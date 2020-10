– Bli med å påvirke!

– Nå har du sjansen til å være med å påvirke. Vi vil høre dine forslag til hvordan vi kan utvikle bydelen vår videre, sier Mari Bilben, bydelskoordinator for aldersvennlig bydel i Bydel Ullern.

Publisert: 31.10.2020 kl 09:47

LILLEAKER: Det er ikke første gang bydelen inviterer innbyggerne til å komme med forslag til tiltak.

– Vi ønsker å involvere innbyggerne.

Bydelens visjon er at den skal være både skapende og inkluderende.

– Blir ikke slike forslag bare lagt i en skuff og glemt?



– Nei, langt ifra. Noen av forslagene er allerede realisert, og noen er i ferd med å bli det, sier Bilben, som legger til at da koronaen meldte sin ankomst og Norge ble stengt, så var det også en del tanker og ideer som ble satt på vent.



– Hva var det første som kom etter forrige runde med gode ideer?

– En benk. Det var mange som etterlyste steder hvor en kunne sette seg ned.

Elvevandring, petauque-bane og kulturambassadører er andre forslag som er blitt til virkelighet.

Transport

– Noe annet innbyggerne tok opp, var transport, sier Bilben. Det er noe hele Oslo er opptatt av. Det er bakgrunnen for at Rosa busser kommer til stadig flere bydeler. Målet er at Ruter skal kunne tilby denne aldersvennlige transporten til samtlige bydeler.

I slutten av denne måneden skal det være et nordisk nettmøte om utviklingen av det å være aldersvennlig.



– Det møtet skulle holdes i Oslo, men nå blir det digitalt på grunn av koronaen.

– Hvorfor i Oslo?



– Kommunen er langt framme når det gjelder aldersvennlig transport, sier Bilben, som er en av innlederne på det to-dager lange møtet. Foruten Bydel Ullern deltar også bydelene Vestre Aker og Sagene samt Byrådsavdelingen.

– Hele tiden har vi fått tilbakemelding på at det er viktig å kunne komme seg rundt, fortsetter Bilben og legger til at en kan registrere at stadig flere benytter seg av de Rosa bussene, som er for dem over 67 år.

Hva er viktig for deg?

– Hva er viktig for deg? Det er det jeg ønsker å få noen tips om i løpet av idédugnaden mandag. Skal bydelen være med på å lage gode lokalmiljøer, må vi få vite hva dere tenker. Kom og fortell.

– Snakker vi for døve ører?



– På ingen måte. Jeg vil si det så sterkt at bydelen er helt avhengig av en dialog med innbyggerne. Jeg vil høre din stemme, dine forslag.



Bilben har ingen problemer med å innrømme at de beste ideene ikke finnes inne på kommunale kontorer.

– Ideer kommer ofte i samtale med andre mennesker.

MandagsSTOPPEN

MandagsSTOPPEN på Ullern kultursenter, er stedet hvor idémyldringen skal finne sted.

– Slike treffsteder er en forutsetning for at vi har en arena hvor ideer kan formidles, sier Bilben, som ikke vil gjette seg til hva innbyggerne ønsker seg. Fortell, fortell, er hennes oppfordring. Hun vil vite.

– Er det bare eldre-forslag dere vil ha?



– Nei, men det som er godt for eldre er godt også for den yngre garde, sier Mari Bilben. Mandag er det lagt opp til en kort innledning og at en så deles opp i mindre grupper. Det er lettere å komme med forslag i en engere krets enn i plenum.