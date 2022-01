Å øke bompengene kraftig, er ett av tiltakene byrådet vil innføre for å nå utslippsmålene.

Publisert: 18.01.2022 kl 12:35

OSLO: Klimautslippene skal reduseres med 95 prosent innen 2030, sammenlignet med 2009-nivå. Da må det kraftigere lut til, mener byrådet.

26 prosent hittil

I dag kom nye klimatall fra SSB som viser utviklingen av klimautslippene i kommunene. De nye tallene viser at utslippene gikk ned med 5,9 prosent i 2020. Det betyr at utslippene i Oslo har blitt redusert med 26 prosent siden 2009. Byrådets mål er at klimautslippene i Oslo skal reduseres med 95 prosent innen 2030, sammenlignet med 2009-nivå, skriver byrådet i en pressemelding.

Verdens første

- Vårt mål er i bli verdens første utslippsfri storby i 2030 og disse tallene viser at tempoet må kraftig opp, sier Einar Wilhelmsen, finansbyråd og ansvarlig for klimabudsjettet i Oslo.

- Vi har gjort mye for å kutte utslipp. Kommunale biler, busser, båter er snart helt utslippsfrie. Vi har satset tungt på kollektivtransport, og sykkelandelen er rekordhøy fordi vi har bygget sykkelveier i et tempo Oslo aldri har sett maken til. Våre egne byggeplasser er fossil- eller utslippsfrie, og vi stiller krav om fossilfrie anleggsplasser i alle nye reguleringsplaner, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

En regjering på lag

- Likevel viser utslippstallene at Oslo må gjøre enda mer. Bompengene må økes kraftig, det må bli enklere for folk å sykle, billigere å reise med kollektivtransport, og vi må få realisert karbonfangst- og lagring på Klemetsrud, sier Stav.

- Oslo klarer ikke å gjøre alt alene. Staten må slutte å bygge ut store motorveier inn til byene og gi kommunene flere virkemidler til å kutte utslipp. Det er ett år siden vår nåværende finansminister parkerte dieselbilen sin på fortauet og rett oppi gangfeltet midt i Oslo sentrum og ville gå til kamp for flere dieselbiler i Oslo. Er det en ting disse tallene viser så er det at vi trenger en regjering som heller spiller på lag med kommunene for å kutte utslipp og luftforurensning i byene, sier Wilhelmsen.

