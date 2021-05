MDG, Høyre og Venstre vil blant annet legge til rette for en sammenhengende, 10 kilometer lang blågrønn sløyfe gjennom bydelen.

Publisert: 06.05.2021 kl 11:29

ULLERN BYDEL: Akersposten møtte i Husebyskogen flere av representantene som står bak forslaget som har arbeidstittel, «Bypark Ullern». Det er MDG som fremmer forslaget for bydelsutvalget, med støtte fra Høyre og Venstre.

For kommende generasjoner

- Vi har samlet oss rundt en oppgave om å styrke den blågrønne strukturen i bydelen vår. Vår generasjon har et ansvar å gjøre noe for de kommende generasjoner gjennom å sikre grøntområder og gjøre nære naturopplevelser tilgjengelige, sier MDGs gruppeleder i bydelsutvalget i Bydel Ullern, Anders Skånlund.

- Vi blir flere og flere mennesker med mindre og mindre grøntområder. Vi ser hele tiden at den blågrønne strukturen bygges ned. Det akter vi å gjøre noe med, sier Tore Strandskog (H), som er leder av bydelens byutviklingskomite.

Sløyfen i bydelen

De tre partiene har altså samlet seg rundt en løsning og et forslag som skal opp i bydelsutvalget torsdag 6. mai. 21. En vesentlig del av dette er forslaget handler om å ta vare på vassdragene, de grønne områdene langs vassdragene i en blågrønn sløyfe rundt bydelen. For eksempel kan man starte på Skøyen, hvor du følger sjøkanten til Lysaker, videre Lysakerelva oppover og tar til høyre ved Lysejordet og deretter følger dagens kraftlinje over Ullernåsen. På andre siden kan to alternativer velges, enten Mærradalen ned eller fortsette videre gjennom Husebyskogen og ta Makrellbekkdalen ned og videre langs Hoffselva mot Skøyen.

BYPARK ULLERN: 10 kilometer med park med restaurering av naturverdier. Skisse fra forslaget.

Det blir en opplevelse med nærhet til sjø, vassdrag og naturen på land. Vi håper naturligvis at kraftgatene kan benyttes. Vi ønsker å sikre, utvikle og knytte sammen bostedsnære muligheter for naturmangfold, friluftsliv, trivsel og rekreasjon for dem som bor her i dag og for fremtidens befolkning, sier Skånlund og peker på hvilken betydning dette har for folkehelse, naturmangfold og økosystemtjenester.

- Det betyr at mange ting må tilrettelegges for å få god tilgjengelighet til naturen. Mye av dette blir som ellers basert på frivillighet og dugnad fra folk flest. Vi tror blant annet at skolene vil være viktige for å utvikle ideer og være med å realisere disse langs ruten, sier Strandskog.

Samarbeid

Mens Høyre og MDG har henholdsvis leder og nestleder i bydelens byutviklingskomite, besitter MDG og Høyre leder og nestledervervet i bystyrets byutviklingsutvalg.



- Vi har allerede hatt kontakt med våre respektive kolleger i bystyret og informert om planene våre. Det er viktig med et godt samarbeid med disse for å få fortgang i prosessen, sier Strandskog.

- Forankring på begge sider av politikken gjør prosjektet robust. Kjernen i dette prosjektet er samarbeid mellom partiene og etatene i kommunen. Velforeninger, hagelag og andre vil være viktige støttespillere. Prosjektet gjør at vi kan komme i forkant og lage planer, fremfor å respondere og protestere i etterkant. Da kan vi kanskje få til mer, sier Skånlund.

Leder av bydelsutvalget, Carl Oscar Pedersen(H), peker også på viktigheten av å ha med de store boligutviklerne på laget, som blant annet er knyttet til utviklingen av Skøyenområdet og Lilleakerbyen.

Slåss for hver tue

Det er et omfattende arbeid som skal settes i gang og det må ressurser til. Forslagstillerne mener at dette kan være en del av de avbøtende tiltakene som det er gitt løfter om i forbindelse med bystyrevedtaket for vannbehandlingsanlegget.

- Vi ser på dette i et lengre perspektiv, som passer godt sammen med FNs tiår for naturrestaurering. Nå starter vi jobben og det vi tror kan realiseres raskt er restaurering av natur langs vassdragene, sier Skånlund.

- Dette kan bli et pilotprosjekt, som kan gi støt til tilsvarende prosjekter andre steder, sier Strandskog.

Venstres nestleder av Ullerns kultur- og oppvekstkomite, skulle vært til stede på møtet. Hun sier til Akersposten etter møtet:

- Å ta vare på og videreutvikle Ullerns grøntstruktur er en stor og viktig oppgave, som jo også ligger i kommunens planer. Men sannheten er at bit-for-bit nedbyggingen pågår hver dag. Det er kamp om hver kvadratmeter natur, park, sti og grøntdrag, om hvert tre. Det er en fin visjon at en overordnet plan for Ullern skal redde oss fra alle små nedbygginger. Dessverre er det nok nødvendig å fortsette å slåss for hver tue.

