Publisert: 08.09.2021 kl 10:01

I Akersposten 6.september mener Henning Klouman, Ap, og Gard Titlestad, Ap, at «Bestumkilen har stort potensiale».

Dette sies i forbindelse med områdereguleringen for Skøyen. Vi er enige med forfatterne i at Bestumkilen er en svært attraktiv tomt. Ja, mer enn det. Bestumkilen er Oslos siste store ikke-kommersielle strandtomt. Som en kommunal tomt på 67 mål framstår Bestumkilen som en enestående mulighet til å utvikle verdier for hele byen. Venstre vil at Bestumkilen skal bli en Folkepark for hele Oslo som utnyttes til aktiviteter for idrett og rekreasjon. Vi trenger sårt tiltrengte idrettsflater, et stort kommunalt helårs svømmeanlegg, bademuligheter, rom for lek og rekreasjon.

Venstre er glade for at Ullern bydel har tatt ansvar, og siden 2010 utarbeidet en mulighetsstudie for Skøyen og Bestumkilen. Mulighetsstudien er utarbeidet i samarbeid med velforeninger og beboere, med Skøyen miljøforum, og med Venstre som en av pådriverne.

Venstre har også tatt initiativ til at Hoffselvens utløp reetableres som et naturlig elveleie med tilhørende våtmarksområde. Ullern bydelsutvalg har bedt Oslo kommune om å utrede hvordan et alternativ med etablering av våtmarksområde på vestsiden av utløpet av Hoffselven kan skje når områdeprogrammet for Skøyen ferdigstilles. Våtmarksområdet vil være en del av folkeparken i Bestumkilen ved Hoffselvens utløp, når den naturlige elvemunningen er reetablert ved at elva det siste stykket kan renne i et naturlig leie og ikke i en betongkanal.

På møtet i byutviklingskomiteen i Ullern bydel 24.september 2020 ble forslag om frigjøring av Hoffselvas bredder vedtatt enstemmig. Her vises det igjen til tidligere vedtak fra Ullern bydelsutvalg om å unngå nedbygging av Bestumkilen, utvikle området til Folkepark for hele Oslo, samtidig som en aktivt arbeider for å flytte båtopplaget til et annet sted. Mens en venter på at båtopplaget flytter, må det vurderes, i nært samarbeid med Skøyen miljøforum og med båtfolket, å få til en midlertidig deling av området.

Alt dette krever at tomta ikke bygges ned slik plan- og bygningsetaten har foreslått. Vedtaket i denne saken var som nevnt enstemmig, og Gard Titlestad, Ap, var med på det enstemmige vedtaket.

Berit Kvæven

Venstres medlem i Ullern byutviklingskomite

Odd Einar Dørum

Leder av Ullern Venstre