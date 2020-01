Bestill rosa buss på grønn app

– De rosa bussene får ny bestillings-app og Ruter vil komme på seniorsentrene og vise hvordan den brukes, sier Kari Røstad, prosjektleder i mobilitetstjenester i Ruter.

ULLERN/VESTRE AKER: – Den nye bestillingsappen er grønn, fortsetter Røstad og legger til at Ruter vil besøke de fire seniorsentrene i de to bydelene og vise hvordan den grønne og den røde billett-appen brukes.

– Den grønne appen er for bestilling. Den røde appen kan du betale reisen med, sier Røstad og legger til at en også kan bestille tur ved å ringe 23 24 28 50. En er ikke avhengig av å bruke en app.



– En kan selvsagt også betale med det vanlige reisekortet eller bruke enkeltbillett. En kan ikke kjøpe billett om bord, sier Røstad og sier at enkeltbillettene kan kjøpes i kioskene Narvesen, 7-Eleven, Deli de Luca og Mix samt i enkelte butikker, på kundesenteret Ruter S og servicepunkter, og på betjente togstasjoner.

Grønn og rød app

– Den grønne appen vil bli satt i drift 3. februar etter åpningen av rosa buss-tilbudet også for Bydel Ullern, sier Røstad. Den offisielle åpningen skjer på Ullern kultursenter klokken 12 og det feires med kake inne på Kultursenteret.

Ruter vil gjøre forbedringer i den nye appen fortløpende etter tilbakemeldinger fra de som bruker den.

– Jeg håper mange vil ta den i bruk og gi oss tilbakemeldinger om hvordan den fungerer.

Når en skal hente appen for bestilling av aldersvennlig transport, heter den RuterBestilling. Den røde appen for å kjøpe billett heter, RuterBillett.

Opplæring på seniorsentrene

– I forbindelse med at vi lanserer den nye bestillings-appen, vil vi besøke de fire seniorsentrene i de to bydelene for å vise hvordan den fungerer, sier Røstad.

Først ute er Røa Seniorsenter.

– Kom til oss og få opplæring, sier Cecilie B. Håland, seniorveileder og kontakt for «Aldersvennlig bydel» i Vestre Aker.

– Det skjer onsdag 5. februar fra klokken 12 til 14 på Røa Seniorsenter, etter foredraget «Italia – en reise i kunst og kultur ved Erle Wold, sier Håland og legger til at han er kunstnerisk rådgiver ved det italienske institutt i Oslo.



– Torsdag 13. februar er det opplæring mellom klokken 11 og 13 på Vinderen seniorsenter, fortsetter Håland og legger til at 13.30 er det foredrag samme sted. Det er om det nye Munchmuseet og holdes av museets direktør, Olav Henrichsen.

I Bydel Ullern er Skøyen aktivitetssenter først ute.

På den grønne Ruter-appen kan du bestille rosa busser, hvis du er over 67 år og bor i en av våre bydeler, Ullern eller Vestre Aker.

– Her kan en komme mandag 10. februar fra klokken 12 til 14, sier Mari Bilben, koordinator for «Aldersvennlig bydel» i Bydel Ullern.

– På Ullern kultursenter kan en få opplæring onsdag 12. februar fra klokken 13 til 15, fortsetter Bilben og legger til at hun håper mange kommer.

På Ullern kultursenter er dette opplæringstilbudet lagt til etter onsdagens kulturforedrag, som er om norske utedoer. Foredragsholder er forfatter av boken med samme tittel, Thor Gotaas.

Jubler for ett område

Nå blir de to bydelene slått sammen til ett trafikkområde. I forbindelse med utvidelsen kommer det to nye busser, slik at det er i alt seks busser som kjører i området.

– Det er mange som har lengtet etter denne utvidelsen, sier Håland og legger til at slik har det vært helt fra starten av.

– Det er få reisetilbud på tvers i disse to bydelene, sier Håland og legger til at nå er hun sikker på at flere finner veien til CC Vest.

– For mange i Vestre Aker er det vanskelig å komme seg til steder i Ullern, så dette blir bra, sier Cecilie Håland.

Hun trekker også fram viktigheten av at det er plass til rullestol og rullatorer.

Forsøk med større område

– Hvorfor slo dere sammen Ullern og Vestre Aker til ett område?

– Vi har fått flere tilbakemeldinger om at det var ønskelig å kjøre på tvers av bydelene. Både fra brukere og ikke-brukere. Derfor ønsker vi å teste det ut, sier Røstad. Med et større reiseområde, tror vi at tilbudet vil bli enda mer attraktivt.

Mari Bilben trekker fram at de rosa bussene også har en helseeffekt og ikke kun en nytteeffekt. Det er ikke bare selve transporten som er viktig.

– Det er helsefremmende bare det å komme seg ut. En kan letter delta i noe en ønsker å være med på, sier Bilben og legger til at aktivitet og deltakelse gjør alle godt.

Utflukter

– Av og til kan det være godt bare å komme seg ut av huset. Da kan en være med på en rundtur uten nødvendigvis å ha et ærend et bestemt sted. Ta deg en utflukt – gjerne sammen med andre, oppfordrer Bilben.

Yttergrensene for alle turene går ved Bogstad gård, Frognerseteren og Majorstuhuset.

– Vil du spise lunsj på Bogstad, gjør det. Er dere flere som vil det, ring etter bussen og den vil plukke dere opp og hente og bringe, sier Bilben, men legger til at en slik gruppe blir hentet ett sted.

– Kjøp dere en opplevelse, oppfordrer Mari Bilben. Hun er ikke i tvil om at mange i Bydel Ullern ser fram til at nå kommer tilbudet også hit.

Det er utrolig mange som klikker seg inn på artiklene på www.akersposten.no angående de rosa bussene.

Første turen

– I forbindelse med den første turen trenger Ruter noen opplysninger om passasjerene, sier Røstad og legger til at det er snakk om navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer. Hun håper at mange vil laste ned appen og bestille via den.

Mange app-brukere vil gi en vinn-vinn-situasjon. Jo flere app-bestillinger, jo mindre kø på telefonen for å få bestilt.

– Er det kun folk over 67 år som kan benytte seg av de rosa bussene?

– Ja, men du kan ha med deg noen og da spiller alder ingen rolle.

– Hva er prisen?

– Honnørbillett er 19 kroner for en tur. Reiser du sammen med en som må bruke vanlig billett, så er det 37 kroner.

– Hvis du kan reise på honnørbillett, men er under 67 år, kan du da bestille bussen?

– Nei, tilbudet er kun til de over 67 år.

TT-kort kan ikke brukes.

Mandag til lørdag

Tilbudet gjelder fra mandag til lørdag mellom klokken 10.00 og 18.00.

– En må bestille minst en time før turen og en må fortelle hvor en vil bli hentet, hvor en skal og om en har med deg rullestol eller andre hjelpemidler, sier Røstad.



Minibussen henter til avtalt tid. Reiseruten blir lagt opp etter hvilke bestillinger som kommer inn, sier Røstad og tilføyer at en må være klar når bussen kommer. Den venter ikke.

– Hvis en skal møte et bestemt sted til et fastsatt klokkeslett, da er trolig ikke rosa busser en skal bestille?

– Bussene kan fint brukes i slike situasjoner også, men bestill gjerne i ekstra god tid i forveien. Det kan også være greit å legge inn litt ekstra tid for å være på den sikre siden, sier Kari Røstad, som ser fram til denne utvidelsen av tilbudet og at mange skal ta den grønne appen i bruk.

