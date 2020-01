– Boligen er en pengesekk

– Hva du enn gjør, ikke lev på forbrukslån! Det kommer det ikke noe godt ut av – uansett alder, sier økonomirådgiver Carsten O. Five. Onsdag 29. januar klokken 12. skal han holde foredrag på Ullern kultursenter om hvordan en får mer ut av pengene som pensjonist.

LILLEAKER: – Når du blir pensjonist, bør du sjekke om du har fått riktig pensjon. At det stemmer med antall år du har vært i yrkeslivet, sier Five, som i 1983 startet magasinet Dine penger og hvor han var redaktør.

– Det offentlige kan gjøre feil. Det samme kan arbeidsgivere. Mitt beste råd er derfor, sjekk at det stemmer, sier Five og legger til at en også må sjekke eventuelle tilleggspensjoner eller fripoliser.

– Det kan bli godt betalt å gjøre denne jobben hvis det er gjort feil, sier Five og legger til at hvis alt er riktig i utgangspunktet, er det godt å ha visshet om at det er riktig.

– For dere som er i arbeid, ta vare på selvangivelsene og skatteberegningene for flest mulige år. Det er en god dokumentasjon.

Inkassoøkning hos eldre

– Når en blir pensjonist, går de fleste ned i inntekt.

Fives råd er å sette opp budsjett og føre regnskap i den første tiden.

– Da får du en viss oversikt over hvor listen nå må ligge og på hvilket nivå du nå må legge deg på for å gå i økonomisk balanse, sier Five og legger til at helst bør en gå med overskudd. Underskudd kan føre til en katastrofe.

– Dessverre ser vi at det er stadig flere av dem over 60 år, som får inkassovarsler. Det er her en registrerer den sterkeste veksten av slike varsler.

– Hva kommer det av?



– Trolig flere årsaker. Kredittkortlån som ikke betales, er en av dem, sier Five. Han legger også til at det å bli pensjonist og ikke lenger har den samme robuste inntekten som da en var i yrkeslivet, er medvirkende. Derfor er budsjett og regnskap viktige hjelpemidler. Vi lever lenger og er stort sett friskere enn tidligere.

- Da er det viktig å tilpasse forbruket i forhold til den nye inntekten.

Bruk penger på deg selv

– Det betyr ikke at vi bare skal spinke og spare. En må ikke ha dårlig samvittighet for å bruke penger på seg selv. Særlig kvinner har dårlig samvittighet når de gjør det, sier Five. Det kommer fram når han er rundt i landet og foreleser. Han har holdet foredrag på ca. 160 stede i landet. Han er konsulent for Pensjonistforbundet, som har ca. 250 000 medlemmer.

– Det er nå en lever. Pengene får en ikke med seg.

– Mange tenker på arvingene. Er det galt?



– Det var mer før i tiden og viktigere den gangen. Dagens økonomi – uansett alder – er bedre nå enn den var før.

Nå lever vi i en velferdsstat og de eldre er sikret omsorg bedre enn før..

Boligen, en pengesekk

– Så må en huske på at boligen – hvis du eier den – er din kapital. Se på den som en pengesekk og den er din. Den kan du bruke som du vil, sier Five og legger til at du kan omsette den. En kan for eksempel kjøpe noe nytt eller leie. De fleste i Norge eier sine egne boliger.

– En del eldre mennesker ønsker å få seg noe mindre og mer lettstelt. Det kan være med på å bedre pensjonist-økonomien.

Five understreker at det kan være en god idé å leie.

– Da slipper en unna utgifter med hensyn til vedlikehold og reparasjoner. Det er ikke noe galt i å leie i stedet for å eie, på slutten av livet.

Det å bytte bolig er ikke nødvendigvis kun et økonomisk valg. Det kan være flere årsaker til at den eldre generasjon kan tenke seg et mer lettstelt liv – og dermed også en nyere bolig.

Spe på inntekten

– Det er også mulig å spe på inntekten, sier Five. Det kan gjøres på flere måter. En kan ta opp lån på boligen – også avdragsfrie og rentefrie lån.

– Husk å betal rentene. Ellers blir det veldig dyrt. Renters rente er ikke noe å trakte etter.

Bor en i et stort hus, kan en leie ut et rom eller to skattefritt, på bestemte vilkår.

– Min erfaring er at hvis en kontakter skattemyndighetene er de meget behjelpelig med hensyn til å fortelle deg hva du kan gjøre og på hvilken måte – også slik at en ikke får skatt på det.

En kan også jobbe i frivillige organisasjoner. Både som frivillig, men også som lønnet.

– Da kan en ha en inntekt på inntil 10 000 kroner i året – skattefritt.

Og en ting er Carsten O. Five klinkede klar på.

– Ikke spill Lotto! Det er bortkastede penger for de alleer fleste.

Carsten O. Five kan du altså møte på Ullern kultursenter onsdag 29. januar kl 12.