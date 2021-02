«Betyr ikke bare pause, men en sluttstrek»

OSLO: Med argumenter som lite smitte i bandysporten, at idretten bedrives utendørs, og at det ikke er mulig å forlenge sesongen, er blant argumentene de norske eliteserieklubbene, Ready og Ullern inkludert, bruker i sitt opprop mandag.

Her poengteres det blant annet at en pause for bandyidretten, i praksis betyr at det settes en sluttstrek.

I mars ifjor ble NM-finalene både for kvinner og menn avlyst på få dagers varsel. Sesongens to aller viktigste kamper ble aldri spilt.

Seriespill i toppidretten ble uten forvarsel først satt på en «14-dagers pause» medio januar, ble så forlenget med ytterligere to uker i begynnelsen av februar – for så 19.02.21 en ytterligere utsettelse til medio mars. Avgjørelsene kom svært overraskende på idrettene og det var vanskelig å se hvilken faglig begrunnelse som ble lagt til grunn.

Smittetallene i Norge var allerede godt på vei nedover igjen etter en forventet topp i forbindelse med jul/nyttår, derfor syntes tidspunktet merkelig.

Det har også vært påvist lite smitte i idrettene som har vært i aktivitet, kanskje med unntak av ishockey.

Bandy i Norge spilles utendørs og har derfor en svært komprimert sesong. Både serie og NM-sluttspill gjennomføres i perioden november til medio mars.

I motsetning til hallidretter har vi ikke mulighet til å forlenge serien ut over dette.

For bandy betyr derfor forlengelsen av «pausen» for toppidretten, som kom sist fredag, ikke bare en «pause» - men en sluttstrek. Slik det står nå, vil ikke bandy kunne fullføre seriespillet, selv om det gjenstår kun fire-fem serierunder.

Bandy er en av de største vinteridrettene i Norge. Sporten har hatt usedvanlig lite smitte, til tross for at det er en kontaktidrett. Det har kun vært to tilfeller der lag har vært nødt til å gå i karantene. I begge tilfellene har en spiller blitt smittet utenfor idretten, og det har ikke resultert i ytterligere smitte innad i lagene. Dette indikerer at smittevernprotokollene følges godt opp. I tillegg kan det tolkes som bekreftelse på teorien om at utendørsaktiviteter er mindre utsatt for smitte.

Det oppleves som urimelig og lite nyansert at det ikke har blitt gjort individuelle vurderinger av idrettene basert på:



- Hvilken smitterisiko seriespill i idretten utgjør

- Hvilke muligheter idretten har til å forlenge sesongen

Idretten fikk godkjenning til oppstart med seriespill under toppidrettsprotokollen. Det oppleves som lite respektfullt ovenfor alle involverte at ikke det gjøres individuelle vurderinger slik at seriespillet kan avsluttes.

Samtlige bandyklubber i norsk toppserie for kvinner og menn ber derfor om at følgende forslag vurderes:



- Bandy gis dispensasjon til å gjennomføre de avsluttende seriekampene for kvinner og menn

- Seriekampene gjennomføres uten publikum

- Seriekampene har begrensninger på funksjonærer, presse og andre for å redusere antall personer på arrangementene

- Etablerte smittevernsprotokoller følges

Vi ønsker å presisere at vi er svært glade for at det i noen regioner åpnes opp for aktiviteter og kamper for barn og unge. Dette er noe som er svært positivt også for bandy, og vi håper det kan bidra til å redusere frafall fra idretten.

Vi ser imidlertid ikke hvorfor dette skal settes opp mot seriespill i toppidretten. All den tid de aldersbestemte lagene allerede har fått ødelagt sine sesonger, er det tvert om svært viktig at vi klarer å opprettholde en form for samlende aktivitet rundt våre elitelag. Da må disse få lov til å spille kamper!

Vi håper at NIF og nasjonale myndigheter nå vil jobbe tett og raskt sammen for å finne gode og fornuftige løsninger for idretten, og får til en meget snarlig gjenåpning av toppidretten basert på større differensiering enn det som hittil har vært tilfelle. Klubbene står når som helst klare til å bidra i den videre prosessen, f.eks. med informasjon om den lave smitterisikoen knyttet til vår idrett.

VI understreker igjen at det haster med en avklaring, da våre utendørs isflater som sagt forsvinner fra medio mars.