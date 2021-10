«Blir et stort savn å ikke ha Knut med på laget»

Knut Vågnes gikk ut av tiden 3. oktober 78 år gammel. Det skjedde brått. Helt uventet sviktet hjertet.

Publisert: 08.10.2021 kl 14:50

Tapet av Knut er smertelig for oss som sto ham nær gjennom et langt liv i Ullern IF. Her var Knut en miljøskaper. På mange måter et midtpunkt som den naturlige sosiale entreprenøren han var.

Knut ble med i Ullern allerede den gangen klubben het Liull, og han spilte både på aldersbestemte lag og A-laget. Senere ble han trener, oppmann og leder i fotballen. Helt inntil det siste hadde han verv i klubben, nå som medlem av kontrollkomitéen i hovedforeningen.

Han fulgte klubben tett i alle år, og var å se på tribunen under A-lagets kamper så ofte han hadde anledning. Knut har vært direkte og indirekte involvert i mange opp- og nedturer i fotballen. Akkurat nå ligger A-laget an til opprykk til 2. divisjon, noe som Knut så frem til å få med seg. Slik skulle det dessverre ikke gå.

Ut av miljøet i og rundt Ullern IF ble det skapt et tippelag for 30 år siden. Selv om fotballtipping er grunnmuren, så består huset av mye mer enn det. Her er rom for diskusjoner, mimrestunder, latter og spøk – i det hele tatt et sted hvor den livlige gjengen hver lørdag slipper taket i hverdagslige plikter, og bare har det hyggelig. Slik er det fortsatt. Og slik var det lørdag 2. oktober. Endelig kunne vi møtes igjen på Lille Ager (tidligere Kaktus), vår lokale pub/restaurant på Lilleaker, etter pandemi-stengte dører. Få var mer glad for det enn Knut. Hans vinnende vesen, sosiale gen og kunnskapsrikdom gjorde ham til en sentral medspiller. Han viste alltid interesse for andre mennesker, og han hadde denne fine evnen til å lytte.

Lite visste vi da at det skulle bli siste gang vi så Knut. Han ble gjenstand for applaus og gratulasjoner. For hvem stakk ikke av med potten i den lokale tippekonkurransen om ikke nettopp Knut. Vi tok farvel, og Knut ruslet fornøyd hjem oppover Lilleakerveien – gjennom Lilleaker, som han var så glad i og hvor han har bodd hele livet.

Dagen etter døde han i sitt hjem – brått og helt uventet, av hjertesvikt.

Det var et sjokk for alle oss som sto Knut nær, og som satte så stor pris på hans nærvær.

Det blir et stort savn å ikke ha Knut med på laget, som han har vært en viktig del av gjennom 30 år.

Et enda større savn blir det for hans kjære Wenche og resten av familien. Våre tanker går spesielt til dem i denne vonde tiden.

Takk for alt du var for så mange, Knut !

Reidar Martinsen

på vegne av venner i Ullern IF og Tippelaget