Blir ikke bomanlegg her

Sporveien konkluderer med at det ikke er nødvendig med bomanlegg på Furulund, som eneste punkt uten bomanlegg på Lilleakerbanen. Men, hvorfor er det da bomanlegg på for eksempel Lilleaker?

Publisert: 24.01.2020 kl 13:05

FURULUND: Akersposten skrev om Sporveiens begrunnelse for at det ikke var aktuelt å vurdere bomanlegg på Furulund. Sporveien mente at Vækerøveien var en statlig vei og at Statens Vegvesen hadde gitt beskjed om at de motsatte seg bygging av bomanlegg. Dette stilte Akersposten seg undrende til i og med at Oslo kommune overtok ansvaret for veien for ti år siden og altså er en kommunal vei.

Akseptabelt sikringsnivå

Spørsmålet til Sporveien ble da: I lys av at Vækerøveien er kommunal vei, vil da Sporveien vurdere bomanlegg på Furulund, da Statens vegvesens innsigelse ikke har hatt gyldighet på ti år.

Et annet opplagt spørsmål er naturligvis hvordan Sporveien kan ha unngått å få med seg at Vækerøveien er kommunal i løpet av ti år. Det siste får vi ikke svar på.

Her kommer svaret fra Sporveien ved Leif Larsen, Teknikk- og sikkerhetssjef, trikken:

Det vises til oppslag i Akersposten vedrørende kryssingen av Vækerøveien ved Furulund holdeplass i linje 13. Samtlige eksisterende bomanlegg på Lilleakerbanen er nå skiftet, og blir etter hvert satt i drift. Dette prosjektet er nå avsluttet. Frem til 2009 da Vækerøveien var klassifisert som riksvei ble et bomanlegg her avvist av Statens Vegvesen, med henvisning til trafikkbelastningen på veien og faren for kødannelse. Kryssingen er i dag lysregulert, og en generell sikkerhetsvurdering har munnet ut i at dette er et sikringsnivå som fungerer etter hensikten og er akseptabelt. Etableringen av et bomanlegg vil gi en øket kompleksitet i form av en lavere trafikkflyt og økte driftskostnader. Det er også en del av bildet at kryssingen ved Furulund er plassert rett ved holdeplassen, der trikken under enhver omstendighet holder lav fart – enten i oppbremsingen mot holdeplassen, eller ved igangsetting mot Sollerud. Sporveien er opptatt av å ha et godt forhold til våre naboer, og søker i alle våre prosjekter å etablere en så sikker avvikling av trafikken som det er mulig å oppnå. Derfor opplever vi å ha felles interesser med de naboer som har engasjert seg her, og føler oss trygge på at resultatet til slutt vil bli godt.

Hvorfor bomanlegg på Lilleaker?

Så kan man spørre om Sporveiens argumentasjonen for å la være å bruke bomanlegg på Furulund like godt kunne brukes på Lilleaker, hvor trafikkbildet er ganske likt med hensyn til passering av trikk, trafikkbilde og tilstøtende veier. Sikten for gående, syklister, bilister og trikkeførere er også god på Lilleaker.

BOMANLEGG PÅ PLASS: Kødannelse i Lilleakerveien når bommen er nede. Foto: privat

I en lang periode var bomanlegget på Lilleaker ute av drift, inkludert lysregulering. Bilister og andre ble advart med skilting om at anlegget var ute av drift. Akersposten skrev om at trafikken fløt smidigere og uten kødannelser i Lilleakerveien og viste dette med dronevideo. Se video i saken: – Løsningen ligger i å fjerne bommene.

Spørsmålet blir da til Sporveien: Hvorfor er det viktigere med bomanlegg på Lilleaker enn på Furulund? Kunne det klart seg med lysregulering? Hva var erfaringen i den perioden hele anlegget var nede?

