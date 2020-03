Boligmarkedet og corona

For deg som kanskje tenker på å selge og kjøpe kan det være aktuelt å få litt input i hva som skjer i boligmarkedet i disse tider.

Publisert: 26.03.2020 kl 11:00

Vegar Giæver

Eiendomsmegler / Partner

48 12 35 17 / vg@eie.no

Jeg jobber som eiendomsmegler på Røa og har størst fokus på Vestre Aker og Ullern bydel.

Her er mine tanker om boligmarkedet i Oslo vest:



Våre erfaringer så langt

I helgen 14. og 15. mars var det ganske normalt oppmøte på visning.

I helgen 21. og 22. mars var det en del færre enn normalt, men pga. økt antall privatvisninger har ikke totalen av interessenter sunket veldig mye.

Av de som var på visning etter helgen 21. og 22. mars, opplever jeg at flere ville vært aktuelle budgivere før denne krisen satt inn, men nå er mange skeptiske og usikre.

De som har kjøpt bolig ønsker fremdeles å selge sin tidligere bolig som planlagt. Noen få vurderer å leie ut.

Hva tror vi skjer fremover

Vi tror at det nå er en sjokk effekt blant boligkjøpere og selger der ute. Ingen vet hvor lang tid det tar og hvordan det vil påvirke økonomien.

Etter hvert vil det bli mer tydelig hvilken vei og med hvilken styrke markedet skal, og vi håper da at kjøpere blir tryggere på situasjonen og igjen blir budgivere.

Det kommer til å bli færre boliger som legges ut i markedet, og færre kjøpere. Men vil prisene falle drastisk? Eller vil det bare bli tregere omsetning og færre salg? I de nærmeste ukene tror jeg de fleste får lave priser hvis de velger å selge. Men på litt lenger sikt tror jeg det normaliserer seg litt, og at prisene nesten vil være der de var før krisen.

Det blir interessant å se på utviklingen videre da det kommer til å bli flere usolgte boliger i markedet og tilbudet stort.

I Oslo er det også solgt under prisantydning, men ikke like mye som i våre bydeler.

Selv om det er litt få boliger å trekke konklusjoner fra virker det som pandemien har hatt en liten negativ effekt på prisene på det som er solgt.

I Vestre Aker ble boligene i snitt solgt 2,5 % under prisantydning. I de første to månedene var snittet ca 0,3 % over prisantydning.

I Oslo er ikke fallet i antall solgte like stort. Her ble det også lagt ut et normalt antall boliger.

Det virker derfor som de aller fleste fortsetter med sine salgsplaner.

Det ble solgt 16 eiendommer i forrige uke i Vestre Aker og Ullern. Dette er et ganske kraftig fall fra normalen. Det ble lagt ut et normalt antall boliger.

Solgte og registrert for salg i Vestre Aker/Ullern og Oslo 2019 sammenliknet med 2020:



(Saken fortsetter under illustrasjonene.)

Hvilke tiltak gjør vi?

Vi har laget en "meld deg på til visning knapp på finn annonsene.

Vi slipper noen få inn av gangen. Hvor mange avhenger av størrelsen på boligen

Vi skriver tydelig i finn annonsen at det skal være lavterskel å be om privat visning.

Vi leverer ikke ut papir-prospekter

Vi håndhilser selvsagt ikke, og det tilrettelegges for god håndhygiene.

Vi kan legge til rette for "fjernvisning" KLIKK PÅ LINKEN

Visninger gjennom facetime e.l.

Tenker du på å selge bolig?

Som vi ser selges det fortsatt boliger, og det som blir solgt har ikke fått krisepriser.

Renten har gått ned og det vil være billig å låne penger!

Folk skal ha ny bolig uansett, (flere har solgt først)

Planlegg godt og sett i gang prosessen tidlig

Alt kan klargjøres! Styling, foto, annonse, salgsoppgave etc.

Da har man alt klart til lansering og kan lansere når man ser det gunstig.

Vi har svært gode rutiner og følger rådene fra FHI og helsevesenet

Går det ikke er det bare å ta annonsen av nett og vente.

TILTAK I CORONA-TIDEN

Eie ønsker å gjøre bolighandelen så trygg som mulig, og vi har iverksatt flere tiltak for å minske smitterisikoen. Vi ønsker alltid å gi premium rådgivning til våre kunder, og gjør det vi kan for å bistå deg om du går med planer om å selge eller kjøpe bolig. I tråd med anbefalinger fra offentlige myndigheter har vi iverksatt en rekke tiltak, slik at boligsalgene kan gjennomføres mest mulig normalt.

Vurderer du å selge bolig? Ta kontakt for en uforpliktende prat.



Vegar Giæver

Eiendomsmegler / Partner

48 12 35 17 / vg@eie.no

Interessert i boliger i Oslo vest?

Her finner du alle boligene fra Eie Røa, Eie Skøyen og Eie Ullern

Eie Skøyen: skoyen@eie.no, tlf 22 06 30 00

Eie Ullern: ullern@eie.no, tlf 23 25 44 88

Eie Røa: roa@eie.no, tlf 22 51 11 11