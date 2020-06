Bli med inn i Oslos nye bibliotek!

Fremtidens bibliotek er endelig klart til å ta imot Oslos beboere og alle som besøker byen. Deichman Bjørvika, som ligger midt mellom Oslo S og Operaen, viderefører Deichmans 235 år lange historie som Oslos folkebibliotek, samtidig som det staker ut en ny kurs for hva et bibliotek kan være.

Publisert: 11.06.2020 kl 14:35

BJØRVIKA: Det skriver Oslo kommune i en pressemelding torsdag.

Over seks etasjer og 135 000 kvadratmeter finner du selvfølgelig bøker, det fins 450 000 bøker i det nye biblioteket, men det fins også så utrolig mye mer. Her kan du besøke barneavdelingen med alle sine lekne gjemmesteder, se en film sammen med vennene dine, lage podkast, lære og spille piano, sy en kjole, bruke 3D-skrivere, nyte utsikten av Oslofjorden eller rett og slett beundre arkitekturen som Lundhagem arkitekter og Atelier Oslo står bak.

Deichman Bjørvika skulle åpnet 28. mars, men koronasituasjonen satte en stopper for det da hele Norge lukket ned i mars. Om nøyaktig en uke kan biblioteksjef Knut Skansen endelig slippe folk inn i det nye hovedbiblioteket.



– Vi gleder oss til å fylle huset med nye og gamle lånere. Det er et stort øyeblikk når et slikt fint bygg åpnes i Oslo. Endelig kan Oslos beboere og besøkende til byen ta turen hit til oss og ta bygningen i bruk. Vi gleder oss til å vise fram noe vi selv er stolte av. Stolthet håper jeg folk også vil føle, for dette biblioteket er først og fremst deres, sier Skansen.

To millioner besøk

Deichman Bjørvikas ambisjon er to millioner besøk per år, i en koronafri situasjon. Blant smitteverntiltakene er en begrensning i antallet samtidig besøkende (maksimalt 1000 nå, mot normalt 3000). Tallet er satt i samråd med lokal smittevernmyndighet. I tillegg vil det være svært begrenset omfang av arrangementer i Deichman Bjørvika og de andre Deichman-blbliotekene.

Økning i utlån og besøk

Den som tror bibliotek er gammeldags, må tro om igjen. Folk setter pris på bibliotekene. I perioden 2013-2019 hadde Deichman en vekst i antall besøkende på 43 prosent. Det er meråpne bibliotek, oppgraderte og moderniserte lokaler og et variert tilbud av arrangement som ligger bak denne veksten. Utlånet av bøker snudde også for Deichman i 2017, etter en svak nedadgående kurve over flere år.

– Det er flott å være til stede i dette biblioteket som vi har jobbet så hardt for å få til og jeg er så stolt over at byrådet og Oslo kommune kan tilby et så fint tilbud til Oslo. Det nye hovedbiblioteket kommer på toppen av alle de andre nye og oppdaterte bibliotekene i Oslo. Vi mener at Deichman Bjørvika skal senke terskelen til litteratur, leseglede og kunnskap, og dermed også bidra til å styrke demokratiet, vår kulturarv og til å utjevne sosiale forskjeller, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen.

Oslos byråd har gjort endringer i sammensetningen i gjeldende byrådsregjering med virkning fra 11. juni, og Rina Mariann Hansen er ikke lenger byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Åpning 18. juni

Åpningen av Deichman Bjørvika finner sted torsdag 18. juni klokka 1700. Alle kan følge åpningsseremonien, som vil bli strømmet på Deichman Bjørvikas Facebookside.

Seremonien er lukket, som ett smitteverntiltak, og har inntil 200 inviterte gjester. Bekreftede gjester er H.K.H. Kronprins Haakon, ordfører Marianne Borgen, byrådsleder Raymond Johansen og byråd for kultur, idrett og frivillighet. Ved åpningen vil forfatterne Camara Joof og Lars Saabye Christensen lese en prolog til biblioteket, Maria Lotus og Lars Lillo-Stenberg vil by på musikk for anledningen, og barnekoret ved Den Norske Opera & Ballett vil synge.

Publikum slippes inn i Deichman Bjørvika etter seremonien ca. kl. 18.00.

Åpningstider for Deichman Bjørvika:



*Hverdager: Kl. 08-22.

Lørdager og søndager: Kl. 10-18.

Åpningsdagen torsdag 18. juni: Kl. 17-24 (åpent for publikum etter seremonien, som strømmes direkte på Deichman Bjørvikas Facebook).

Følg Akersposten på Facebook