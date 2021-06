Beboeropprør om gang- og sykkelvei

Det er beboeropprør i den lille gang- og sykkelveien Ørakerstien på Lilleaker. Den er 2,8 meter bred og svinger seg kupert i terrenget fra Ullernchausséen i rundkjøringen med Vækerøveien opp til Lilleakerveien.

LILLEAKER: «Gang- og sykkelvei» er imidlertid et lite bedrag. I dag er det 34 boenheter som bruker den som atkomstvei. Nå sier Plan- og bygnjngsetaten ja til flere. Det får beboerne i veien til å reagere.

Protestene fra naboene er flere og unisone. Den smale veien er ikke bare atkomstvei for en rekke boliger, men også mye brukt gjennomfartsåre for gående og syklister.

En av naboene skriver: «I søknaden om dispensasjoner står det at Ørakerstien er opparbeidet i varierende bredde på ca. 4 meter. Vår måling av veien ved foreslått avkjøringsplan for de nye boligene viser en bredde på kun 2,85 meter. Bredden på veien er i underkant av 3 meter i ca. 10 meter på begge sider av avkjøringen. Da avkjøringen ligger i en bakke, er dette i tillegg et punkt hvor syklister ofte øker farten for å få god fart inn i motbakken litt lenger frem i veien. Veien er her så smal at det kun er mulig at biler passerer i en retning av gangen. Selv ikke en barnevogn og en bil kan passere hverandre i bredden.»

En annen skriver: «Allerede i dag må myke trafikanter ut av veibanen og opp i hager, private innkjørsler eller busker når søppelbilen skal frem. I tillegg til at veien brukes av mange skolebarn til Lilleaker skole, Bjørnsletta skole og Øraker skole bor det veldig mange barn i barnehage- og småskolealder i veien.»



Tre nye boliger

Det er tre nye boliger som skal bygges p å en tomt hvor det i dag står to eldre hus, hvorav begge er på grensen til å bli omfattet av vern. Dette er over 100 år gamle hus, hvor det ene en gang i tiden huset Håkonsens Vaskeri.

Bymiljøetaten (BYM) er i det store og hele enig med beboerne, og skriver til Akersposten:



«Eiendommen i Ørakerstien 32a, 32b og 34 har atkomst via eksisterende gang- og sykkelvei. Avkjørselen til eiendommen er regulert til felles avkjørsel i reguleringsplan vedtatt i 1978. Gjeldende reguleringsplan åpner for kjøring på gang- og sykkelveien i Ørakerstien og legger ingen begrensning på antall kjøretøy. Ifølge skiltregelverket kan gang- og sykkelvei benyttes som kjøreatkomst for inntil 10 boliger. I dette tilfellet er det derfor ikke samsvar mellom skiltregelverket og vedtatt reguleringsplan. Fra et trafikalt ståsted er det ikke ønskelig med mer trafikk i Ørakerstien. Bakgrunnen for dette er hensynet til gående og syklende og at veien er smal og holder lav standard. Dersom kommunen likevel har vurdert at det kan tillates ny utbygging i området bør det bygges få boenheter og legges opp til lav parkeringsdekning slik at trafikken fra nye boliger begrenses.»

Ørakerstien er svært smal, og brukes av syklister, gående og kjørende som skal til og fra sine eiendommer.

PBE: Har forståelse, men...

Nå er det imidlertid slik at Plan- og bygningsetaten (PBE) har myndighet til å fatte vedtak i avkjørselssaker. Om nabomerknader sier PBE:

«Nabomerknadene omhandler i hovedsak bekymring for kapasiteten og sikkerheten i Ørakerstien, både for eksisterende og fremtidig trafikksikkerhet for nærområdet i forbindelse med omsøkte tiltak. Med hensyn til trafikksituasjonen har vi forståelse for naboers bekymring for trafikksituasjonen i Ørakerstien. Likevel anser vi at sikkerheten er ivaretatt. Det er innsendt avkjørselsplan som viser siktlinjer, biloppstilling og det er avsatt areal for snuplass på egen grunn. Lilleakerveien er i tillegg opparbeidet i større bredde enn hva loven pålegger.»

Samme etat har også gitt midlertidig dispensasjon fra kravet om å opparbeide Ørakerstien, og skriver:

«Ørakerstien er opparbeidet mellom ca 2,7 til 4,0 meter og er dermed smalere enn regulert bredde 6,0 meter. Tiltaket er derfor avhengig av midlertidig dispensasjon fra pbl. §18-1, bokstav a. Hensynet bak denne paragraf er å sikre at utbyggingsprosjekter har tilstrekkelig infrastruktur til at det konkrete tiltaket og samfunnet rundt kan fungere på en god måte. Bestemmelsen ivaretar hensynet til trafikksikkerhet og sikrer gjennomføringen av arealplaner over tid. Tiltaket i Ørakerstien kan føre til at det blir noe økt trafikk og belastning på veien. Økningen er etter PBEs vurdering likevel ikke så stor at trafikksikkerheten blir skadelidende dersom veien ikke blir opparbeidet i henhold til nåværende regulering.»



Opprørt

Rune Hallheim, som bor i Ørakerstien, har engasjert seg i denne saken sammen med sine naboer og er til dels opprørt over Plan- og bygningsetatens holdning. Han skriver i en kommentar til Akersposten:

«Min opplevelse gjennom dette er vel først og fremst at det ikke er spesielt sjokkerende at utbygger og naboer har forskjellige virkelighetsoppfatninger – det kan vel enkelt forklares med motstridende interesser. Men det synes vanskelig å i det minste nå frem til og få en forståelse for hvilken virkelighetsoppfatning PBE legger til grunn i saksbehandlingen sin. Det springende punktet for meg er at PBE veldig forenklet behandler en økning av trafikkmengden i Ørakerstien som følge av 3 ekstra husstander som noe som krever trafikkanalyse i byggesaken til Ullernchausseen 110 og noe som er uproblematisk i byggesaken til Ørakerstien 32-34. I beste fall fremstår dette som dårlig matematikk og logikk som neppe står til laud på ex. phil. Jeg har ingen sterk formening om at den ene måten å behandle det på er mer riktig enn den andre - men jeg undres over at man ikke i PBE i det minste anerkjenner at det synes å være forskjeller i hvordan de saksbehandlet de to sakene. Å henvise til at den ene eiendommen allerede har veirett, kan jeg ikke skjønne annet enn at er uvesentlig for vurderingen dersom det er netto trafikkøkning i Ørakerstien som skal utløse krav til trafikkanalyse og eventuelt utbedring av forholdene.»

Hallheim fortsetter:



«Jeg mener selv at jeg har forsøkt å opptre konstruktivt i den forstand at jeg har forsøkt å få saksbehandler til å beskrive hvordan de har vurdert de to sakene da rammetillatelsen ble gitt. Telefonisk var saksbehandler ikke interessert i å drøfte dette og ba om å få kommunikasjon skriftlig. Det fikk de 24.04, men i stedet for at PBE svarer på egen praksis så er det byggherre som svarer på henvendelsen som om det er de som skal redegjøre for forskjellene i PBE sin saksbehandling. Dermed tvinger det seg jo frem et behov for å skrive en klage - igjen primært rettet mot å få PBE på banen. Men igjen blir det Byggsaksrådgivning som kommer med svar. Om fortettingen har en ende eller ikke har jeg ikke noe godt svar på. Uavhengig av politisk ståsted og fortettingsvilje burde det i hvert fall være mulig å få engasjert planmyndighet og relevante andre kommunale instanser for å sørge for seg at fortettingen skjer på en så god måte som mulig. Jeg noterer meg jo også lite samhandling innad i kommunale etater og liten innvolvering av Lilleaker og Øraker skole som har Ørakerstien som skolevei og i mitt hode burde være naturlige parter inn i dette. Noen empatisk og holistisk tilnærming forventer jeg ikke å få fra hverken utbyggere eller byggrådgivere - men jeg har større forventninger til PBE og saksbehandlerne der ettersom de alene forvalter legitimiteten til prosessen som hviler tungt på skjønnsmessige vurderinger. Skjønnsutøvelsen er jo også så vidt jeg har klart å google meg til begrenset av '... den ulovsfestede læren om myndighetsmisbruk. Kort sagt omfatter denne læren forbudet mot å legge vekt på utenforliggende hensyn, forbudet mot usaklig forkjellsbehandling og forbudet mot grovt urimelige vedtak.' Så vidt jeg klarer å forstå ser det ut til å være forskjellsbehandling i byggsakene uten at noen i PBE synes opptatt av å belyse sakligheten. Et annet forvaltningsprinsipp ville jo også være å søke å dokumentere de trafikale forholdene for å sørge for et omforent kunnskapsunderlag mellom tiltakshaver, naboer og planmyndighet. Men det synes som om det i dette tilfellet er avgrenset til noe man snakker om i festtaler og ikke noe man utøver i det daglige virket.»



Saken er nå sendt Statsforvalteren (Fylkesmannen) for endelig avgjørelse.