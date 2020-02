Mandag 3. februar kom nyheten om at Gresvig begjærer oppbud. Det betyr blant annet at G-Sport på CC Vest er rammet. Men butikken er likevel åpen mandag.

Publisert: 03.02.2020 kl 11:35

LILLEAKER/OSLO: Styret i Gresvig Retail Group AS har i dag begjært selskapet konkurs. Kostnadene og forpliktelsene knyttet til konsernets drift blir samlet sett ikke ansett å være bærekraftige. Administrerende direktør Lars Kristian Lindberg uttrykker tro på at det er mulig å finne interessenter for videre drift.

– Vi har den siste tiden gjort grunnleggende endringer i selskapet, blant annet ved å beslutte å samle oss bak ett navn, Intersport. Vi har også ryddet kraftig i varelageret og styrket samspillet mellom netthandel og fysiske butikker. Samtidig har vi en situasjon hvor dagens butikkstruktur og tilhørende kostnader ikke lar seg håndtere. Det blir som å øse en båt med et altfor stort hull i skroget. Jeg er lei for usikkerheten dette skaper for våre ansatte, men jeg mener vi har lagt et godt grunnlag som jeg håper en eventuell ny eier vil være interessert i å bygge videre på, sier Lars Kristian Lindberg, som tiltrådte som adm. direktør for ett år siden.

Det skriver selskapet i en pressemelding mandag formiddag.



Gresvig har i en årrekke drevet sportsbutikker under to kjeder: G-SPORT/G-MAX og Intersport. Totalt består konsernet av i underkant av 95 egeneide butikker med mer enn 2.200 medarbeidere og en omsetning i 2019 på 3,2 milliarder kroner.

Konkursbegjæringen er innlevert ved Heggen og Frøland tingrett, og vil omfatte alle egeneide butikker. 100 franchisebutikker er ikke omfattet av konkursen.

– Vi har god dialog med banken, som har uttrykt vilje til å bidra til drift i en fase slik at bostyrer kan få kartlagt mulige interessenter og vurdert grunnlag for videre drift, sier Lindberg.

– Som eier har vi stått bak selskapet og ledelsen gjennom både opp- og nedturer siden 2006, og vi har stor tro på den strategien som er utarbeidet, blant annet med tettere tilknytning til det internasjonale Intersport-systemet, verdens største sportskjede. Bare de siste tre årene har vi tilført mer enn én milliard kroner. Vi kan imidlertid ikke forsvare å tilføre selskapet ytterligere ressurser uten en grunnleggende endring i konsernets samlede kostnader. Dagens kostnadsnivå er rett og slett ikke tilpasset markedsforholdene, sier Olav Nils Sunde, styreleder i Gresvig Retail Group AS og O N Sunde AS.

I Oslo har G-Sport blant annet vært på CC Vest. Butikken holder imidlerti åpent som normalt når Akersposten er innom mandag.

Bostyrer vurderer

Til Akersposten sier pressekontakt Are Slettan i Corporate Communications, på vegne av Gresvig, at alle G-Sport-butikkene holder åpne mandag. Så er det opp til bostyrer hva som skjer videre.

– Nå er bostyret i gang med å skaffe seg en oversikt over situasjonen. De vil vurdere om man vil sikre verdiene best ved holde butikker åpne, sier Slettan.

Han understreker at eier har god tro på at det skal være mulig å finne en løsning for videre drift.

