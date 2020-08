Bom bom fast

At bystyret for mer enn ett år siden vedtok at bommen i Svenstuveien skulle fjernes har ikke medført noen ting.

MIDTSTUEN: Bommen står der, tross vedtak og utallige oppfordringer om å fjerne den. Senest i mai i år gjorde et enstemmig bydelsutvalg i Vestre Aker igjen et vedtak hvor de ba om at bommen i Svenstuveien blir åpnet uten videre utsettelser.

Ny vinter

I januar i år kunne Bymiljøetaten informere Akersposten om at de regnet med at vedtaket kunne gjennomføres før sommeren. Foreldre med skolebarn i området etterlyser informasjon om hva som skjer. Blir det også denne vinteren en kaotisk og utrygg skolevei for barna.

Bystyret har vedtatt, i likhet med et enstemmig bydelsutvalg, en prøveordning med enveiskjøring i området med åpning av bommen. Bymiljøetaten har støttet seg på synspunktene til oppsitterne rundt bommen, som mener dette ikke vil skape en trafikksikker løsning for skolebarna.

NY VINTER I VENTE: Barneforeldre lurer på om bommen skal stå denne vinteren også. Bildet er av biler og skoleelever i området tatt en tidligere vinter. Foto: privat

BYSTYRETS VEDTAK: Enveiskjøring som prøveordning og åpning av bommen. Google Maps

Spørsmål til etaten

Vi spør Bymiljøetaten om følgende: (Henvendelsen er ikke besvart i løpet av dagen)

I juni 2019 vedtok bystyret at bommen i Svenstuveien skulle åpnes. 14. januar i år sa Bymiljøetaten ved presseansvarlig Monica T. Olsen til Akersposten: - Vi regner med at dette skal kunne gjennomføres før sommeren. Først skal veien oppklassifiseres fra privat til kommunal. Dette jobber vi med. Når den er blitt kommunal kan vi enveisregulere for å teste med åpen bom, sier presseanvarlig i Bymiljøetaten, Monica T. Olsen.

Foreldre med skolebarn spør om hvorfor dette ikke er effektuert før skolestart og etterlyser manglende informasjon om åpning av bommen. De frykter en ny vinter med de samme forholdene for skolebarna.

Hva er grunnen til at bommen fortsatt står der og kan etaten gi et nytt og sikrere tidspunkt for når bommen blir fjernet i tråd med bystyrets vedtak?

