«Bestumkilen – en fantastisk mulighet»

Innsendere mener at forslaget om Folkepark som bydelsutvaleget har vedtatt, vil bli en død folkepark i store deler av året.

Publisert: 07.01.2020 kl 15:00

Bestumkilen er en fantastisk mulighet for byen og bydelen. Den muligheten må vi utnytte godt. Nå er områdereguleringen til behandling og vi har i utgangspunktet to forslag på bordet. Enkelt sagt så foreslår Plan og Bygningsetaten (PBE) store kontorbygg og Skøyen Miljøforum foreslår idrettshaller og åpne gressarealer.

De to forslagene representerer ytterpunkter. Til tross for forskjelligheten så ser vi en felles ulempe ved de to forslagene; vi synes de gir for lite liv og aktivitet i Bestumkilen. Disse flotte områdene må bli til mer til glede for flere mennesker i en større del av tiden enn det forslagene legger opp til. I MDG ønsker vi en løsning som er et sted imellom de to ytterpunktene.

En løsning med kontorbygg, slik PBE legger opp til, gir aktivitet og liv i kontortiden, men primært inne i kontorbyggene og for en begrenset del av befolkningen og få vil ha tilhørighet til områdene utenom kontortid. Det alternative forslaget til Skøyen Miljøforum med idrettsanlegg og gressletter vil gi liv og aktivitet når barn og unge kommer og går, hentes og bringes. På de fine, men relativt få, varme sommerdagene vil slettene kunne fylles av folk som ønsker å bade og sole seg, men vannkvaliteten vil ofte være så dårlig at bading må frarådes. Inntil giften i sjøbunnen og forurensingene i Hoffselven er skikkelig håndtert, må badegjestene forholde seg til forurensningsvarsler og mange vil trolig foretrekke andre strender i nærområdet for å kjenne seg trygge mot miljøgifter og tarmbakterier.

Begge de foreslåtte løsningene vil dessverre føre til at dette flotte området vil ligge ubrukt store deler av året og store deler av befolkningen vil i liten grad være der og ha glede av Bestumkilen. Det synes vi vil være synd, for dette området har unike kvaliteter. Vi ønsker at flere grupper i befolkningen skal få glede av området og at det skal være aktivitet der flere timer i året.

Vi vil legge til rette for svømme- og idrettshall, sosial infrastruktur, skole, barnehage, kultur- og aktivitetstilbud, noe kontor, noe bolig og vi ønsker ulike typer hyggelige sosiale møteplasser for hele befolkningen. Videre vil vi sikre rikelig med grøntområder, bringe frem Hoffelven, knytte bydelen til sjøfronten og tilrettelegge for allsidig rekreasjon og offentlig tjenesteyting til beste for innbyggere i alle aldre. Den historiske sjøkanten har vært endret mange ganger, sjøbunnen er sterkt forurenset, og vannkvaliteten er dårlig. Vi mener at en begrenset utfylling kan aksepteres i samsvar med nåtidens behov samtidig som tiltak iverksettes for å bedre vannkvaliteten.

I bydelen har vi en politisk plattform som sier at vi ønsker en folkepark i Bestumkilen. For oss betyr folkepark at området får liv – at det er folk der. Det betyr at området tas aktivt i bruk på ulike måter, av ulike folk, til ulik aktivitet gjennom mye av døgnet og gjennom mye av året. Vi ønsker at området skal preges av variasjon både i sin utforming og i aktivitetene som skjer der slik at vi får et spennende og mangfoldig område som er tilgjengelig og til mest mulig glede for flest mulig folk uavhengig av alder, fysisk helse og økonomisk status. Vi vil at Bestumkilen skal bli et sted for alle – først da vil vi kunne kalle Bestumkilen for en folkepark.

Anders Holten Skånlund

MDG, gruppeleder i Ullern Bydelsutvalg

Martin Hill Oppegaard

MDG, nestleder i Ullern Byutviklingskomite

