Bli kjent med senior-veilederen på nett

– Det er så mange som ikke vet om alle tilbudene som finnes i bydelen, sier seniorveileder Mari Bilben i Bydel Ullern. Fra i dag kan en finne seniorveilederen på nettet.

Publisert: 16.11.2021 kl 17:25

BYDEL ULLERN: – Gå inn på Oslo kommune sine sider og helseveiviser så finner du mange tilbud du ikke ante eksisterte, fortsetter Bilben. Mandag i denne uken hadde hun et møte med noen av innbyggerne som har passert 77 år for å fortelle dem om hvilke muligheter, som ligger rett utenfor stuedøren.

Som en rutine blir innbyggere invitert av bydelen, når en runder 77 år, til å få informasjon om hva som finnes av muligheter i bydelen. Tidligere i høst hadde de to seniorveilederne et møte på MandagsSTOPPEN på Ullern kultursenter, om samme tema.

Positivt overrasket

– Hver gang opplever vi at folk blir positivt overrasket over hvor mange muligheter som finnes i bydelen, sier Bilben og legger til at nå kan en gå inn på https://www.oslo.kommune.no/helseveiviser og se selv. Bordet er dekket med ulike tilbud innbyggere over 60 år kan ha stor glede av. Det er bare å velge og vrake.

– Mye av hva du som seniorveileder opplyser innbyggerne om, finnes nå lett tilgjengelig på nettet?

– Ja. Når en har gått inn på Oslo kommunes helseveiviser, velger en hvilken bydel en ønsker å få vite mer om.

Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, er opptatt av hvordan innbyggerne møter alderdommen.

– De aller fleste av oss er heldigvis friske og raske og er med i mange aktiviteter. En god del har venner og familie rundt seg, men langt fra alle, sier Steen. Mange i Oslo – i ulike aldre – bor alene.

Bortfall er tungt å bære

– Bortfall av aktiviteter og sosiale relasjoner, kan bli en utfordring, sier Steen og legger til at praktiske hverdagsoppgaver kan bli utfordrende. Det en mestret tidligere, klaren en ikke lenger. Det kan bli tungt å bære.

– Vi vet at det å finne nye mennesker å omgås, kan oppleves som vanskelig, sier Steen. Antall klikk på helseveiviseren avdekker at mange er innom akkurat det stedet. Byråden er glad for at kommunen kan tilby ulike løsninger til innbyggerne, slik at en ikke skal føle seg helt alene.

– Det er viktig for oss å inkludere så mange som mulig i fellesskapet, sier Steen, som er klar over at det ikke er like lett å vite hvem en skal kontakte. Derfor er helseveiviseren et viktig tilbud til byens befolkning.

– Klikk deg inn og se hva som finnes, oppfordrer Robert Steen. Det er her du raskt får oversikt over hvilke tilbud som finnes i bydelen din.

Bydel Ullern er fra i dag inkludert i Oslo kommunes satsing. Det er Oslo Origo som har utviklet løsningen. Det er de som skal få fart på den digitale transformasjonen av innbyggertjenestene i kommunen.

Bedre samarbeid på tvers

Oslo Origo skal være en pådriver i kommunens digitaliseringsarbeid, og bidra til å skape bedre og enklere tjenester til innbyggerne. For å få dette til jobber Origo for å få til bedre samarbeid og mer deling av data på tvers av kommunens organisering.

– Hvilken bydel var først ute med dette tilbudet?

– Bydel Stovner, sier Håkon von Hirsch, teamleder for veiviseren i Oslo Origo.

– Blir dette tilbudet brukt av innbyggene?

– Ja, så absolutt. Tall fra det siste året viser at helseveiviseren har vært brukt rundt 15.000 ganger, sier Hirsch og legger til at en undersøkelse viste at 67 prosent av dem som bruker dette verktøyet, oppgir at de er godt fornøyde med tilbudene de får foreslått, mens rundt 21 prosent er nøytrale.

Troner øverst

– Det å være i god fysisk form troner øverst med hele 58 prosent av hva folk klikker seg inn på.

– Og så følger?

– Det å være sammen med andre med 14 prosent og deretter det å komme seg rundt utenfor hjemmet.

I dag finnes det 282 tilbud i helseveiviser.

– Omtrent en av tre tilbud er felles for alle bydelene.

Topp 10-listen

Topp 10 av tilbud som blir trykket på i helseveiviser:

60pluss

Fysioterapeut med kommunal avtale

Seniorveileder

DNT senioraktiviteter

Frogner seniorsenter

Frivillig i Røde Kors

Majorstuen seniorarena

Frisklivsentralen

Balansetrening, Frogner seniorsenter

Treffsenter 60+

Flere får vite

– Det er dessverre altfor mange som ikke vet hva de ikke vet, sier Bilben og legger til at på disse nettsidene vil en finne mye mer informasjon enn bare om seniorveilederne.

– Se bare her, sier Bilben og viser hvordan en kan finne fram til for eksempel hva en kan gjøre for å finne fellesskap med andre, hvordan en kan bidra til å hjelpe andre eller hva som skal til for at en skal føle seg trygg.

– Det vil avlaste seniorveilederne.

– Jeg vil vel heller si det slik at bydelen på denne måten kommer i kontakt med langt flere innbyggere. Det er det viktigste for oss.

Poenget med helseveiviseren er at flest mulig av Oslos befolkning skal få vite mest mulig om hvilke tilbud som finnes i de enkelte bydelene. Bydel Ullern er nummer 11 av 15 bydeler, som inkluderes i denne nettportalen.

Pårørende

– Vi håper og tror at også pårørende vil ha glede av denne nettsiden. Her vil en kunne hjelpe familie og venner med å finne fram til tilbud, som passer akkurat for dem, sier Bilben. Hun legger til at det er en stor utfordring for seniorveilederne å nå ut til så mange som mulig med informasjon.

– Vi vet at en del føler trygghet i bare det å vite om hva som finnes av tjenester den dagen de trenger det samt hva som finnes av aktivitetstilbud, sier Mari Bilben, som understreker at det er opp til hver og en å finne fram til hva som er viktig for den enkelte i deres hverdag.