ØVRESETERTJERN/TRYVANN:

Publisert: 14.01.2021 kl 11:05

ØVRESETERTJERN/TRYVANN: Hun ønsker å være anonym, men forteller at hun ikke bor veldig langt unna. Kvinnen tegner og forklarer og beskriver et yrende liv, særlig av barnefamilier rundt det idylliske vannet.

– Og her er det hundrevis av mennesker for eksempel de siste helgene, med fint vintervær?



– Hundrevis ja, eller tusenvis! Det er veldig mange som bruker området til å gå på ski, ake, grille, spise. Mange er her gjerne hele dagen med familien, sier hun.



– Her er det folk som gjerne er fra klokken 10 til 17, og hva må man i løpet av så mange timer? Man må gjøre fra seg, sier hun.

– Og hvor gjør de det?



– Overalt, men de trekker gjerne bort mot husene her, som barnehagene. Jeg ser også mye søppel, sier hun.

– Og avføring altså?



– Jada, og her er det bæsj også.

Kvinnen påpeker at dette er område som brukes veldig mye av barnehagebarn på hverdagene, og bæsj rundt husveggene gjør seg ikke så bra.



– Om vinteren kan Øvresetertjern nesten sammenliknes med steder som Sognsvann og Bogstadvannet. Og der har de toaletter og søppelkasser, sier hun.

Hun har kontaktet Akersposten med ett mål for øye: Å be Bymiljøetaten pent om de kan vurdere å sette opp midlertidige toaletter og søppelkasser også ved Øvresetertjern.

Akersposten sender nå oppfordringen videre til etaten.



– Jeg begynner å bli lei av at folk gjør fra seg rundt husveggene, sier hun.

OPPDATERING:



– Plutselig krise

En annen Akersposten-leser har lest ovenstående artikkel og kan bekrefte behovet for toaletter.

– Jeg var der med en venninne. Vi fant parkeringsplass. Jeg stusset også over manglende doer, sier hun og sier at det er behov for toaletter for eksempel også ved Skansebakken i Sørkedalen, som er et annet stort utfartssted.

Det mangler også doer ved skiløypa som går på Gråseterveien fra Skansebakken. Jeg gikk den løypa en gang. Plutselig var det krise.

– Jeg hadde forventet en transportabel do eller flere ved kiosken som var satt opp cirka fem kilometer fra Skansebakken, sier hun.

ENDA EN OPPDATERING:

ENDA EN OPPDATERING:

Bare et par timer etter publisering av saken kommer svaret fra Bymiljøetaten.



