«Blir fysioterapitjenesten i Vestre Aker verst i Oslo – og i Norge?»

Vestre Aker har vedtatt et drastisk kutt i fysioterapitjenesten. Fysioterapeutene i bydelen er svært bekymret for konsekvensene for innbyggere og pasienter.

Publisert: 05.07.2020 kl 13:15

Fysioterapitjenesten i Vestre Aker kuttes med 3,2 millioner kroner. Det utgjør 35 % av tjenesten i bydelen og tilsvarer 23 000 pasientbehandlinger pr. år. Kuttet innebærer at Vestre Aker sier opp driftsavtaler med fysioterapeuter i bydelen. Bydelens kommunalt ansatte fysioterapeuter er ikke tilsvarende rammet.

Fysioterapeuter med driftsavtale er en svært viktig del av kommunehelsetjenesten. De behandler sårbare pasientgrupper i fysioterapiklinikker som de driver selv, og hjemme hos pasientene. Uten driftsavtale har ikke en fysioterapeut refusjonsrett fra HELFO for pasientbehandling. Pasienter må betale hele behandlingen selv istedenfor en egenandel, som når de går til lege.

Helsestatistikk (rapporterte tall til KOSTRA) over fysioterapeutårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester etter avtaleform og funksjon for 2019 viser at etter kuttet kan fysioterapitilbudet i Vestre Aker bli verst i Oslo – og i Norge.

I 2019 utgjorde ansatte fysioterapeuter i Vestre Aker 3,1 årsverk pr. 10 000 innbyggere. Til sammenlikning hadde Oslo 3,8 og landet for øvrig 4,2 årsverk pr. 10 000 innbyggere.

I 2019 utgjorde fysioterapeuter som har driftsavtale med Vestre Aker, 3,8 årsverk pr. 10 000 innbyggere. Til sammenlikning hadde Oslo 4,6 og landet for øvrig 5,2 årsverk pr. 10 000 innbyggere. Etter kuttet vil antall årsverk ligge enda lavere for Vestre Aker.

Kuttet fremstår ikke som forsvarlig for å ivareta fysioterapi som lovpålagt tjeneste til bydelens befolkning og sårbare grupper. Oppsigelser av driftsavtaler med fysioterapeuter fremstår som vilkårlige og uten tanke på hvilke spesialiserte fysioterapitjenester som rammede fysioterapeuter ivaretar.

Samarbeid mellom kommunalt ansatte fysioterapeuter og fysioterapeuter som har driftsavtale, er avgjørende for god oppfølging av bydelens innbyggere. Fire ansatte fysioterapeuter behandler barn og unge opp til 18 år, mens fem ansatte og én turnuskandidat behandler voksne. Disse kan ikke overta alt som rammede fysioterapeuter ivaretar. Noen spesialiserte fysioterapitjenester krever også tilleggsutdannelse og praksis.

Fysioterapeuter som har driftsavtale med Vestre Aker, dekker flere spesialiserte tjenester. Eksempler er psykomotorisk fysioterapi, manuellterapi, kreftrelatert behandling, nevrologisk fysioterapi, lungefysioterapi, idrettsfysioterapi og barnefysioterapi.

Pasientene får behandling som bidrar til at de kan fullføre skole og studier, og at de kan delta i arbeidslivet. 70 % av fysioterapipasientene i Vestre Aker er over 60 år. Tidlig intervensjon forebygger at de blir lagt inn på sykehus, sykehjem eller institusjon. Pasienter som er for dårlige til å oppsøke fysioterapeut får hjemmebehandling. Noen får lindrende fysioterapi hjemme ved livets slutt.

Fysioterapeutene i Vestre Aker er svært bekymret for om bydelsutvalget og bydelsadministrasjonen har forstått hvor avhengig bydelens mest sårbare pasienter er av deres innsats ved klinikker og innen hjemmefysioterapi.

Daglig gjør fysioterapeutene forsvarlige prioriteringer av tjenester til bydelens innbyggere. Kuttet presser prinsippet om forsvarlighet i prioriteringene og lemper ansvaret for det over på fysioterapeutene. Bydelspolitikerne og bydelsadministrasjonen må ta ansvar for at unge, eldre og sårbare pasienter i Vestre Aker fortsatt får en forsvarlig og forutsigbar fysioterapitjeneste.

Kuttet setter også fysioterapitjenester i andre bydeler under press. Vestre Aker oppfordrer bydelens befolkning (ca. 50 000 innbyggere) om å oppsøke fysioterapeuter med driftsavtale i andre bydeler. Samtidig oppfordrer flere bydeler fysioterapeuter som har driftsavtale med dem, om å prioritere pasienter fra egen bydel.

Vedtaket i Vestre Aker bydelsutvalg får raskt utilsiktede konsekvenser for innbyggernes helse og for enkeltskjebner. Bydelens fysioterapeuter er alvorlig bekymret på vegne av alle innbyggere i Vestre Aker som har behov for fysioterapi.

Jorunn Lien

Psykomotorisk fysioterapeut og kontaktperson for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale i Vestre Aker

Irene Furnes

Fysioterapeut og tillitsvalgt for kommunalt ansatte fysioterapeuter i Vestre Aker

