«Bønnene» blir hørt – skifolket får oppfylt etterlengtet ønske

Gladmelding til hovedstadens ski-og snowboardinteresserte: Skimore Oslo tar umiddelbart grep for å forbedre opplevelsen i TryvannWyller.

Publisert: 18.01.2021 kl 14:55

TRYVANN/WYLLER: Så snart startskuddet smalt for vintersesongen 2020/21, kastet flere medier et kritisk lys over smittevernet i norske alpinbakker, deriblant Skimore Oslo. Årsaken skyldtes hovedsakelig køer med liten avstand, og at folk satt tett i tett i stolheisen.

Så skal det i all rettferdighet sies at Tårnbakken var den eneste åpne nedfarten i Oslo vest på tampen av fjoråret. Skimore Oslo-general Espen Bengston erkjente dessuten kjapt utfordringene knyttet til heistilbudet, i en spesiell tid, men understreket at smittevernet ble tatt på alvor:



Anlegget blir sperret for nye gjester når det er mange inne.

Bemanningen er økt med 300 prosent, for å passe på at gjestene holder avstand.

Det oppfordres til én meters avstand.

I heisen må det være ett ledig sete mellom de besøkende, såfremt de ikke tilhører samme kohort.

Sterke meninger, nye tider

Akersposten har siden årsskiftet mottatt flere innspill knyttet til smittevern og åpningstider på «Oslos tak». En leser skriver blant annet: "Dette fremstår som en meget pussig avgjørelse nå som de har tilgangsbegrensning på bakgrunn av smittesituasjon."

Også på Skimore Oslos Facebook-side, er det ski-og snowboard-kjørere som ytrer ønsker om at anlegget burde stenge senere på kvelden, fra kl. 21 til 22.

Derfor er det en oppglødd heissjef som nå forteller at skianlegget lytter til tilbakemeldingene – og endrer åpningstidene til fordel for brukerne. Dette fordi det er spesielt mange mennesker til stede i mellom kl. 17 og 21.

Fra nå av gjelder følgende tider:



Man-fre: 10.00 – 22.00 (ut sesongen)

Lør-søn: 09.00 – 21.00 (i første omgang ut januar)

– Vi hadde planlagt å ha åpent fra 09-21 på hverdager, for å samkjøre med Skimore Kongsberg og Skimore Drammen. Det er derimot veldig mange av våre medlemmer som ønsker å stå på ski til kl. 22. Derfor ser vi det som hensiktsmessig å fordele de besøkende i større grad utover kvelden, sier Bengston – og utdyper bakgrunnen for endringene.

– Nå får mange av gjestene en god anledning til å komme seg ut, etter at yngre løpere og klubber har avsluttet treninger og har dratt hjem. Det gjør at familiefolk kan komme hit etter at barna har lagt seg og den type ting. Vi tar derfor de fornuftige tilbakemeldingene fra medlemmene våre til etterretning, også med tanke på Covid-19-restriksjonene, sier Bengston.

Smittevernstiltak

Den administrerende direktøren i TryvannWyller AS passer igjen på å understreke at han og kollegene, på det som går under navnet «byens beste utested», tar korona-utfordringene på dypt alvor, og at de ansatte er takknemlige for at gjestene holder én meter avstand.

Han forteller videre at anlegget blant annet har tre vakter til å påse at køene lever opp til smittevern, men at mange mennesker kan gi en følelse av kaos til tider.

– Hvor mye preges driften av pandemien?



– Dette er noe vi går og tenker på 24 timer i døgnet. Vi må til enhver tid gjøre tiltak, og vi må til alle tider forbedre oss for å tilrettelegge tiltakene knyttet til smittevern. Heldigvis er det mange som ønsker å være her, samtidig som det er utfordrende for oss. I julen og i helger har vi vært nødt til å stenge entréen fysisk, for så å vente opp mot en times tid med å slippe inn nye gjester, sier Bengston.

Avslutningsvis ber heissjefen om forståelse for at det tas regelmessige grep med hensyn til hverdagen og Covid-19.

– Vi ser at det begynner å bli mye mennesker på kveldene. Derfor selger vi ikke gjestepass (dagskort) etter klokken 16 mandag til torsdag. Vi må også være forberedt på å stenge anlegget midlertidig, hvis det blir for mye folk, sier Bengston.



