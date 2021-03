Bedre for fotgjengerne – verre for bilistene

De få meterne av Lilleakerveien fra rundkjøringen ved restaurant Kaktus til trikkeovergangen ved Lilleaker sentrum som planlegges utvidet, er blitt en saga om naboprotester, ekspropriering av privat grunn, plassering av leskur, flere kryssende interesser – og utsettelser og forsinkelser.

Her sier vi litt av de mange utfordringhene som ligger i Lilleaker sentrum. Øverst har vi markert for trikkebommen, som sperrer trafikken i veien hvert 5. minutt. På begge sider av veien er det inn- og utkjøring. Til v. fra alle blokkleilighetene i Carl Lundgrens vei. Til høyre bl.a. for vareleveranser til Lilleaker Sentrum. Stripene i veien markerer nytt fotgjengerfelt. Markert firkant er buss-stoppet som vil skje midt i høyre kjørefelt i Lilleakerveien. Deretter følger inn- og utkjøring til selve Lilleaker Sentrum. Her er det betydelig trafikk - av kunder og for vareleveranser til butikkene.

LILLEAKER: Nå sier Bymiljøetaten at det er svært nært grønt lys for anleggsstart. Det skal skje før sommeren – og pågå til neste sommer.

Grunneiere raser

Men om det forhåpentligvis blir bedre forhold for fotgjengere og syklister, så frykter mange at det blir et enda mer komplisert og uoversiktlig trafikkbilde midt i Lilleaker sentrum.

Det er bare å ta en titt på skissen som Bymiljøetaten bidrar med i denne artikkelen. Her ser man hvor mange hensyn som skal ivaretas. Det er buss-stopp, trikkestopp, trikkebom, inn- og utkjøring til Lilleaker sentrum, inn- og utkjøring til Carl Lundgrens vei for flere hundre mennesker, fotgjengerovergang – blandet med nytt fortau og ny sykkelsti.

Buss 23 og 32 har stoppested rett uten for Lilleaker sentrum. I dag er det en busslomme som disse kan benytte. Den blir borte. Bymiljøetaten: «Det vil bli etablert en såkalt kantstopp i veibanen. En slik løsning prioriterer kollektivtrafikkens framkommelighet framfor biltrafikken.»



Bussene går med 15 minutters frekvens, det vil si at bussen stopper rett foran travle Lilleaker sentrum – mellom inn- og utkjøring til senteret og noen få meter fra trikkeovergangen sånn cirka hvert 7. minutt. Med kantstopp i stedet for busslomme betyr det at bilistene må vente bak bussen hver gang den stopper ved holdeplassen.

Trikken passerer Lilleakerveien hvert 5. minutt. Da går bommen ned og stopper trafikken i veien.

Uten busslomme er det dermed stor fare for at det blir enda mer kø i Lilleakerveien.

I dag er det også et fotgjengerfelt rett foran trikkebommen. Denne skal, i følge Bymiljøetaten, flyttes litt lenger ned i veien – rett foran bussholdeplassen.

Dermed blir det bedre forhold for både fotgjengere og syklister. Det trenger definitivt denne veistrekningen, som er svært travel med både bilister, gående og syklister. Ikke minst bidrar CC Vest litt lenger ned i veien til denne travelheten.



Arbeidet vil naturlig nok ha betydelig innvirkning på fremkommeligheten i den sterkt trafikkerte veien. Det skal nemlig ikke bare lages fortau og sykkelsti – men Vann- og Avløpsetaten (VAV) skal legge nye rør i dette området. Dette medfører betydelig gravearbeid. Overingeniør Jasmin Sajnovic i BYM sier til Akersposten om dette:

– Vi har gjennomført trafikkregistreringer som gir nødvendig grunnlag for å vurdere trafikktiltak for både sikker trafikkflyt og sikkerhet for myke trafikanter i de forskjellige fasene i byggeperioden.

Gruer seg

Trygve Sundt i Lilleaker Sentrum sier til Akersposten at han gruer seg til anleggsarbeidet i området.

– Ja, dette vil jo bli en utfordring for oss og våre kunder. Her er utallige inn- og utkjøringer i løpet av en dag.



– Akkurat det vil jo en dag være over, men jeg er usikker på hvordan Lilleaker sentrum skal fungere når alt er ferdig. Bussholdeplassen rett ved inn- og utkjøringer til senteret er problematisk. Personlig hadde jeg håpet – og trodd – at man ville flytte bussholdeplassen lenger opp i Lilleakerveien vis-a-vis Circle K. Dette ville gjort det noe enklere hos oss, sier Trygve Sundt som også har en dialog gående med planmyndighetene om plassering av et leskur i forbindelse med bussens holdeplass.

Færre p-plasser?

Konsulentselskapet Multiconsult, som utreder arbeidet på vegne av BYM, skriver:

«For å sikre god sikt for biler som kjører ut på Lilleakerveien søkes det dispensasjon fra regulert plassering av avkjørsel for å kunne flytte denne nærmere Lilleakerveien 29 (apoteket red. anm.). Holdeplassen er høyt trafikkert, og det er derfor spesielt viktig å sørge for best mulig siktforhold når det står busser på holdeplassen. Basert på vurderingene som er beskrevet vurderer vi hensynet bak bestemmelsen om avkjørsel til ikke å være vesentlig tilsidesatt ved flytting av avkjørselen. Vi ser i utgangspunktet få ulemper med denne dispensasjonen. Det kan være en ulempe for tilliggende næringseiendommer at avkjørselens plassering kan påvirke antall tilgjengelige parkeringsplasser. Fordelene er at trafikanter får en tryggere utkjøring på Lilleakerveien da de vil ha bedre sikt i forhold til busstoppet.»

Lilleaker Sentrum har protestert på dette. De mener at de har ingen parkeringsplasser å miste.

Hvorfor bussholdeplassen ikke kan legges til nord for trikkeovergangen, er uklart. Det vi vet, er at det opprinnelig var regulert til busstopp her vis-à-vis Circle K. Det ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor man har gått bort fra dette. Plan- og bygningsetaten har også etterlyst denne.