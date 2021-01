Det ble brukt en halv milliard kroner for å få trikken til Bekkestua, men nå blir det full stopp ved bygrensen.

Publisert: 22.01.2021 kl 17:48

Oslo har gjennom mange år utviklet kollektivtilbudet til fordel for sine innbyggere. Derfor er det i dag rundt 80% som benytter dette når de skal transporteres rundt i Oslo-området. Bygrensen utgjør ingen hindring lenger. Det trodde vi, inntil vi ble opplyst om at trikken gjennom Ullern ikke lenger kan gå til Bekkestua.

I 2006 ble det politisk besluttet at trikken igjen skulle fortsette å gå til og fra Bekkestua, med en restaureringskostnad på rundt en halv milliard kroner. Blåtrikken har etter 2014 derfor kjørt igjennom Ullern til Bærum.

Oslo har kjøpt nye trikker som snart er på sporet, men som må stoppe på Øraker ved grensen til Bærum. De tekniske krav som Oslo la inn i sin bestilling er ikke tilpasset overgangen til andre trikkelinjer, noe som er nødvendig for å kjøre inn på T-banesporene i Bærum slik dagens trikker gjør. Byråd Lan Marie Berg svarer på spørsmål til byråden at «Jeg er kjent med at en mulig løsning kan være å forlenge trikkesporet fra Øraker til Jar, parallelt med T-banesporet. Jeg har ingen innvendinger dersom Viken fylkeskommune ønsker å prioritere en slik forlengelse av trikkenettet inn i Bærum kommune.»



Ruter og Byrådet vil overbevise oss om at de jobber for sømløs transport i Oslo-regionen. Det gjelder åpenbart ikke her. En åpenbar mulighet blir borte og terskelen for bruk blir høyere for publikum. En helt unødvendig begrensning i en tid der vi streber mot økt fleksibilitet og mobilitet i kollektivtilbudet. Når vi nå utvikler Skøyenområdet med flere arbeidsplasser, restauranter og butikker er blåtrikken beste reisealternativer for våre venner i Bærum.

Hvem har sovet i timen? Er det for sent å rette på åpenbare tabber? Eller er det slik at reiser mellom naboer i Oslo og Bærum må gjennomføres på andre måter?

Ingrid Hopp

Gruppeleder i Ullern Høyre

Carl Oscar Pedersen

Leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern