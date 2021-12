Belønnes for flere tiår med innsats

Under det siste møtet i Vestre Aker bydelsutvalg, ble det vedtatt at Bjørn Alstad Wangen skulle tildeles Vestre Aker frivillighetspris for sin innsats for å bevare Holmendammen og området rundt.

Publisert: 22.12.2021 kl 08:40

HOLMENDAMMEN: I en mannsalder har leder av Holmendammens Venner, Bjørn Alstad Wangen, kjempet for Holmenbekken og ikke minst Holmendammens eksistens. Akersposten har i flere omganger skrevet om hans innsats for dette naturområdet og hans utrettelige kamp for å gjennomslag for sine argumenter hos Oslos etater, Fylkesmannen og politikere både lokalt og sentralt. Han har i tillegg brukt av private midler for å utrede og dokumentere forholdene i Holmendammen som blant annet er sterkt forurenset, som igjen dannet grunnlaget for mudring av dammen.

OPTIMIST: En glad mann kan konstatere at arbeidet med mudring er i gang, men mye gjenstår. Foto: Vidar Bakken

Han har grundig dokumentert den historiske delen av dammen, som også viser hvordan Holmendammen gjennom årene er blitt mer og mer gjengrodd, hvor man til slutt kunne gå nesten «tørrskodd» over. I tillegg kommer hans dokumentasjon av flora og fauna i området og tap av viktige arter og dyreliv i og ved vannet.

Wangen har også i flere omganger avslørt selskaper som har forurenset og drevet med miljøkriminalitet gjennom ukontrollerte utslipp i Holmenbekken og Holmendammen. Det har resultert i bøter på flere hundretusen for synderne i første omgang, som senere ble forhøyet til mer enn en million kroner.

Til slutt fikk han politikerne i rådhuset til gi løfter og vedtak om midler til mudring av dammen, som i år bare til dels ble gjennomført på grunn av manglende midler. Wangen er ikke fornøyd med resultatet og fortsetter kampen for at mudringen av Holmendammen skal fullt ut gjennomføres etter planen.

SÅ KOM DE: Representanter for byrådspartiene Ap, MDG og SV kom sammen med Frp-representantene og garanterte for at det ville komme midler til mudring av Holmendammen. Foto: Vidar Bakken

Totalt overraskende

Mye mer kunne sies om lederen av Holmendammens Venner. Det viktigste er at Bjørn Alstad Wangen får en velfortjent pris for sitt mangeårige engasjement, nemlig Vestre Akers frivillighetspris.

- Dette kom totalt overraskende, sier en glad prisvinner.

- Vel har jeg holdt på i snart 50 år. Når jeg tenker på alle møtene, befaringene, avslagene, utredninger etcetera i årene som har gått, og at jeg har passert 80, så gir jo dette en ny inspirasjon til å fortsette i nye 50 år, sier en optimistisk Wangen.

Han understreker at han vil fortsette kampen for at Holmendammen skal bli mudret skikkelig og at den tidligere badestranden og badebryggen blir rehabilitert.

- Det er viktig at også vår bydel blir hørt og at “fornuftige” prosjekter blir tildelt midler slik at disse også kan fullføres. Holmendammen og området har i koronatiden vært et yndet tilholdssted både sommer som vinter. Man kan vel si at “innbyggertallet” er mangedobbelt. Kommunen må bli flinkere til å lytte til innbyggerne. Vi er borgere av byen og etatene må lytte til hva som blir sagt, og bli bedre til å ta både kritikk og ros, understreker Wangen.

"TØRRSKODD": Bystyrerepresentanten Camilla Wilhelmsen (FrP) støttet Bjørn Alstad Wangen i hans kamp for mudring av Holmendammen og sørget for at den kom opp til behandling i byråd og bystyre. Foto: Vidar Bakken

Selve prisutdelingen må vente på grunn av koronasituasjonen. Bydelen ønsker å arrangere en seremoni for prisutdeling på nyåret. Som følge av smittesituasjonen kommer bydelen tilbake til tidspunkt for utdelingen.

Vedtaket og begrunnelse

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 16.12.2021 og fattet følgende vedtak:

Bjørn Wangen tildeles Vestre Aker frivillighetspris 2021 for hans engasjement for Holmendammen i Bydel Vestre Aker. Wangen har i flere tiår jobbet for rehabilitering av Holmendammen. Mudringen av dammen er blant annet en av flere ting han har gjennomført. Videre har Wangen arbeidet med skjøtsel av dammen i årevis. Hans engasjement og arbeid førte også til å avdekke hvem som var skyldig i forurensningen av Holmenbekken

