Aktivitetsparken nærme en løsning

I mange år har det vært planer om å gjøre den asfalterte plassen foran Ullern Tennis på Blokkajordet til en møteplass i bydelen.

BLOKKAJORDET: Nå har Bydel Ullern bidratt med midler som gir godt håp om at tiltaket kan gjennomføres. Ullern Tennis har tatt ansvar etter at det forrige prosjektet strandet i 2018. Med Håndballforbundet i førersetet og med støtte fra Gjensidigestiftelsen ble Blokkajordet pekt ut som «møteplassen» med ulike aktiviteter. Oslo idrettskrets, Bydel Ullern og Bymiljøetaten var involvert i samarbeidet, men det hele strandet da det nødvendige forarbeidet hos Bymiljøetaten tok for lang tid. Ullern Tennis har «arvet» prosjektet og har sagt seg villig til å gjennomføre dette.

Åpen for alle

Ullern Tennis beskriver prosjektet som skal være åpen for allmennheten slik: Vi planlegger en «standard» møteplass med basketball, ballbinge, flerbruksbane (sport court), padelbaner og scenterscene. Anlegget leveres av Unisport som har levert 15 – 16 tilsvarende anlegg i Norge. Anlegget vil være åpen for alle og Ullern Tennis ønsker å benytte padelbanene på dagtid for å øke treningstilbudet til yngre barn som vil anvende banene som minitennisbaner. Dette vil gi oss muligheten til å øke tilbudet til barn i aktivitetsskolen ytterligere. Se konseptskisse, endelig utforming vil avvike noe.

Til egenkapital

Kostnadsrammen er på 2.385.000 kroner. Ullern Tennis har søkt Gjensidigestiftelsen om 1.192.500 kroner og forventer 900.000 kroner i spillemidler. Dermed gjenstår 292.500 kroner i egenkapital, som Ullern Tennis har søkt Bydel Ullern om å få dekket. Et enstemmig bydelsutvalg har innvilget dette beløpet, forutsatt at prosjektet med dette blir fullfinansiert. Ullern Tennis garanterer for et restbeløp om midlene fra Gjensidigestiftelsen skulle bli mindre enn det det er søkt om.

Betingelser

I vedtaket i bydelsutvalget setter utvalget den betingelsen at anlegget ikke må være til hinder for at 60 meter løpebane kan etableres i området. Det skal også være plass til en skolehage i parken.

Endelig utforming av anlegget skal godkjennes av bydelsutvalget. Retningslinjer for bruk og drift av aktivitetsparken skal også godkjennes av bydelsutvalget.

