Det var full utrykning til en adresse på Røa onsdag formiddag.

Publisert: 02.03.2022 kl 09:50

RØA: Brannbiler, politi og ambulanse rykket ut til en bolig i Røaveien i 9.40-tiden onsdag.

Til Akersposten opplyser politiet at det har vært varmgang i et el-anlegg i en bolig, men at det ikke er dramatisk.