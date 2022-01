Ber Oslo-folk spare på vannet

Lite nedbør over lang tid og nedtapping for rehabilitering har ført til mindre vann i Oslos vannforsyningsområder. Kommunen ber innbyggerne spare på vannet.

Publisert: 28.01.2022 kl 14:00

OSLO: – Vannmagasinene våre som er tilknyttet Maridalsvannet, er nå på et relativt lavt nivå. For å forebygge vannmangel fram i tid ser vi oss nødt til å be Oslos befolkning om å være nøkterne med vannbruken, sier direktør i Vann- og avløpsetaten Anna Maria Aursund i Oslo i en pressemelding.

Kommunen oppfordrer innbyggerne til å ta kortere dusjer, skru av kranen under tannpuss, bruke øko-program på oppvaskmaskinen, samle opp klesvask til maskinen blir full, og å bruke den «lille knappen» på toalettet når man trekker ned.

Vann- og avløpsetaten har igangsatt tiltak for å sikre mer vann, som blant annet overføring av vann fra Bærum kommune og Nedre Romerike vannverk, henholdsvis 200 og 100 liter i sekundet. Det vil vurderes fortløpende ytterligere tiltak dersom det ikke blir mer nedbør i vinter.

– At vi må spare på vannet, belyser nok en gang hvor sårbar dagens vannforsyning er, og hvor viktig byggingen av den nye vannforsyningen fra Holsfjorden er for osloborgernes trygghet i fremtiden, sier Aursund.

Oslo kommunes vannforsyning kommer hovedsakelig fra Maridalsvannet og tilknyttede elver og innsjøer i marka. En av dem er Gjerdingen, som for tiden er tappet ned for å rehabilitere damanlegget. Jevn nedbør om høsten og snøsmelting om våren er avgjørende for en trygg vannforsyning utover våren og sommeren.