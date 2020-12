– Ungdommene fortjener å oppleve selvtillit og den gode mestringsfølelsen

Noen har det bare i seg – ønsket om å gjøre noe for barn og ungdom som strever – og virkelig utgjøre en forskjell. Møt Aril Dahl, mangeårig medlem av Lions Slemdal og leder av Lions Oslo VBU – Velferdstiltak for barn og unge.

SLEMDAL: Aril er 73 år, gift med Anne og ble medlem av Lions Slemdal allerede i 1983. Men frivilligheten er ikke noe som kom med Lions. Aril har vært aktiv i Frigg hele livet og er i dag leder av Friggs Eldre.

– Det var min venn og nabo, Fredrik Blom, som fikk meg inn i Lions Slemdal. Det har vært en fin reise, masse moro og grobunn for godt vennskap. Knut Frantzen er et godt eksempel. Vi kjente hverandre gjennom jobb, jeg fikk ham inn i Lions, og siden har vi fått utrettet en god del.

Aril har sittet i klubbstyret, vært president og bidratt i mange komiteer. Slik ble han oppmerksom på søknader om støtte til skikurs, svømmekurs, transport og utstyr fra Familiekontoret i Vestre Aker, som søkte for barn med spesielle behov.



– Lions Grünerløkka hadde siden 2017 vært flinke til å lage turer for barn i Gamle Oslo. Men behovet var stort, så alle de 25 Lions Oslo-klubbene ble enige om å lage en egen forening under navnet Lions Oslo VBU/Vanskeligstilte barn og ungdom. Det navnet var litt betent og ble skiftet til Velferdstiltak for barn og unge. Jeg ble klubbens styreleder, og jeg har fått med meg flere medlemmer i Lions Slemdal. Vi har hittil hatt 4500 barn på ulike aktiviteter og turer til dyreparken i Kristiansand, Langedrag, Bjørneparken, Skeikampen, Hardanger-vidda, Tusenfryd, klatreparker med mer. Alt er gratis for barna og ungdommene – og det er superpopulært, forteller frivillighetsmannen.

Enav tre faller ut av skolen

Tilbudet gjelder for ungdom opp til 20 år, og mange av disse har falt ut av skolen (ungdomsskolen og videregående). Aril forteller at det i dag er 33 prosent av ungdommen i Oslo som ikke fullfører videregående skole.

– Det er et veldig høyt tall. Når det gjelder vår klubbs nærområde, er Hovseter et utfordrende område. Cirka 40 prosent av elevene på Persbråten fullfører ikke videregående. Ungdommene har ikke eksamen, og ikke får de jobb. Da er det lett å komme ut på skråplanet.

Fra venstre: Paul Pedersen, Jan Gulseth, Aril Dahl og Knut Frantzen. Foto: Torger Bjørnstad

Lions Oslo er en klubb som skal dekke hele Oslo, og Aril prøver å ha fokus på Hovseter og miljøet. Klubben kommer med ulike tilbud og tar ungdommene med på Skeikampen hotell med foreldre – alt er dekket. Mesteparten kommer fra det statlige BUF-direktoratet, men de er avhengig av at Lions gjennomfører arrangementene – øremerket til turer og opplevelser.

– Nå har vi tatt skikkelig tak og bestemt oss for å få disse ungdommene opp og stå. Dette er mye større enn jeg kunne ane, og i følge kona jobber jeg nå fulltid. Men det må kanskje til om vi skal lykkes.



Lager Ungdommens Aktivitetshus

Ja, Aril og hans gode hjelpere er ikke snauere enn at de lager en praktisk skole for ungdommene som har falt av lasset, og målet er å lykkes der stat og kommune ikke har nødvendig gjennomføringsevne.

– Dette er mulig fordi vi har hedersmannen Knut Frantzen, som stiller sine store lokaler på Rommen til disposisjon, bare 100 meter fra T-banen. Lokalene bygges nå om til en praktisk skole vi har kalt Ungdommens Aktivitetshus Ditt Valg. For det er noe av greia her – vi må lære ungdommene at det er ditt eget valg å komme videre i samfunnet. Aktivitetshuset skal ha tre arbeidsstasjoner: Tre, data og søm og hver stasjon får sin egen faglærer på fulltid. Tre-stasjonen skal bygge kreative ting av tre, data-stasjonen skal drive med reparasjon av PCer og søm-stasjonen skal ha søm med gjenbruk av klær. I tillegg skal det lages en ungdoms-kantine, drevet av ungdommene selv, under påsyn av fagfolk, forteller han stolt.

Med seg på Lions Slemdal-laget har han Mitt Valg-entusiast Knut Frantzen, Jan Gulseth med 30 års erfaring som lærer i Groruddalen og undertegnede, Torger Biørnstad, på kommunikasjon. De samarbeider med Alna-skolen som utdanner unge ledere fra 22 år som spesialiserer seg på å jobbe med ungdom.



– Det bor ca. 140 000 mennesker i Groruddalen, representert ved 160 nasjonaliteter. Når ungdommene kommer til oss blir det selvfølgelig en stor oppgave å lære dem norsk og gi dem voksenkontakt. Men selv om vi legger oss på et lavterskelnivå, jobber vi nå intenst med å få Ungdommens Aktivitetshus godkjent som lærested, og da må det godtas av Utdanningsetaten med opplæringsplan.

Åpent i vanlig skoletid

Aktivitetshuset er tenkt åpent i vanlig skoletid. Undervisningen deles inn i ulike faser. Målet er å gi elevene læringsplass eller få dem tilbake på videregående skole for å hjelpe dem tilbake til samfunnet.

– Dette er jo ambisiøst, både administrativt, praktisk – og ikke minst økonomisk. Behovet er mange millioner kroner. Bare lønnsbudsjettet til faglærere, daglig leder og ungdomsledere er på 2,8 millioner kroner. Vår egen klubb støtter arbeidet med 50.000 kroner. Vi søker om støtte fra Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen. Alle etater må bidra – men, heldigvis, alle heier på oss. Det er mitt ansvar å få gjennomført dette. Vi håper å komme i gang med undervisningen i 2021 – i et moderat tempo og få alle arbeidsstasjonene på plass.

Men Aril er klar på én ting: Én ungdom som faller utenfor, koster samfunnet 1,5 millioner kroner i året. Dette eskalerer videre og ender gjerne med at de blir trygdet. Og det er mange grunner til at ung dommene sliter; språkproblemer, integreringsproblemer, problemer hjemme, store traumer fra krigsopplevelser i andre land.



– Det er så mye vi kan bidra med, disse ungdommene fortjener å oppleve selvtillit og den gode mestringsfølelsen. Jeg kan ikke se at dette skal feile. Når vi får penger til maskiner og utstyr, er vi nesten i gang. Vi har stadig politikere på besøk, ordfører og varaordfører, leder av finanskomiteen, bydelsledere, skoleledelse. Alle gir uttrykk for at de imponert og tror på prosjektet – men for oss amatører er det utrolig krevende å få oversikt over byråkratiet.

Han nevner at det var akkurat dette Erna Solberg snakket om i nyttårstalen sin. Derfor håper han at Ungdommens Aktivitetshus er på plass til vinteren.

– Men da er vi også avhengig av at pandemien dempes – så ungdommene kan møtes og samles på dette flotte huset på Rommen. Det er veldig gøy for Lions å si at dette er Lions-opplegg. Tenk hva vi kan oppnå hvis vi kan bidra til å dempe frafallet i skolen! Vi vil lage et opplegg som er skreddersydd for ungdommen som faller utenfor. Det er bare fantasien – og penger – som setter begrensningene. Lions Slemdal er i føringen, og vår president Jan Espen Thorvaldsen er en ivrig støttespiller, avslutter Aril Dahl.