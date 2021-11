– Jeg ble ikke så overrasket over polkøene da Norge stengte, sier Elisabeth Hunter, administrerende direktør for AS Vinmonopolet. Onsdag 17. november kan du høre henne på Ullern kultursenter snakke om polets rolle i samfunnet og under koronapandemien.

Publisert: 14.11.2021 kl 12:35

LILLEAKER: Da Oslo stengte ned, var det matbutikker, apotek og helsekost som kunne holde åpent. Det resulterte i at vi alle ble vitner til at folk strømmet til de kommunene hvor vinmonopolet hadde åpne dører.

– Da ble det polkøer. Er vin og brennevin egentlig en dagligvare og bør selges i matbutikkene?

– Polkøene var vel et signal om at vin er noe vi hygger oss med på linje med god mat. For mange hører det på en måte sammen, sier Hunter, som egentlig trodde at ordet polkø var et ord på vei ut av bruk – at det hørte til i en helt annen tid. Folk som har levd noen år, husker godt polkøer – både utenfor og inne – og at handelen foregikk over disk. Det var i en tid hvor det var utenkelig at kundene kunne gå rundt og se på varene.

Vin i butikkene

– Jeg er ikke i tvil om at det hadde blitt mer uro i samfunnet hvis vinmonopolet ikke hadde fått lov til å åpne igjen.

I de fleste europeiske land kan en gå inn i dagligvarebutikkene og kjøpe alkohol på lik linje som andre fødevarer. Derfor så en ikke slike køer som her hjemme på berget.

– Bør vi kunne kjøpe vin i dagligvareforretningene?

– Nei. Jeg har tro på vårt system.

– Hvorfor det?

– Vinmonopolordningen virker begrensende på alkoholforbruket og er begrunnet fra et helsemessig perspektiv, sier Hunter. Den begrunnelsen har EU godtatt og gitt Norge og noen flere land, fritak fra fri flyt av varer. Det er ikke tvil om at det konsumeres mer alkohol i de land hvor tilgangen er lettere.

Alkohol er en lovlig vare, men folkehelsen er også viktig for politikerne. Begge deler skal ivaretas.

– Jeg mener også at Vinmonopolet bidrar til et rikt utvalg av produkter, fortsetter sjefen for de edle dråpene.

– Private foretak hadde måttet ta større hensyn til fortjeneste og ikke ut fra kundenes behov.

Krevende balanse

Vinmonopolet skal ikke bare selge vin, brennevin og sterkøl.

– Vi skal også arbeide med å sørge for at alkohol omsettes på en ansvarlig måte og vi skal bidra til en sunn drikkekultur. Dette er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt.

– Det høres ut som en selvmotsigelse – selge, men samtidig begrense forbruket. Er det mulig å klare begge deler?

– Jeg opplever det ikke slik, vi skal selge med ansvar og samtidig gi gode råd og veiledning – våre ansatte er balansekunstnere.

– Taxfree og grensehandel ødelegger noe av samfunnsoppdraget. Hvor mye tar vi med oss over grensen?

– Koronakrisen viste oss at Vinmonopolet fikk et økt salg på hele 48 prosent.

– Nå når grensene er åpne igjen, vil du miste hele dette salget?

– Nei, det tror jeg ikke fordi reisevanene vil endre seg – særlig forretningsreisene. Det blir trolig mer møter via skjerm.

– Trodde dere at utenlands-kjøpene utgjorde så mye?

– Ja, faktisk. Vi trodde rundt 40 prosent.

Koronakrisen viste også at enkelte av Vinmonopolets butikker hadde opptil 100 prosent økt omsetning.

– Vet folk at de må være ute av landet i 24 timer for å ta med seg taxfreevarer over grensen?

– Ja, det tror jeg de fleste vet.

Når en handler alkohol i butikk enten i våre naboland eller mer fjerntliggende strøk, er det ingen 24-times-grense. Da har en betalt avgift i det landet og rammes ikke av 24-timers regelen.

I disse tider skal politikerne forhandle om statsbudsjettet for neste år. Det som har kommet fram, er at kvoten for hva en kan ta tollfritt inn i landet, kan bli skjerpet.

Roser kunder og ansatte

– Jeg må si at jeg er imponert over både kundene og ansatte. Vi har fått mange tilbakemeldinger om at kundene følte at de handlet trygt hos oss og jeg er stolt over hvordan våre ansatte håndterte pågangen, sier Hunter, som tilbrakte mange dager på hjemmekontoret på Ullern.

– Er det slik at utsalgsstedet på CC Vest er byens største?

– Ja, i alle fall var det slik før pandemien. Det utsalgstedet har hatt størst omsetning i hele Norge. Her har vi et meget rikt utvalg av varer, sier Hunter, som har vært sjef for Vinmonopolet siden 2019.

Hun trekker også fram utsalgsstedet på Aker Brygge, som et hyppig besøkt sted med et rikt utvalg av produkter.

– Vi har ingen mulighet til å tilby alle varene våre i samtlige utsalg.

Et vindrikkende folk

– Vi er vindrikkere, sier Hunter og legger til at på Oslos vestkant er hele 92 prosent av Vinmonopolets omsetning vin. Kun fem til seks prosent er brennevin. Vi ser også en endring når det gjelder valg av viner.

– Hva vil vi ha nå?

– Nå er det lyse og lettere viner. Rødvinen er på vei nedover på salgsstatistikken.

– Er det forskjell på by og land?

– Ja, vin er så absolutt det som det drikkes mest av og særlig i byene. Vinsalget for landet for øvrig, ligger på rundt 83 prosent og 13 prosent brennevin, sier Hunter. Hun og hennes folk er i startgropen når det gjelder å forberede 100 års jubileet neste år – nærmere bestemt 30. november. Da er det grunn til å tro at det er noen champagnekorker som kommer til å bli sprettet.

Det var i 1922 at Stortinget opprettet Vinmonopolet – etter sterkt press fra vinlandet Frankrike.

– Det sies at vinavlingen har slått feil i Europa. Blir det vinmangel og nye polkøer neste år?

– Nei. Noen år er gode andre er dårligere. Ingen bør frykte at det ikke blir nok vin i hyllene, forsikrer Elisabeth Hunter. Hun skal sørge for et godt og rikt utvalg også i jubileumsåret.

Vinmonopolet ble etablert som et privat aksjeselskap under statlig kontroll. Polets inntog skjedde som en konsekvens av reglene i den norske forbudstiden. Senere kjøpte staten ut de private og siden 1939 har Vinmonopolet vært et hundre prosent statlig foretak.

Vin og klippfisk

Vin og klippfisk hører sammen, men på en annen måte enn drikke til maten. Norge har hatt noen særegne krumspring når det er snakk om alkohol. I 1919 ble det nemlig arrangert en folkeavstemning. Spørsmålet var om det skulle bli et totalforbud mot omsetning av brennevin og hetvin. Mer enn 61 prosent stemte ja til forbud, som skulle iverksettes i 1921.

Dette ble ikke særlig godt mottatt i de vinproduserende landene. Norge eksporterte klippfisk, men hvis vi ikke ville kjøpe vin – ble det problemer.

Dette er noe av bakteppet for opprettelsen av Vinmonopolet. At mange stemt ja til alkoholforbudet, kom trolig av at det her i landet på 1800-tallet fantes et stort alkoholproblem. Vinmonopolet – med sitt samfunnsansvar – ble opprettet.