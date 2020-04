Ber forsvaret stoppe inngrepene i Husebyskogen

HUSEBYSKOGEN: Det første store inngrepet i Husebyskogen kom med den amerikanske ambassaden, hvor politikerne ga løfte om at Husebyskogen skulle få være i fred etter dette.

Snart starter arbeidet med vannbehandlingsanlegget, hvor nye 30 mål av Husebyskogen blir rigg- og anleggsområde i de neste 5-7 årene, og til slutt vil det stå igjen portal, driftsbygg med vei med de konsekvenser dette får for artsmangfoldet.

I tillegg skal det bygges et høyt luftetårn med fremføring av anleggsvei i Husebyskogen. Alt dette setter press på det store naturområdet.

Nå er det dukket opp et annet element, hvor forsvaret ifølge NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) driver omfattende og uheldig hogst i Husebyskogen i selve hekketiden. Det skal dreie seg om en omfattende rydningsskjøtsel av trær og busker i Husebyskogen. At arbeidet gjøres akkurat når fuglenes hekketid har begynt er bekymringsfullt, mener NOF OA.

Forsvaret har også i to andre sammenhenger fått kritikk både for skyteøvelser i hekketiden og tidligere rydding av busker og trær i hekketiden.

Foreningen har sendt et bekymringsbrev om hogsten i hekketiden, og at det pågående arbeidet umiddelbart stilles i bero, inntil en god skjøtselsplan foreligger, utarbeidet sammen med Forsvarsbyggs fagbiologer. Her er utdrag fra brevet:

Forsvaret har det siste halve året utført omfattende tynnings- og rydningshogst i Husebyskogen i Oslo. Vi har fått tilbakemelding om dette fra flere av våre medlemmer som bor i nærområdet. Vi antar at arbeidet inngår i en plan med tanke på Gardeleirens øvingsaktivitet her.

NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) er kritisk til flere forhold ved den kraftige tynningshogsten som nå foregår i Husebyskogen:

1. Store deler av den øvre delen av Husebyskogen er nå kraftig tynnet ut, noe som resulterer i at blant annet vilt som rådyr, grevling og rødrev, alle arter med fast tilhold i området, får vanskelig for å finne skjul. Med liten grad av sjiktning får flere fuglearter færre områder å hekke og stikke seg bort i. Vi anslår at 30–40 prosent av området er berørt av skjøtselsarbeidet per dags dato.

2. Arbeidene, med sag og traktor med fliskutter, fortsetter nå inn i hekketiden for mange fugler, og rett før kalvingstiden for rådyr, noe som følgelig er uheldig med tanke på forstyrrelser. Bildene 1 og 2 er fra 4. april i år. I området som nå ryddes har kattugle over flere år hatt fast tilhold i hekketiden, og en for Oslo sjelden fugleart som dvergspett har markert territorium i her de siste to ukene.

3. Ett annet forhold er at det meste av trær og busker som er fjernet er fliset opp på stedet, ikke bare på eksisterende stinett, men i stor grad også i terrenget. Fagbiologer har tidligere, på generelt grunnlag (ikke stedsspesifikt), uttrykt at dette er uheldig da det medfører en kraftig gjødslingseffekt i løpet av kort tid. Dette er gunstig for gras men i mindre grad gunstig for en rekke blomsterplanter, som er viktige for pollinerende insekter.

Husebyskogen er et mye brukt rekreasjonsområde, og er et av de største grøntarealene innenfor Oslos byggesone. Det er registrert hele 106 fuglearter her. Husebyskogen er med dette det tredje mest artsrike grøntområdet i Oslo når det gjelder fugl.

Vårt spørsmål til Forsvarsbygg er: Er det utarbeidet en skjøtsels/forvaltningsplan for Husebyskogen? Dersom det foreligger en slik plan, er gjennomførte skjøtselstiltak i tråd med den? Om det ikke foreligger noen plan der skjøtselstiltakene er beskrevet, anbefaler vi sterkt at det pågående arbeidet umiddelbart stilles i bero. Forsvarsbyggs fagbiologer må raskt undersøke området og komme med sine anbefalinger. I tillegg må det lages en skjøtselsplan i nærmeste framtid. Det bør i denne sammenheng blant annet ses på muligheter for at lommer med vegetasjon får vokse opp igjen på tynnede flater for å skape viltkorridorer og utvikle skjul for vilt og fugl.