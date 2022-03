Boligbygg ordner opp etter innbrudd på politistasjonen

Boligbygg er utsatt for knallhard kritikk etter flere innbrudd og manglende vedlikehold på Vækerø politistasjon, men det akter de å gjøre noe med.

Publisert: 02.03.2022 kl 15:23

VÆKERØ: Akersposten skrev om det siste innbruddet i det verneverdige bygget etter en rekke andre innbrudd. I den sammenheng uttalte en forbannet Eivind W. Robertsen i Bestum Vel seg.

Spørsmål

Akersposten sendte følgende spørsmål til Boligbygg:

Akersposten har en rekke ganger skrevet om innbrudd i Vækerø politistasjon, hvor det på nytt var innbrudd sist søndag. Bygget er i en fredningsprosess hos Riksantikvaren. Vil Boligbygg sørge for at dører og vinduer blir sikret på en forsvarlig måte, slik at nye innbrudd blir hindret? Hva er status i arbeidet med salg av Vækerø politistasjon?

Svar:

Boligbygg svarer følgende på e-post ved Kristin Øyen, kommunikasjonssjef i Boligbygg Oslo KF:

Byggets dører og vinduer blir sikret igjen etter innbruddet på søndag, i tillegg til at eiendommen blir ryddet og takene sjekket. Det er ikke konkrete planer om salg, men Boligbygg jobber med å finne løsninger for overføring av eiendommen internt i kommunen, slik at eiendommen kan vedlikeholdes og forvaltes i videre bruk.

