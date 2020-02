Ber barna unngå mye nærkontakt

Nå setter skolene inn tiltak mot Corona-viruset. I et skriv som allerede har gått ut til foresatte ved mange av skolene i Oslo, bes barna blant annet om å unngå mye nærkontakt.

Publisert: 28.02.2020 kl 10:10

OSLO: Norge og Oslo har fått sine første Corona-smittede, og flere er i karantene i påvente av prøver. Derfor gjør nå Osloskolen grep for å forebygge smittespredning.

Her er skrivet som nå går ut til foresatte ved Oslo-skolene:



«På grunn av at Coronaviruset har kommet til Norge, setter vi i gang flere forebyggende tiltak, for å være føre var. Elevene og de ansatte får beskjed om å unngå mye nærkontakt i form av klemmer, håndhilsing og liknende. Vi skal selvfølgelig trøste elever som trenger det osv, men holder nærkontakt forøvrig på et minimum. Vi vil oppfordre dem til å vaske hendene ofte. Vi oppfordrer dere til å snakke om at det er viktig å vaske hendene ofte hjemme, og til å vaske hendene før elevene kommer på skolen, og når de kommer til skolen. Videre vil vi snakke med elevene om at man bør hoste i albuekroken.Husk at elever som er syke skal holdes hjemme. Vi oppfordrer også til å følge med på Oslo kommunes nettsider og helsenorge.no de nærmeste dagene, for å følge med på om det kommer nye råd fra helsemyndighetene.»

