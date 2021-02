Til manges overraskelse fikk foreldre og ansatte beskjed om at Monolitten barnehage skal legges ned til sommeren.

Publisert: 15.02.2021 kl 10:49

ULLERN: Mange barn, foreldre og ansatte fikk en ubehagelig overraskelse, da byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap den 22. januar kunngjorde at Monolitten barnehage ved siden av Skøyen skole skal legges ned til sommeren.

Les saken: Barnehage med 70 barn blir stengt uten forvarsel

Det fikk også politikerne i Bydel Ullern på banen, som reagerer på å flytte barna fra trygge omgivelser i denne pandemitiden og med kun en måned til søknadsfristen til barnehager går ut.

Les saken: – Pandemien gjør barna sårbare

Under siste møte i bydelsutvalget, 11. februar, samlet partiene seg til en felles henvendelse til Byrådsavdeling for oppvekst og kultur, hvor de ber om at nedstengningen blir utsatt til neste år.

Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

«Ullern bydelsutvalg er generelt positive til å avvikle midlertidige barnehagebygg samt å avslutte midlertidig bruk av friområder til andre formål. Imidlertid mener vi atByrådsavdelingen for oppvekst og kultur (OVK) her har gått for raskt fram i avviklingen av Monolitten barnehage. Bydelsutvalget ønsker en avvikling som gir bedre forutsigbarhet for foreldre og som ivaretar barns behov for å bevare etablerte vennskap. Bydelsutvalget ber OVK om en styrt avvikling av barnehagen frem mot sommeren 2022 med stans i nye opptak til barnehagen fra mars 2021. Bydelsutvalget ber også bydelsadministrasjonen fortsette sitt gode arbeid med løsninger for barna som ønsker en videre barnehageplass i bydel Ullern.»

