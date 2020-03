Bekymret for dem som ikke har noe sted å gjøre av seg

– Vi har definitivt utfordringer i ungdomsmiljøene, men det er ikke verre enn at politiet håndterer det, politiinspektør Tore Soldal.

Publisert: 22.03.2020 kl 12:05

OSLO: Det er en merkbar økning i kriminell aktivitet i sentrumsområdet i Oslo. Det beskrives en amper stemning i miljøene. Knivstikking, slåssing og vold håndteres av politiet, og i dette er de en av flere samfunnsaktører som har en svært viktig rolle.

– Bortsett fra dette er det ingen økning i oppdrag, heller en nedgang, sier politiinspektør Tore Soldal, som leder Enhet Sentrum i Oslo politidistrikt.

Det har gått litt over en uke siden regjeringen innførte de strengeste tiltakene etter krigen. Men etter at gatene ble folketomme og butikker stengt ned, har kriminaliteten blusset opp enkelte steder i Oslo. Ungdommer setter sitt preg på området. Machete og kniv er en fellesnevneren i slagsmålene, hendelser som også resulterer i alvorlige skader. Dette er scenene som utspiller seg når operativ tjeneste i politiet går på vakt.

Følg Akersposten på Facebook

Samfunnets ytterste skanse får gjort lite fra et hjemmekontor. De skal ut i frontlinjen, og de skal jobbe dag og natt.

– Ungdommene forholder seg ikke til anmodningen fra helsetjenesten, om hvordan de skal opptre, og når det er mindre folk i gatene blir disse miljøene også mer synlige, sier Soldal.

Natt til fredag var det en alvorlig voldshendelse mellom fem gutter i slutten av tenårene og starten av 20-årene. Tre er skadet. To av disse med alvorlige skader. De involverte har vært bevirket i lignende hendelser siste måneden.

Tirsdag rykket politiet også ut etter en slåsskamp på Grønland hvor en mann (20) ble knivstukket, et område hvor politiet nå har høy tilstedeværelse.

Ikke eksepsjonelt

Politiinspektøren er ansvarlig for enheten som er vant til å håndtere dette, og selv om det har vært en del mer oppdrag siste uken, er det dels relatert til samme forhold.

– Det er ingen eksepsjonell økning. Ser man på medieklipp fra siste året, er det ikke så uvanlig med denne type kriminalitet.

Gatebildet langs Akerselva, og fra Brugata til Grønlandsleiret, har lenge vært preget av rusmisbruk og narkotikasalg. Politiet har prioritert stedene der det selges narkotika.

– Vi er mer bekymret for dem som ikke har noe sted å gjøre av seg. Brugata bekymrer oss fordi dette er folk som ikke har alternativer, sier han og fortsetter.

– Det øker med folk som oppholder deg her, og i forhold til smitterisiko er det betenkelig.

Han peker på at rusmisbrukere er en gruppe som i utgangspunktet er mer utsatt for smitte og har dårlig helse.

Det er behov for en plan for samfunnets vanskeligstilte i kampen mot coronaviruset. Narkomane går ikke fri av dette viruset og har færre muligheter til å beskytte seg

Vold og våpen

Soldal får støtte av Sterling-sjef og ungdomsarbeider Mohamed Fariss. Mens det andre steder i Oslo nærmest er dvale, med nesten tomme offentlige rom, erfarer Bydel Gamle Oslo store ansamlinger med unge som ikke har noen steder å være. Lokingen fører dem både gatelangs og mellom boligblokker. Miljøene det er snakk om er multietniske og løst sammensatt. De involverte opptrer som et løselig miljø med mange ulike grupperinger.

– Noe som fører med seg en del voldsepisoder og bruk av våpen, legger Fariss til. Han er tilknyttet ungdomshuset Riverside på Grønland i Oslo. I tillegg er han sjef for fotballklubben Sterling, som er et juniorlag med spillere fra Tøyen og Grønland.

Forrige helg ble det blant annet meldt om flere voldshendelser i sentrum av Oslo. Inne på en Deli de Luca butikk på Grønland, ble flere kjenninger av politiet, som tilhører ungdomsmiljøet i Oslo sentrum, pågrepet etter knivstikking.

Fariss er bekymret og viser til økningen av konflikter i ungdomsmiljøene.

– Vi er ute og patruljerer fordi vi skal forebygge at hendelser ikke skal skje, sier Fariss og fortsetter.

– Politiet skal reparere, og de kommer etter det har skjedd.

– Store familier små enheter

Fariss meddeler at det ofte er trangt inne i leilighetene på Tøyen. Mange av ungdommene kommer fra familier med dårlig økonomi. Nå er møteplasser er stengt. Fritidsklubbene er nede. Moskéer lukket. Ute er det er kamp om plassen i et trangt byrom og de unge havner i konflikt.

– Når disse ungdommene mangler arenaer å oppholde seg på, er det mer tid til å finne på faenskap.

Fariss forstår at man ikke har rukket å vurdere alle konsekvenser av tiltakene, men er like fullt bekymret for at vi etter hvert vil få mer av det vi har sett denne uken.

– Mer politi, ja takk!

Fariss har en relasjon til nærområdet, foreldre og ungdom. SterlingPartuljen er ute for å forebygge uønsket sosial adferd, som vold kriminalitet og rus. De snakker med ungdommer og voksene, og formidler informasjon om instanser og tiltak hvor folk kan henvende seg.

– Vi ber dem også om å holde seg mest mulig hjemme, men erkjenner at det er lettere å jobbe forebyggende nå vi er tett på og har noe å tilby. Nå opererer vi bare på avstand.

– Men når voksne sliter også med å forstå alvoret i disse tider, og det er mangel på god nok, samt tydelig nok, informasjon, er det ikke rart at unge ikke forstår alvoret. De forstår ikke begrepene, restriksjoner og rammene, sier Fariss.

– Det er et kontinuerlig arbeid, og vi merker stor pågang på kveldstid.

Økningen i voldsepisoder den siste uken er bekymringsfull, og han etterlyser flere frivillige som kan bidra under gitte rammer. Fariss etterlyser også mer tilstedeværende politi, i alle fall på steder der ungdommene samles.

– Vi må sammen kjempe mot dette. Disse miljøene trenger dugnadsarbeidere.

– Jeg mener derfor det er viktig at kommunen som har ansvaret for oppsøkende arbeid blant barn og unge vurderer hvordan de skal ivareta dette framover. Og det haster.

– Det er en positiv stemning blant patruljemannskapene, sier Soldal og fortsetter.

– Alle tar samfunnsoppdraget på alvor, og de føler at de gjør noe viktig.

Dette til tross for at politiet, som er definert som en kritisk samfunnsinstitusjon, ikke har tilgang til å få testet seg for smitte. Politidirektoratet har innført interne tiltak for å forebygge smitte og situasjoner med fravær som følge av at ansatte blir satt i karantene.

Videre opplyser Soldal at de har normal bemanning nå, og at dette foreløpig er tilstrekkelig. De følger til enhver tid de gjeldende rådene fra norske helsemyndigheter, og har i tillegg egne tiltak som er rettet mot å opprettholde politiets innsatsevne.

Politidirektoratet skriver at de har iverksatt forebyggende smitteverntiltak. Politiet er i likhet med resten av samfunnet berørt som følge av situasjonen med koronavirus i Norge. Status per i dag er at vi er berørt i et begrenset omfang. Det er i overkant 1700 ansatte i politiet som er i karantene, 13 ansatte har fått påvist smitte. Politiet skal midlertidig ansette inntil 400 nyutdannede politistudenter, som i dag ikke har jobb i etaten. Hvordan disse skal fordeles blir klart om kort tid. Formålet vil være å bidra til at vi kan opprettholde trygghet, lov og orden i en tid hvor politiets ressurser er særlig presset som følge av koronaepidemien.

Følg Akersposten på Facebook