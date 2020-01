«Bestumkilen - Oslos nye folkepark»

Innsenderne mener det er sørgelig at ikke alle i Ullern bydelsutvalg er med i vedtaket om Folkepark, men det er ingen tvil om hva bydelen ønsker.

Publisert: 05.01.2020 kl 16:11

Kommunerevisjonen har kommet med sterk kritikk for manglende medvirkning i forbindelse med områdereguleringsplanen for Skøyen. Dette er interessant, for det er sjelden kost kommunerevisjonen kommer med her. Alle beboere på Skøyen vet at enveiskommunikasjon ikke er medvirkning, men er dette et faktum som har gått byens myndigheter hus forbi? Det er viktig å få plan- og bygningsetaten (PBE), og byrådet, på banen for å få kommentarer i forlengelsen av kommunerevisjonens skarpe kritikk av manglende medvirkning i områdereguleringsplanen for Skøyen og Bestumkilen.

Ullern bydel har tatt ansvar, og siden 2010 utarbeidet en mulighetsstudie for Skøyen og Bestumkilen. Mulighetsstudien er utarbeidet i samarbeid med velforeninger og beboere. Bydel Ullern har stått på for å få en god plan for utnyttelse av Oslos siste store ikke-kommersielle strandtomt i Bestumkilen. Venstre har vært en av pådriverne. Bydel Ullern har hele tiden støttet konseptforslaget som er utarbeidet av Skøyen Miljøforum kalt «Bestumkilen på Skøyen - Oslos nye Folkepark». Alle politikerne i bydelsutvalget har stått sammen skulder ved skulder i alle vedtak for å øve samlet påvirkning på byens myndigheter. Helt fram til møtet i bydelsutvalget rett før jul, 19.desember 2019, for da brøt MDG og SV enigheten. Noe som må karakteriseres som bare sørgelig.

Flertallsvedtaket i bydelsutvalget 19.desember har følgende ordlyd: «Bestumkilen skal utvikles til folkepark for hele Oslo med anlegg for idrett og rekreasjon. Planlagt utfylling av Bestumkilen støttes ikke av bydel Ullern. Bydel Ullern støtter konseptforslaget som er utarbeidet av Skøyen Miljøforum, kalt «Bestumkilen på Skøyen - Oslos nye Folkepark».»

Vi synes det er veldig viktig at Oslos siste store ikke-kommersielle strandtomt utnyttes til aktiviteter for idrett og rekreasjon. Hele Oslo har behov for et stort kommunalt helårs svømmeanlegg med konkurransebasseng på 50 meter, eget stupebasseng med høyt stupetårn, varmtvannsbassenger og barnesklier. Etter at strandlinjen er ryddet for forurensning fra båthavnen vil det også kunne bli et fantastisk uteanlegg for bading og rekreasjon. Og: Bestumkilen er like lett å nå for mange mennesker som Sørenga. I tillegg kommer lekearealer og sårt tiltrengte idrettsflater. Kunst, kultur, musikk kan også finne sin plass i Bestumkilens store areal.

Og selvsagt vil vi ha mye grønt og mye natur i Oslo nye folkepark, Bestumkilen!

Margrethe Geelmuyden

Venstres gruppeleder i Ullern bydelsutvalg

Berit Kvæven

Venstres medlem i Ullern byutviklingskomite

Odd Einar Dørum

Leder av Ullern Venstre

