Begrenser åpningstidene for serveringsstedene

Byrådet og Oslo kommune har søndag innført ytterligere tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Alle serveringssteder må framover stenge senest kl. 21.00 og alkoholserveringen må opphøre kl. 20.30. I tillegg innskrenkes muligheten til å gjennomføre besøk til helsehus og sykehjem.

Publisert: 15.03.2020 kl 18:00

OSLO: Det skriver Oslo kommune i en pressemelding kl. 18 søndag.

Oslo kommune har siden 11. mars satt kriseberedskap på høyeste nivå, og sender ut daglige oppdateringer over tiltak mot spredning av koronasmitte.

Begrenser åpningstiden

Næringsetaten i Oslo kommune gjennomførte lørdag kveld og natt til søndag observasjoner på over 200 serveringssteder i Oslo. Mange serveringssteder med skjenkebevilling holdt åpent, og det var et stort innslag av steder som ikke hadde satt inn tiltak for å overholde avstandskravet på 1 meter. 20 steder anmodet om å stenge på bakgrunn av at de ikke forholdt seg til avstandskravet.

Næringsetaten tror det er store mørketall med tanke på hvor mange steder som unnlater å følge reglene. Ut fra Næringsetatens observasjoner fredag og lørdag kveld er det tilnærmet umulig å unngå at gjester under alkoholpåvirkning er i kontakt med hverandre innen for 1 meter.



– På bakgrunn av kontrollen innfører vi nå begrensninger i åpningstider for alle serveringssteder i Oslo. Serveringsstedene må stenge senest kl. 21.00 og avslutte alkoholserveringen kl. 20.30. Det vil kontinuerlig bli vurdert enda strengere tiltak. Vi må gjøre det vi kan for å unngå smitte, og jeg forventer at serveringsstedene og kundene forholder seg til reglene vi fastsetter, sier byrådsleder Raymond Johansen.

De nye reglene gjelder fra søndag 15. mars og kommer i tillegg til eksisterende regler om at kun serveringssteder som serverer mat og legger til rette for at gjestene holder minst 1 meters avstand, kan holde åpent. I Oslo betyr det at alle utesteder som ikke har bordservering og eget kjøkken, skal holde helt stengt.

Serveringssteder uten skjenkebevilling er ikke omfattet. Serverings- og skjenkesteder som driver take-out-virksomhet, kan fremdeles servere mat til take-out eller levering frem til normal åpningstid så fremt det ikke oppholder seg gjester i lokalet etter kl. 21.00. Serveringssteder som driver take-out-virksomhet, kan fremdeles servere mat til take-out eller levering uavhengig av bordserveringsmuligheten.

Begrensing besøksmulighet

Byrådet og Oslo kommune har besluttet å stenge de fire helsehusene i Oslo kommune og alle 38 sykehjem for besøkende. Kun strengt nødvendige besøk, for eksempel til terminale beboere, vil være mulig og må avtales på forhånd.

En beboer ved Ellingsrudhjemmet døde tidligere i uken er i etterkant bekreftet smittet av koronaviruset. Prøvesvaret kom lørdag 14. mars. Byrådsleder Raymond Johansen utrykker medfølelse med de etterlatte etter dødsfallet på Ellingsrudhjemmet:



– Dette gjør sterkt inntrykk, og mine tanker går til familien og pårørende, sier Johansen.

På samme avdeling på Ellingsrudhjemmet er to andre beboere bekreftet smittet 14. mars og det er i tillegg tatt prøver av fem andre beboere. Det arbeides for å avgrense smitten, og ivareta beboere, pårørende og medarbeidere. Alle avdelingene på langtidshjemmet er isolert fra hverandre. På den berørte avdelingen er syv beboere isolert og observeres. De øvrige beboerne observeres for symptomer. Dersom de utvikler symptomer blir de testet.

Ved bekymring for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge, telefonnummer 116 111, har døgnåpent i Oslo. Telefonen er til for barn og unge som opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner.

Voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep – kan også ringe Alarmtelefonen. Utsatte barn og unge kan få det vanskeligere når skoler og barnehager stenger, og alle oppfordres til å følge ekstra nøye med på barn rundt seg. Alarmtelefonen er gratis og er rustet for eventuell ekstra pågang.

