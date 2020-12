Det ligger mange såkalte verbalvedtak i det bystyrevedtaket som ble gjort ifjor, i forbindelse med vannbehandlingsanlegget på Huseby. Noen av disse skulle blant annet sikre barn og unges rettigheter. Hvordan blir dette fulgt opp av byrådet?

HUSEBY: I noen måneder har arbeidene på Huseby pågått, og i flere sammenhenger er arbeidet fraveket fra det mange har oppfattet som løfter fra byråd og Vann- og avløpsetaten. Sprengningene som skulle foregå utenom skoletid på grunn av barnas sikkerhet, ble snudd opp ned, da det måtte sprenges på dagtid på grunn av sikkerheten. Denne helomvendingen opprørte mange på en allerede belastet skole.

Planfri sykkelvei

Mange har reagert på alt hastverket med å komme i gang på riggområdet. Flere trodde at sykkelveien forbi anleggsområdet med kulvert skulle bygges med én gang, i likhet med stien rundt området (den er nå på plass). I januar 2020 skrev VAV: Omlegging av gangsti over Hundejordet er det første som skjer, deretter omlegging av gang- og sykkelvei og påfølgende bygging av kulvert for planfri kryssing.

Nå er kravet et den skal stå ferdig innen 1. juni neste år. Det er vel ikke i overenstemmelse med planen?

Møkkete lastebiler til Røakrysset

Lastebilene med masser skulle vaskes før de skulle ut på veien, men etablering av vaskestasjon hadde ikke førsteprioritet, selv om det i det vedtatte planforslaget står: Både masser og kjøretøy blir spylt og kontrollert før utkjøring på vei.

Siden har noen tusen møkkete lastebiler gått ut og inn av Røakrysset, mens man trodde at lastebilene med få unntak skulle gå andre veien mot Smestad. Det står i planprogrammet vedtatt av bystyret:Massetransport fra Husebyjordet vil i hovedsak gå på hovedveinett til Smestad og trolig videre på Ring 3 vestover. På denne strekningen vil myke trafikanter ha separat anlegg med unntak av krysningspunkter. Tomme lastebiler som skal tilbake til Husebyjordet skal fortrinnsvis bruke samme rute, men det utelukkes ikke at noe også vil komme via Røa.

Denne høsten har vi i flere omganger sett støvskyen langs Sørkedalsveien mot Røakrysset. Det utelukkes altså ikke at noen tomme lastebiler vil gå via Røa, mens realiteten i dag er at nesten samtlige lastebiler går over Røakrysset - og forklaringen er at man fant et deponi på Grini.

Deler av riggområdet må asfalteres. Dette fordi det skal kjøres tunge maskiner der, og fordi asfalt reduserer mengden med leire og jord som dras ut på veien og skaper problemer for lokalmiljøet, svarer VAV under onsdagens nettmøte. Det betyr altså at når behovet for å vaske lastebilene som går på asfalt blir mindre, så kommer vaskestasjonen på plass, et halvt år etter at tusenvis av møkkete lastebiler har kjørt ut av anleggsområdet.

Utslippet i Mærradalsbekken, som Akersposten skrev om, var vel heller ikke en del av planen.

Det er forståelig at et så stort byggeprosjekt støter på problemer. VAV og entreprenøren har forklaringer på avvikene, men følelsen av at alle avvikene skyldes hastverk, har festet seg. For sen oppstart har ført til at planer endres underveis på bekostning av løfter og vedtak.

Oppfølging av vedtak

Samtidig er det i bystyrevedtaket flere verbalvedtak som skal følges opp. Vi har stilt byrådsavdelingen for miljø og samferdsel noen spørsmål knyttet til oppfølging av verbalvedtakene.

Spørsmål:

Hvor mye har byrådet klart å redusere det etablerte rigg- og anleggsområdet på Huseby i henhold til bystyrevedtaket 13.11.2020: «I vannforsyningsprosjektet ber bystyret byrådet arbeide for å redusere størrelsen på de planlagte riggområdene i friområder.» Kan byrådsavdelingen si noe om hva som konkret er gjort i så henseende når det gjelder rigg- og anleggsområdet på Huseby. Hvor mye er det eventuelt redusert?

Svar:

"Det området på Husebyjordet som er tatt i bruk til riggområde, er regulert til formålet. Arealet som er tatt i bruk til riggområde, er et minimumsareal som er helt nødvendig for å kunne gjennomføre arbeidet. I tillegg har Vann- og avløpsetaten dialog med eier av tidligere Sollerud barnehage for evt. å kunne disponere tomta som riggkontor. VAV opplyser også at etaten undersøker mulighetene for å bruke en asfaltert plass utenfor Sollerudstranda skoles motorsenter som en del av riggområdet. Hvis dette lar seg gjennomføre, vil bruk av friområdet på Sollerudstranda kunne reduseres."

Spørsmål:

I bystyrevedtaket står det: «Bystyret ber byrådet fremme sak om erstatningsarealer for Husebyjordet i løpet av 2020, der det vurderes å sikre ytterligere erstatningsarealer og innarbeide disse i kostnadsrammen for prosjekt ny vannforsyning til Oslo.» Vil dette bli fremmet før siste bystyremøte? Hvis dette er klart, hvor blir erstatningsarealene for Husebyjordet?

Svar:

"Prosesser for å sikre erstatningsområder er i gang, men de er ikke kommet langt nok til at en beslutning kan bli fremmet inneværende år. Det er identifisert et område på 1 mål (Hovseter renseanlegg) som søkes omregulert til friområde. Arbeidet med omregulering er påbegynt. Det er videre identifisert et område ved Voksen kirke på 36 dekar. Arbeidet med omregulering er påbegynt."

Spørsmål:

«Bystyret ber byrådet i samarbeid med bydelene og berørte skoler og barnehager finne områder i nærheten til Husebyjordet, Makrellbekken og Sollerudstranda som enten kan utbedres eller kan omgjøres til fri- og eller lekeområder for barn og unge på permanent eller midlertidig basis for å kompensere noe for de båndlagte friområdene.» Hvor langt er dette arbeidet kommet, og hvilke skoler og barnehager er involvert i dette samarbeidet?

Svar:

"Status i arbeidet med å finne erstatningsarealer for prosjektets midlertidige arealbeslag er at VAV foreløpig ikke har funnet gode områder utover det som er lagt inn i planen. Det har vært, og er, dialog mellom etaten og bydelsadministrasjonene i Ullern og Vestre Aker om å finne slike mulige områder. Bydel Vestre Aker har tatt opp et ønske om etablering av mulig aktivitetspark på Husebyjordet etter at arbeidene er ferdige. Det vil være dialog mellom VAV og bydelsadministrasjonene om hvordan riggarealene på Sollerud, Husebyjordet og Makrellbekken skal tilbakeføres etter anleggsarbeidet, inkludert om tiltak tilpasset barn og unge."

Kommentar til dette mer enn ett år etter vedtak i bystyret:

Riggområdet på Huseby ble ikke redusert. Det blir ikke fremmet sak om erstatningsarealer dette året. Bydelens ønske om å få en omregulering av Himstadjordet som erstatningsareale er ikke med i planene. Det er tilsynelatende liten fremdrift i å finne kompenserende tiltak for barn og unge – og hvilke skoler og barnehager som er blitt involvert i arbeidet, er ukjent.

