– Forslaget til budsjett ble bedre enn jeg fryktet, sier bydelsleder Carl Oscar Pedersen (H) i Bydel Ullern. Fredag leverte bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten sitt forslag til bruk av i underkant av 1,2 milliarder kroner for det kommende året.

Publisert: 26.11.2020 kl 09:16

BYDEL ULLERN: – Situasjonen er alvorlig og vil komme til å være det i flere år framover. Fram til 2024 må vi kutte om lag 30 millioner kroner så det blir flere tøffe tak, fortsetter Pedersen. Det er lagt fram en budsjettplan fram til 2024 som skal behandles sammen med budsjettet for 2021.

– Vi kommer dessverre ikke unna å inndra stillinger. Sannsynligvis blir det færre enn jeg fryktet. Forslaget fra bydelsdirektøren innebærer at rundt regnet fire stillinger blir borte, sier BU-lederen, som legger til at budsjettet nå ligger til politisk behandling.

Det å slanke antall ansatte er noe som virkelig hjelper når pengesekken ikke strekker til.

– Dessverre er det slik. Vi kommer ikke utenom det.

Bydelsutvalget skal vedta det endelige budsjettet torsdag 17. desember.

Spagaten

– Både kommende år og årene framover, vil bli krevende. Ingen tvil om det.

– Hva er den største utfordringen?

– Vi må selvsagt først og fremst sørge for de lovpålagte oppgavene. Da blir det mindre penger igjen til forebyggende tiltak.

Pedersen blir ivrig når temaet er forebygging.

– Det er ulike forebyggede tiltak som er med på å gi innbyggerne gode liv hjemme i stedet for å bo på sykehjem. Det er en forferdelig spagat, fortsetter Pedersen. Han skulle ønske at han i stedet kunne ha styrket denne delen i budsjettet.

– Budsjettet er stramt. Ingen tvil om det.

Bydelsdirektøren skriver at en må justere ned driften på sentrale områder for å sikre forutsigbare økonomiske rammer fram til 2024. Det største omstillingsbehovet er knyttet til hjemmetjenester, sykehjemsplasser, kjøp av institusjonsplasser til mennesker med rusproblemer, kjøp av tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne og økonomisk sosialhjelp. Prioritering av innsatsen på forebygging, rehabilitering og demens, videreføres.

– Det er på disse områdene at vi ønsker å satse enda mer, sier Pedersen.

Mer penger

– Vi er en av de bydelene med flest eldre over 67 år. Vi vil at flest mulig skal kunne bo hjemme lengst mulig, sier Pedersen.

Helse og omsorgsdelen utgjør 55 prosent av budsjettet. Omsorgstjenestene er ikke lenger bare eldreomsorg, men skal dekke hele livsløpet. De siste årene har det vært en vekst i brukergrupper under 67 år. Denne sammensatte brukergruppen har et varierende og til dels omfattende hjelpebehov. Den nye generasjonen eldre vil også ha andre behov, ønsker og krav til tilbud enn dagens eldre. En av hovedutfordringene er å dreie tilbudene i tråd med behovene til nye og endrede brukergrupper innen nåværende og fremtidige økonomiske rammer. Samtidig som dekningsgrader innenfor institusjon og helsetjenestene endres, blir et viktig innsatsområde å utvikle, beholde og rekruttere gode medarbeidere, skriver bydelsdirektøren i sin redegjørelse til politikerne.

– Bydelen burde vært tildelt langt mer penger fra Oslo kommune, sier Pedersen, som legger til at hjemmetjenestene gikk med underskudd i år. Det betyr at en må ta fra andre budsjettposter fordi det bydelen får, er en sekk med penger som bydelen må porsjonere ut på ulike budsjettposter.

– Vi må få nok penger fra kommunen. Det er bydelen som er førstelinjetjenesten. Det er bydelen som vet hvor skoen trykker.

– Kommer det ikke en tilleggsbevilgning fra bystyret i neste måned?

– Jo, men jeg har ikke så store forventninger. Frykter at det bare er snakk om noen hundrede tusen ekstra kroner. Det rekker ikke langt i disse tider.

Mange eldre

Bydelsdirektøren skriver at Bydel Ullern har i januar 2020, 34 500 innbyggere. Bydelens befolkning har økt med 1.325 personer siden 1. januar 2017. Bydelens befolkning har økt i alle aldersgrupper, med unntak av 0-5 år og en liten nedgang i aldersgruppen 85-89 år. Prognosen tilsier en nedgang i antall fødsler i bydelen. Samlet sett har gruppen 80+ økt med 100 innbyggere.

Prognosene fremover viser at bydelen vil fortsette å vokse, og det vil være 1.877 nye innbyggere ved økonomiplanens utgang. Dette, sammen med foreslåtte reduserte budsjettrammer, krever at bydelen er offensiv i forhold til digitalisering, tjenesteinnovasjon, og ikke minst hvordan og hvilke tjenester vi drifter.

– Fordi det bor en god del godt voksne i bydelen – og flere skal det bli – så vi ønsker å kunne legge til rette for at folk skal kunne leve gode og aktive liv i vår bydel, sier Pedersen og legger til at dette selvsagt gjelder for innbyggere i alle aldre.

– Er det godt for de eldre er det godt også for resten av de som bor her.

Helsefremmende møteplasser

Av dokumentet går det fram at bydelen har differensierte helse- og omsorgstilbud fra lavterskeltilbud til institusjonsplasser. Bydelen drifter to seniorsentre, Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter og et lavterskeltilbud for mennesker med psykiske lidelser, Hjørnesteinen. Sentrenes fokus på aktivisering, veiledning og bruk av egne ressurser utgjør et viktig fundament i helsefremmende møteplasser.

Tjenesten opplever en større pågang av alvorlig syke og døende med behov for omfattende pleie og omsorg, og har derfor satset på kompetansehevingstiltak innen palliasjon og kreftomsorg. Dette satsningsområdet videreføres for å bygge en kompetent og god tjeneste for fremtiden. Tjenesten jobber aktivt med innføringen av standard for tjenester i hjemmet og skal i 2021 delta i arbeidet med standard for pårørendearbeid. Standardene er viktige virkemiddel for å sikre likeverdige, helhetlige og koordinerte tjenester.

Behov og tilbud

– Det er viktig å kunne fortsette å gi differensierte og gode tilbud til innbyggerne.

– Forventer du et økt behov innen helse- og omsorgstjenestene i årene som kommer?

– Ja, og skal vi klare det må det skje innen en omstilling innen både omsorgstjenesten og NAV. Vi må få flere ut i arbeid og unngå at de blir mottakere av økonomisk sosialhjelp over lang tid. Vi arbeider for å selvstendiggjøre innbyggerne til ikke å være avhengig av hjelp fra oss. Alle ønsker å klare seg selv.

Bydelsdirektøren skriver at tjenestene i større grad må benytte velferdsteknologiske løsninger og ta i bruk andre metoder som øker egenmestring. Som konsekvens av økt kompleksitet i oppgaveløsning og økte kvalitetskrav vil det være behov for utvikling av eksisterende kompetanse og rekruttering av ny og mer spesialisert kompetanse. Det vil også mest sannsynlig bli en framtidig knapphet på helsepersonell og økt konkurranse om samme kompetanse.

Hovedutfordringene blir i første rekke å dreie tilbudene i tråd med behovene til nye og endrede brukergrupper innen nåværende og fremtidige økonomiske rammer og at tjenestene skal være treffsikre og fremtidsrettet med vekt på helse og mestring.

I forordet skriver bydelsdirektøren at det skal være godt å bli gammel i Bydel Ullern. Eldre som ønsker det skal få mulighet til å bo trygt hjemme så lenge som mulig. Tilbudet skal være tilpasset den enkelte. Ved hjelp av ny teknologi og smartere løsninger gir vi et bedre og mer effektivt tjenestetilbud som møter innbyggernes behov.

Omstilling

For å kunne takle omstillingen en står overfor, har bydelen stort fokus på effektivisering, digitale løsninger og unngå å igangsette tjenester som ikke er helt nødvendige. Det vil også bli vurdert nødvendigheten av å holde stillinger vakante og/eller inndragning av stillinger. Selv om det er tilført midler i 2021 til både kjøp av sykehjemsplasser og antall mottakere økonomisk sosialhjelp til reelt nivå i 2020, vil det være behov for en omstilling med reduksjon av institusjonsplasser og mottakere av økonomisk sosialhjelp i planperioden.