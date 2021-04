«Bor vi slik at vi skaper ensomhet?»

Når ble det bestemt at vi skal bo slik vi gjør i dag? Hver for oss? Er det på tide å tenke nytt? Har samfunnet utviklet seg på en slik måte at vi må tenke annerledes med hensyn til hvordan vi bygger og bor? Lever vi på en slik måte at vi skaper ensomhet?

Det er ikke tvil om at mange kjenner på følelsen av ensomhet – unge som gamle. Men ensomhet må ikke forveksles med det å være alene. En kan godt oppleve å være ensom selv om en har mennesker rundt seg. Folk som bor alene, behøver ikke å føle seg ensomme.



Kan en annen måte å bo på, motvirke denne vonde følelsen? Kan en annen måte å tenke leiligheter på, være inkluderende?

I en artikkel i Akersposten 21. april forteller Olav Birkenes om hvordan hans firma tenker seg husvære på en annerledes måte. Han snakker blant annet om deleleiligheter, venneleiligheter, trippel-leiligheter, delemeter – og han er åpen for at denne måten å tenke på må utvikles videre. De ulike behov som dukker opp ettersom samfunnet utvikler seg, må være styrende.

Birkenes har et konsept hvor en både eier sitt eget, og samtidig er sammen med andre om fellesarealer – både i leiligheten og fellesrom i boligkomplekset. I utgangspunktet tenkte han på unge mennesker, men så viste det seg at de fra 50 år og oppover fattet interesse for disse ideene.

Bydelsleder i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen, kommenterte det slik i Akersposten 24. april:

– Jeg synes det er meget spennende at utbyggere begynner å tenke helt nytt med hensyn til hvordan vi bor og omgås.

Den ekstreme situasjonen landet har vært i – og særlig Oslo – har vist at det samfunnet det lukkes opp til blir annerledes enn det som ble lukket ned.

Hjemmekontor ble plutselig en nødvendighet i et omfang ingen hadde sett for seg. Pandemien har vist at å ha kontor hjemme en gang iblant er helt ok, men over lang tid oppstår det et savn etter andre mennesker. Kan en tenke seg at dette kan løses med at en kan gå til hjemmekontor i det boligkomplekset en bor? Da kan en gå på jobb, men samtidig være hjemme. Birkenes mener at her kan en tenke helt annerledes når en skal bygge framtidens boliger – en kan for eksempel bruke noe av delemetrene til hjemmekontor-fellesskap.

Ensomhet er et annet problem som har bredt om seg nå når vi ble bedt om ikke å omgås. For enkelte ble det en ekstra tung bør å bære. Mange mener at det er de unge som rammes hardest her, men det var ikke få eldre som også fikk stifte bekjentskap med denne følelsen. Det er mange enekohorter blant eldre også, og følelsen av ensomhet rammer uavhengig av alder. Senior Norge skriver i sitt ukebrev 26. april at mange isolerer seg, er redde for å gå ut, de får ikke besøk og har få eller ingen å snakke med om sine bekymringer.

Senior Norge skal derfor etablere en korona-telefon og opprette en telefonisk møteplass. Prosjektet skal bekjempe ensomhet blant eldre, slik at de kan leve et bedre og tryggere liv også under pandemien. Ensomhet fører til isolasjon, depresjon – og kan resultere i selvmord.

En av grunnene til at ensomhet slår sterkt ut hos unge mennesker, kan kanskje ha sammenheng med forventninger. En ser fram til alt det nye og spennende – som for eksempel et nytt studium – og så ble en bedt om å holde seg hjemme, foran PCen og ikke omgås særlig mange mennesker. Det var ikke akkurat det en hadde forestilt seg.

Det å dele er blitt en tanke stadig flere mennesker tenker. Mange liker å være sammen om noe. Det er med på å skape tilhørighet, og en blir en del av flokken. Delingsøkonomi, tilgang til el-sykler, at en går sammen om biler er bare noen få eksempler. Hvorfor ikke leiligheter? Kollektiv er en boform mange har vært en del av – særlig på 1960 og 1970-tallet.

Kan deleleiligheter være én løsning i et framtidig samfunn? Kan dette være den nye boformen for en del mennesker – både unge og gamle? Vil denne måten å tenke husvære på, fylle et behov som presser seg på? Er dette vår tids kollektiv?

