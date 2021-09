De kritiserer Høyre for å ha gjort Bydel Vestre Aker til den mest skakkjørte bydelen i Oslo økonomisk sett.

Høyre har sittet med makten i Vestre Aker bydelsutvalg siden det ble opprettet. Resultatet er Oslos mest skakkjørte bydel økonomisk sett. Det er flere årsaker til dette, men den såkalte Kaupangrapporten fra 2017 påpeker at bydelen har inngått for mange kostbare avtaler med ulike eksterne aktører som er vanskelige å justere. Det har ført til et vedvarende underskudd i bydelen over mange år. For å bøte på dette framhevet tidligere bydelsdirektør og hennes administrasjon at bydelen selv burde levere de tjenestene de kan med egne ansatte. Visse strukturendringer ble foretatt, og det har gradvis gitt resultater. Bydelens underskudd har blitt redusert.

Allikevel fortsatte Høyre å foreslå, med støtte fra de to andre partiene på borgerlig side, å gjenta gamle synder. Nemlig å sette ut, - ikke mindre -, men mer på anbud i den klokkertro at det vil redusere utgiftene. Dette ble vedtatt på budsjettmøtet i desember 2020, til tross for advarsel fra bydelsdirektøren, og mot stemmene fra Arbeiderpartiet, MDG og SV.

Bydelsdirektøren anket budsjettvedtaket og i juni kom bystyrets vedtak: Høyres vedtak fulgte ikke kommunens økonomireglement og måtte underkjennes. Som en følge av dette har bydelsadministrasjonen lagt fram en gjennomgang og grundig forklaring på hvordan en bydel i Oslo er bygget opp og fungerer i sak 122/21 BYDELENS HANDLINGSROM INNEN LEVERANDØR OG DRIFTSMODELL. Den noe pinlige og ydmykende gjennomgangen ønsker imidlertid Høyre å legge i en skuff så fort som mulig.

Det har lenge hersket en oppfatning om at tjenester blir så mye bedre dersom de settes ut på anbud og privatiseres. Nyliberalistenes evangelium, som har sitt opphav i Thatchers og Reagans tid basert på Milton Friedmans teorier, har påvirket store deler av offentlig forvaltning de siste 40 årene. USA og UK er ytterliggående eksempler på hvor galt det kan gå. For all del, anbudskonkurranser er en god måte å få oversikt over hva ulike aktører kan og vil tilby i et åpent marked. Men å sette pleie av psykisk syke ut på anbud gir ingen garanti for at den som er syk får den rette pleien til den riktige prisen.

Det å inngå den type langsiktige, tidvis livsvarige kontrakter er ingen enkel sak. Det kreves sterk faglig kompetanse både medisinsk, psykologisk og innkjøpsfaglig. Det burde være rimelig innlysende at det over tid blir langt dyrere å sette ut tjenester på anbud enn å ha egne ansatte som gjør jobben. I tillegg til de faktiske utgiftene til eksterne leverandører påløper det nemlig også mange ekstra omkostninger: For det første må man ha fagfolk som kan vurdere de ulike anbudene opp mot hverandre. For det andre må man ha egne tilsynsinspektører som kontrollerer at brukere og pasienter får den behandlingen de skal ha, og dernest at de ikke holdes lenger i behandlingsløpet enn nødvendig. Og for det tredje innebærer outsourcing økt byråkratisering som igjen genererer økte omkostninger for bydelen.

Det er på tide at bydelsutvalgets flertall i Vestre Aker tar inn over seg at deres kostnadskrevende tiltak ikke harmonerer med en effektiv styring av vår bydel. Skal bydelens økonomi komme på rett kjøl, må også Høyresidens politikere ha ydmykhet nok til å lytte til bydelsadministrasjonens råd og anbefalinger fram for å komme med løse idéer hentet fra en antikvert lærebok. Den kjenner tross alt best hvor skoen trykker, den som har skoen på.

Peter Hausken

Live Bressendorf Lindseth

BU-representanter for Vestre Aker Arbeiderparti