«Behold Slemdal-området som et nærsenterområde med stor grad av småhusbebyggelse»

Slemdal er ikke et knutepunktområde, slik det er definert i kommuneplanen, skriver Oscar Chr. Husebye (H).

Publisert: 22.06.2021 kl 12:35

Arbeidet med områderegulering for Slemdal er av massiv betydning for en stor del av bydelen vår, og engasjerer stort i Høyre og i nabolaget. Høyres bystyregruppe og bydelsgruppe er garantisten for at nabolag og lokale stemmer skal bli hørt.

Mye er bra i kommunens utkast til plangrep, men vi mener at lokale behov og innspill ikke i tilstrekkelig grad er innhentet. Lokale aktører som politikere i bydelen, Moderasjonsgruppen Slemdal og Ris vel må inkluderes ytterligere av Plan- og bygningsetaten i deres videre arbeid.

Høyre ønsker en tydeligere regulering av de områder på Slemdal som i dag har midlertidige reguleringer, og det mest kritiske er å sikre en bedre trafikal situasjon i Slemdal sentrum, slik at myke trafikanter får bedre vilkår.

Flertallet i Bydel Vestre Aker, med Høyre i spissen, ønsker å beholde Slemdalområdet som et nærsenterområde med stor grad av småhusbebyggelse. Slemdal er ikke et knutepunktområde, slik det er definert i kommuneplanen. Bydelen er derfor sterkt negativ til utvidelsene i planforslaget, særlig i østlig del av områdeplanen. Den karakteristiske småhusbebyggelsen, som er en viktig del av Oslos historie, må sikres.

Det er avgjørende ved en slik plan å sørge for gode vilkår for de som bruker sentrumsområdet regelmessig. I dag er Slemdal sentrum lite attraktivt som et nærsenter og for fotgjengere. Høyre ønsker å skape bedre, lokale møteplasser. Foreløpig skisse til utkast har tatt til seg slike behov, men vi mener at det tenkte området for et hovedtorg ligger østvendt og antakelig med store deler av dagen i skygge. Områdene på toppen i Stasjonsveien sør for Slemdal skole og områdene ved direktørboligen er derfor mer attraktive for uteareal. Det har vi spilt inn fra bydelsutvalget.

Høyre ønsker en ytterligere analyse av veistrukturen, ved å vurdere mulighetene for veiomlegging for å sikre et tryggere nærområde sør for Slemdal skole, der Stasjonsveien starter i dag. Høyre viste blant annet til forslaget fra Moderasjonsgruppen om en sammenkobling av Stasjonsveien og Frognerseterveien retning sør ved en tunnelløsning under det sentrale sentrumsområdet. Dette forslaget bør vurderes. Høyre er samtidig skeptisk til å stenge Risalléen for trafikk. Det kan medføre betydelig økt trafikk i andre småveier.

Høyre og de andre partiene i bydelen har tidligere meldt inn at en nedsenket T-baneløsning med langt lokk vil gi betydelig forbedringspotensial for Slemdal sentrum, ved at man i så fall kan flytte Risalléens nordre del lenger østover (over nåværende T-banespor), og etablere en grønn lunge der veien går i dag. Det gir også potensial til å utvide skolegården til Slemdal skole østover. Skolens uteareal er ikke etablert i henhold til gjeldende normer, og mer plass vil være svært velkomment.

Høyres gruppe mener stasjonsmesterboligen, eller direktørboligen, i Tennisveien 1 må reguleres til bevaring med et fritt utsyn over Slemdal. Her er foreløpige vurderinger fra Plan- og bygningsetaten sammenfallende med bydelens. Slemdal har en historisk betydning i det innovative jernbaneprosjektet som resulterte i de første ytre boligområdene i Oslo (Aker). Det var her endestasjonen til Holmenkollbanen var i starten, og det var her hovedstasjon og administrasjon ble etablert. Høyre ønsker at Slemdals betydning i denne sammenheng skal bestå og forsterkes i den kommende områdeplanen. Dette må innebære at Oslo kommune bringer tilbake den originale stasjonsbygningen, som i dag står lagret på Vinterbro. Dette har også Byantikvaren vært helt tydelig på. Stasjonsbygningen bør kunne finne sin plass omtrent der den i sin tid stod, eller like i nærheten av dette.

Dette området i Oslo har fortsatt ukjente sider i et kulturminneperspektiv. Det viser Byantikvarens foreløpige uttalelse. Høyre støtter Byantikvarens varsel om at planområdet må vurderes, og dermed tilpasses, eventuelle vesentlige verneverdier.

Selv om sykkelvei gjennom og sør for planområdet ikke faller inn i områdeplanen, mener Høyre at det er positivt med bedre fremkommelighet for syklende. Imidlertid er en ensidig vurdering av østsiden av Slemdalsveien hverken optimal eller akseptabel. Hvis en sykkelvei skal gå langs Slemdalsveien, bør den legges langsetter T-banesporet (på vestsiden av veien), ikke i konflikt med en betydelig mengde eiendommer og lokalveier. Ekspropriering av privat grunn er ikke et virkemiddel vi tar lett på i Høyre. Vi mener også at Risalléen sørover kan være et alternativ frem til knutepunktet for sykkel langs Ring 3.

Høyre ønsker at bydelen skal bli mer inkludert i prosessen til Plan- og bygningsetaten. Hittil har lokale politikere ikke vært veldig velkomne. Bydelsutvalget vedtok derfor å invitere lokale interessenter til en mer avklarende dialog, for å se om det er gode idéer og behov som bør tas med i vurderingen av en endelig områdeplan.

Oscar Chr. Husebye (H)

Leder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomité