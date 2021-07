Beboeropprør på Slemdal

Flere føler seg lurt av Plan- og bygningsetaten, etter at det endrede forlaget til plangrep for Slemdal kom tidligere i år.

Publisert: 07.07.2021 kl 14:20

SLEMDAL: Dette er ett av flere områder, hvor nabolag må forholde seg til uventet fortetting. Beboere på Slemdal reiser seg i protest.

- Det nye plangrepet viser at de har senket byggehøydene i sentrum til 6 etasjer, noe vi fortsatt mener er for høyt, og kompensert dette med å utvide området for fortetting som rammer småhusområdene. Jeg tror de aller fleste i området er positive til at det må gjøres noe for å forbedre trafikken og sikkerheten rundt Slemdalskrysset, men de trenger ikke ødelegge den eksisterende og veletablerte småhusbebyggelsen, sier Stian Bendiksen.

Kamuflert fortetting

Akersposten møtte Stian Bendiksen og Kari Helene Hagen, som har tatt initiativet til det som må kalles et beboeropprør. Vi blir med de to rundt i småhusområdet, hvor vi blir vist hvor sammensatt dette småhusområdet er.

- Det er veldig skuffende at de sender ut forslag til et nytt plangrep med nye og endrede kartskisser, som vi opplever er kamuflert fortetting. Endringene er ikke er nevnt med et eneste ord eller begrunnelse i forhold til det vi fikk presentert i 2018, sier Bendiksen

- Det var så vidt vi fant ut dette ved å se på tegningene og vi vet at det er mange som ikke har fått det med seg, på grunn av de dårlige oppløste kartene som ble presentert. Fortettingskartet tar for seg tre soner med ulik fortettingsgrad, hvor altså småhusbebyggelsen i det som er definert som sone 2 og sone 3 blir rammet. Det er nå skissert for eksempel fire etasjer i småhusområdene, uten at vi vet hva det innebærer av mønehøyder eller utnyttelsesgrad. Plutselig mistet vi det vernet vi trodde vi hadde, sier Hagen.

- Uten å vite detaljene i planen, er det også håpløst å stille de rette spørsmålene om konsekvensene. Prosesstoget går bare videre. Nå må vi få stoppet dette toget, sier Bendiksen.

Saken fortsetter under bildet

2018: Denne kartskissen med soneinndeling ble presentert i 2018, hvor beboeraksjonen mener at småhusområdene fortsatt ble definert som fremtidige småhusområder.

2021: Småhusområdene er ikke lenger småhusområder, hvor det i småhussonene foreslås utbygging med bygg på tre eller fire etasjer.

Opprettet "Min sak"

De to startet så en aksjon, hvor de gikk rundt og traff beboere i de berørte områdene på Slemdal og informerte om hva som holdt på å skje med områderegulering Slemdal. Samtidig samlet de inn nærmere 250 signaturer til et protestbrev, hvor de ber om at utvidelsen av sone 2 og 3 i det siste forslaget blir reversert til forslaget fra 2018. Nå er det også opprettet «Min Sak» på nettet. Det er et innbyggerinitiativ, hvor 300 signaturer for saken gir rett til å legge saken frem for bystyret til vurdering. Følg denne linken for utfyllende informasjon og eventuelt støtte saken.

- Vi reagerer sterkt på at Slemdal er definert som et knutepunkt i Kommuneplanen. Slemdal har bare et lite sentrum med t-banestopp, omringet av småhusbebyggelse. Vi reagerer også på at PBE nå presenterer et inngrep i småhusområdene, mens byrådet forbereder en revidert småhusplan hvor det blant annet står:

"Den reviderte planen skal bidra til å skjerme småhusområdene for ytterligere fortetting, og sørge for et sterkere vern av de grønne verdiene når det bygges innenfor småhusplanen. Videre skal småhusområdenes karakter og kvaliteter bevares..." Det henger ikke sammen, sier Bendiksen.

- Vi er veldig glade i nabolaget vårt. Det har en egenverdi vi aldri får igjen om småhusplanen blir lagt til side. Vi trenger småhusområder, med de få grønne lungene som er igjen i denne byen. Vi vet at utbyggere allerede er aktive i våre områder og vi vet også hva som skjer når den første lavblokken kommer. Vi har sett dominoeffekten andre steder, sier Hagen.

Savner reell medvirkningsprosess

Begge er oppgitt etter prosessen med samspillmøtene i 2018.

- Det var reaksjoner da også, men nå er det mye blitt mye verre. Dette har ikke noe med samspill å gjøre. Vi opplever at våre lokalpolitikeres innspill heller ikke blir hørt. Vi savner en reell medvirkningsprosess, og det er det vi vil gjøre noe med. Jeg oppfordrer til å signere på «Min sak», slik at vi kan få løftet saken til politisk behandling. Det kan få betydning for den videre prosessen med områdereguleringen, avslutter Bendiksen.

Les også:

«Behold Slemdal-området som et nærsenterområde med stor grad av småhusbebyggelse»

Følg Akersposten på Facebook