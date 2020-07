Badegjestene ved Bogstadvannet har ventet på oppgradering av stranden i flere år. De må vente litt til, men ny sandstrand kommer!

Publisert: 09.07.2020 kl 10:50

BOGSTAD: Med én gang temperaturen nærmer seg 20 grader, og solen titter frem, er det et yrende liv på badeplassen ved Bogstadvannet.

Her er det god plass, men det som en gang var en innbydende sandstrand, er med årene blitt til et gjengrodd med gress og ugress, med bare et par små innslag av barnevennlig sand.



Området preges også tidvis sterkt av at gjess, ender og andre fugler gjør fra seg i store mengder. Her er risikoen stor for at store og små tråkker i avføring langs vannkanten.

Vi spør igjen

Akersposten skrev i juni 2019 om den nye sanden, som lar vente på seg. Da var den forsinket, og Monica T. Olsen sa til Akersposten: – Tillatelsen vil nok foreligge tidligst i september (2019, red. anm).

Altså kunne Akersposten konstatere av sommeren 2019 også ville forløpe uten ny sandstrand på Bogstad.

Vi er på høyden av en ny sommer, og det er tid igjen for å sjekke med Bymiljøetaten om hvordan det ligger an med planene for å ruste opp den populære badeplassen.

– Når det gjelder ny sand på stranden må dette vente til høsten før det kjøres ut, skriver pressevakt Liv Eggebø i Bymiljøetaten til Akersposten i en e-post.

Midlertidige toaletter og hyppig renhold

Hun kan samtidig opplyse om at fire midlertidige rehabiliterte vannklosett er montert. Disse går i tett tank og tømmes én gang i uken.

– Toalettene vaskes/ettersees jevnlig og fremstår som greie, sier Eggebø. Gresset klippes ukentlig.

Hun opplyser også at en ny handikap-rampe er under bestilling.

Eggebø avslutter e-posten med å slå fast: – Bogstad badeplass fremstår som grei og ren.

Kanskje vil ny sand på stranden, som altså kan komme en gang til høsten, gjøre at stranden igjen vil fremstå som noe mer enn «grei». Avføringen fra diverse større fugler og deres etterlatenskaper, er vel noe man må leve med uavhengig av ny sand.

