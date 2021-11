Bekymret for fremtidens Røa – inviterer til folkemøte

– Dagens reguleringsplan er ikke god nok. Den har flere svakheter, sier leder for Røa Vel, Anne Bjørnebye Vik. Torsdag 18. november kl. 18 inviteres det til folkemøte på Deichman Røa.

RØA: Røatunnelen er helt i det blå, trafikken på Røa øker jevnt og trutt, det er store byggeplaner i Røa sentrum i årene som kommer.

– Koordinering av utbygging og trafikksanering er for tiden fraværende. Hver utbygger synes å få anledning til såkalt frimerkeutbygging. Samtidig vokser Røa og nabolaget ved fortetting og nye store boligprosjekter. Dette blir ikke bra! Røa sentrum må utvikles etter fremtidens krav, muligheter og behov for sosial og økonomisk bærekraft, sier Bjørnebye Vik til Akersposten.

– På vegne av Røa Vel og bydelsutvalgsleder Yngvar Husebye har vi invitert rådhuspolitikere i Byutviklingsutvalget og Miljø-og samferdselsutvalget, lokalpolitikere, representanter for viktige etater, for Ruter, arkitekter, utbyggere og næringslivet på Røa for å informere om dette og finne frem til bedre løsninger enn det vi ser kan komme i dag, sier hun.

– På møtet tar vi opp hva som karakteriserer situasjonen nå og hva som må legges til grunn når sentrum i stor stil skal endres. Bydelsleder Husebye vil videre redegjøre for lokalpolitikernes ønsker om en helhetsplan som ivaretar behovet for et mangfold av aktiviteter, offentlige rom, god mobilitet og et levende sentrum. Røa Senter har utført – og viderefører – en medvirkningsprosess på Røa. Dette vil vi få høre om. Vi lar også Skanska komme til for å forklare hvordan deres siste, justerte planer ser ut.

– Vår hovedhensikt er å påpeke at dagens reguleringsplan ikke er god nok. Den har flere svakheter, som – dersom den blir fulgt til punkt og prikke av Plan- og bygningsetaten – fører til en mye dårligere byutvikling i sentrum av Røa.

– Sammen med bydelen ønsker vi derfor at deler av sentrum der de tre utbygger skal bygge må få en justert og oppdatert helhetsplan som også bygger på verdier i Kommuneplanen. I helhetsplanen må det også planlegges for trafikksanering i krysset, for økt mobilitet i sentrum og for trafikksikker sammenheng mellom nord og sydøst-siden av sentrum. Det må også legge til rette for moderne kollektivløsninger, sier Bjørnebye Vik.

Kom til orde

Etter innleggene blir det spørsmål og diskusjon om hvordan man kan få dette til – og hva de enkelte aktørene må gripe fatte i nå.

Møtet er åpent for alle, og det finner altså sted torsdag 18. november kl. 18 på Deichman Røa.