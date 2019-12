Ble ikke enige om folkepark

For første gang på mange år klarte ikke bydelsutvalget å komme frem til enstemmighet i sine uttalelser til Områderegulering Skøyen.

Publisert: 24.12.2019 kl 09:00

SKØYEN: Punktet det strandet på var den delen av uttalelsen som dreier seg om Folkepark i Bestumkilen.

Det er litt synd

- Det har vært en krevende diskusjon. Frem til nå har vi klart å lande enstemmige vedtak, nettopp fordi bydelen skal stå samlet bak den politikken vi ønsker å føre. Det er litt synd at vi ikke har klart det denne gangen, innledet leder av byutviklingskomiteen, Tore Strandskog (H), i forbindelse med flertallsinnstillingen i saken. Han viste også til bydelens arbeid og enighet knyttet til utarbeidelse av mulighetsstudier helt tilbake fra 2010.

Høyre, Ap, Venstre og Frp ville ha Folkepark i ordets egentlige forstand, som Skøyen Miljøforum har fremmet. Det innebærer et stort parkområde med aktiviteter som tiltrengt bade- og rekreasjonsområde for hele Oslo, med lekearealer, sjøbad, innendørs svømmeanlegg, og sårt tiltrengte idrettsflater. Parken vil være et vesentlig tilskudd av bynær idrett og rekreasjon - et område også for kunst, musikk og kultur.

FLERTALLETS FORSLAG: Partiene Høyre, Ap, Venstre og Frp gikk inn for forlslaget til Skøyen Miljøforum. Illiustrasjon: Ørjan Aasegg Johannesen

Vedtaket

De fire partiene med flertallsinnstillingen vedtok: «Bestumkilen skal utvikles til en folkepark for hele Oslo med anlegg for idrett og rekreasjon. Planlagt utfylling av Bestumkilen støttes ikke av Bydel Ullern. Bydel Ullern støtter konseptforslaget som er utarbeidet av Skøyen Miljøforum, kalt «Bestumkilen på Skøyen – Oslos nye Folkepark». Bydel Ullern er bekymret for manglende konsekvensutredning av området, eksempelvis flomsikring, og vil derfor subsidiært be om at Bestumkilen inntil videre løftes ut av Områdereguleringen for Skøyen for å få bedre tid til å videreføre konseptforslaget til Skøyen Miljøforum.»

Mer liv

MDG og SV fremmet mindretallsforslaget med utbygging av større flater i Bestumkilen, på de samme områdene som ligger i forslaget til områderegulering Skøyen, og med utfylling i Bestumkilen. Bebyggelsen skal i all hovedsak prioriteres til offentlig tjenesteyting.

Anders Skånlund (MDG) karakteriserte forslaget som liggende mellom to ytterpunkter, mellom dagens forslag til områderegulering med store næringsbygg i Bestumkilen og en folkepark med store åpne grøntområder.

- Vi ønsker en løsning med mer liv i området, med en folkepark med aktiviteter hele året og for flere grupper mennesker, sa Skånlund blant annet, som mente at flertallets forslag til folkepark ville innebære at den ville ligge ubrukt store deler av året.

MDG og SVs forslag: «Bydelen ønsker en folkepark på Sjølyst med tilrettelegging for sosial infrastruktur som skole, barnehage, aktivitetstilbud og sosiale møteplasser for befolkningen. Den historiske sjøkanten har vært endret mange ganger og en begrenset utfylling kan aksepteres i samsvar med nåtidens behov. Folkeparken skal romme grøntområder, sjøfront, elveløp, kulturtilbud og offentlig tjenesteyting til beste for innbyggere i alle aldre året rundt. Felt S 18B (mellom Hoffselva og Skøyenallmenningen) skal brukes til skoleformål (70 til 80 prosent offentlig tjenesteyting), primært ny ungdomsskole. Feltet får også arealformål SI (idrettsformål) og tar opp i seg svømmehall eller lignende, mens felt SI1 brukes til parkformål. Det bør vurderes om felt S18 B kan bli noe kortere i nord-sør-retning for å frigjøre ytterligere plass til parkformål. I Folkeparken inngår at felt S 18 A brukes til 70 til 80 prosent offentlig tjenesteyting, for eksempel omsorgsboliger eller demenslandsby. Folkeparken i Bestumkilen vil dermed innrammes av offentlig tjenesteyting på feltene S 18 A, B og C. SHS 1 og 2 skal ikke ha sentrumsformål og skal begrenses til 1 etasje, med sikte på å gi et tilbud til besøkende knyttet til parkliv, sjøbad og maritim virksomhet, dvs. mer enn bevertning.»

VIL BYGGE: MDG og SV foreslår å bygge ut på feltene S18A, S18B og S18C mens P1 og P2-feltet i all hovedsak er ny utfylling i Bestumkilen. Skisse: Plan- og bygningsetaten

