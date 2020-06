- Bekkeåpning er gull

Det er ikke enighet blant politikerne i Vestre Aker om bekkeåpning i Hovseterdalen, etter at Høyre og Arbeiderpartiet har endret standpunkt og går imot bekkeåpning.

HOVSETERDALEN: Når det kommer til lokale saker, så er det ofte bred politisk enighet i bydelen, hvor man samles rundt en løsning forankret i enstemmighet. Så ikke her.

- Jeg mener det er riktig å investere i bekkeåpning og at man må se dette i lengre og større perspektiv enn det som hittil har kommet frem i debatten, sier Knut Frederik Horn, som representerer MDG i bydelsutvalget.

Nye kvaliteter

Åpen bekk i Hovseterdalen har satt sinnene i kok, og prislappen på 70 millioner kroner har heller ikke falt i god jord hos motstanderne av bekkeåpningen.

- Det å se på kost-nytteverdi er naturligvis interessant og må ses i perspektiv i forhold til andre ting. Noen mener pengene heller burde brukes på for eksempel vei eller en rekke andre samfunnsnyttige oppgaver. I denne sammenheng er det nærliggende for meg å peke på at vi hele tiden bygger ned naturen og at vi her får noe tilbake – en bekk som ble borte for flere år siden. En bekkeåpning vil tilføre Hovseterdalen nye kvaliteter og vil være i overenstemmelse med formålet å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke-og elvestrekninger. Det ble vedtatt og fremmet av det siste borgerlige byrådet, med Høyre i spissen, sier Horn.

Alt henger sammen

Han er overbevist om at bekken vil få positiv betydning for det biologiske mangfoldet i et friområde som i dag består av stort sett kortklippet plen.

- Det vil bli planter, blomster og trær rundt bekken, som igjen er viktig for insektlivet og polinering. Det har igjen betydning for blant annet fuglelivet. Ørreten kan komme tilbake i bekken. Barnas opplevelse av natur blir utvidet og overvannsproblematikken vil bli håndtert på en annen måte enn i dag. Alt henger sammen med alt og igjen, det var altså åpen bekk gjennom hele dalføret tidligere. Skissene av prosjektet viser at vi får en naturtro bekk, som er et resultat av god medvirkning fra nabolaget, sier Horn.

PÅ HØYRE SIDE: Knut Frederik Horn ser frem til det han mener vil bli en flott tilvekst til Hovseterdalen, men bekkeløp på høyre side av gangveien. Foto: Vidar Bakken

Snur kappen etter vinden

Det er stor aktivitet i dalen når Akersposten møter Horn, blant annet er mange barn i aksjon. En av innsigelsene mot bekkeåpningen har vært at det setter begrensninger for barnas aktivitet og at bekken i seg selv er en fare for barna.

- Det har jeg vanskelig for å forstå, selv om en del småbarnsforeldre er bekymret. I all hovedsak blir dette en grunn bekk, som det mange av i andre store friområder hvor barn leker. Etter medvirkningsmøtene, er også bekken lagt slik at den i minst mulig grad berører lekeområdene, om det er sommer- eller vinteraktiviteter. Man skal vite at det også er mange som ønsker denne bekken velkommen, ikke minst mange i min generasjon, sier Horn.

Høyre har endret standpunkt underveis og fått flertallsvedtak i bydelsutvalget at de går imot bekkeåpningen (Høyre har 8 av 15 representanter i BU – journ.anm.).

- Ikke bare Høyre. Arbeiderpartiet har også snudd kappen etter vinden. Jeg ser på dette som ren populisme. Her har de tatt standpunkt etter hvem som har ropt høyest. Bekken skal åpnes og naturen får tilbake et bekkeløp, som har vært gjemt i mange år. Det er jo gull og det går vi for, avslutter Horn.

Bekkeåpning eller ikke vil bli avgjort i bystyret etter byrådets innstilling.

