa bussene. De fortsetter å kjøre. Benytt muligheten til å komme deg ut, enten det er til butikken for å handle, besøke folk du kan omgås eller om det er en tur i marka er det som frister, fortsetter Bilben.



Ruter-sjåfør Helge Vedvik forteller at han kjører mange, slik at de kommer seg ut.

– Hvor kjører du da?



– Forskjellige steder, men mange vil til Bogstad Gård eller til Frognerseteren og Roseslottet. Når folk skal på tur, tar de gjerne med seg en turkamerat. Det synes jeg er hyggelig å se, sier Vedvik, som synes han har en utrolig trivelig jobb som Rosa buss-sjåfør.

(Saken fortsetter under bildet.)

– Vi har ikke mange passasjerer av gangen, slik at vi veldig enkelt klarer å overholde god avstand mellom oss som er om bord i bussen. Foto: Bjørg Duve

Fortsetter å kjøre

Folk oppfordres til ikke å reise så mye med kollektiv transport.

– Gjelder ikke det for den aldersvennlige transporten – også kalt de rosa bussene?



– Vi har kjørt hele tiden, og vi fortsetter å kjøre. Jeg får mange tilbakemeldinger om hvor glade de er for dette tilbudet, sier Vedvik.

Tilbudet er for alle over 67 år. Bussene kjører fra mandag til lørdag fra klokken 10.00 til 18.00. En kan ta bussene i Bydel Ullern og Vestre Aker og også til Majorstuhuset, selv om det ligger i nabobydelen.

– Jeg ser at mange trenger å komme til butikkene. Vel hjemme igjen hjelper jeg dem gjerne med handleposene, slik at de trygt kommer seg inn med innkjøpene.



Ruter-sjåføren får mange hyggelige tilbakemeldinger fordi strekningen fra bussen til inngangsdøren kan være utfordrende nok for mange.

– Flere er nå redde for at koronaen vil stoppe tilbudet. Det gjør det ikke, sier Vedvik, som mener at en hyggelig prat med de reisene er like viktig som selve kjøreturen.

Sprit på bussen

Det vaskes og vaskes, og det brukes munnbind. Det er ikke ofte en hører at bruk av sprit på bussen er helt ok – ja, det er direkte påbudt.

– Vi har ikke mange passasjerer av gangen, slik at vi veldig enkelt klarer å overholde god avstand mellom oss som er om bord i bussen.



Det er strukket et bånd som hindrer passasjerene i å komme for nært sjåførene i de seks bussene som kjører i dette området.

– Renholdet er viktig. Der er vi nøye.

– Er det mange som bruker dere?



– Det går i ett. Jeg kjører stadig oftere til nye adresser, og jeg ser at tilbudet sprer seg ved munn-til-munn-metoden. Flere hører om Ruter-tilbudet, og flere bruker oss, sier Helge Vedvik, som legger til at av og til er et vennlig smil alt som skal til for å få en god dag.

Viktig for helsen

– Jeg er så glad for å se at flere bruker denne aldersvennlige transporten fordi det er så viktig å komme seg ut og å være så sosial som det lar seg gjøre. Det er viktig for helsen, sier Bilben og legger til at selv om arrangementer nå blir avlyst, så holder kafeene på både Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter åpent inntil videre. Utearrangementene fortsetter som før.

– Hver og én av oss må fortsette å leve gode liv innenfor de stramme rammer som koronaen nå setter.

– Hvordan gjør vi det?



– Gå ut når du kan – enten på tur eller til noen andre du kan ha et sosialt liv sammen med, sier Bilben og legger til at selv om mulighetene nå begrenser seg, så ikke isoler deg.

– Fortsett med å dyrke interessene dine innenfor de rammer som nå gjelder. Det å være i aktivitet må fortsette – ikke minst det å holde på med noe som gjør en godt.

Meningsfylt

Det er alltid viktig å leve meningsfulle liv. Det er en drivkraft til mental sunnhet.

– Jeg er derfor svært glad for at den aldersvennlige transporten fortsetter i disse tøffe koronatider, sier Bilben. Hun opplyser at i oktober hadde de rosa bussene hele 2800 turer i de to bydelene – noe som er en økning fra måneden før.



– Tallene viser at det er langt flere i Bydel Vestre Aker som tar med seg en medreisende, sier Bilben. En kan ta med seg hvem som helst. Her spiller alder ingen rolle.

Det kan tyde på at flere i Vestre Aker er flinkere til å bruke bussen til å komme seg ut på tur og sammen med noen.

– Ruter har også registrert at i Bydel Ullern er det oftere snakk om korte turer, sier Mari Bilben som kommer med følgende oppfordring:

– Fortsett med å hold kontakt med andre. Ring til venner og bekjente. Det gjør så godt å snakke med noen.